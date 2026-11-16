Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Даже небольшое пространство можно использовать с пользой. Главное — правильно его утеплить и не нарушить строительные нормы.

У многих балкон занят коробками и вещами, которые жалко выбросить. А ведь на этих нескольких метрах можно устроить уголок для отдыха, поставить рабочий стол у окна или даже обустроить отдельную комнату для собаки.

Что стоит учесть до начала ремонта, какие работы можно проводить на балконе, а какие нужно согласовать? И как утеплить его, чтобы в нем было комфортно находиться круглый год? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Балкон или лоджия: в чем разница и что можно переделывать

www.globallookpress.com/Alexander Legky

Балкон представляет собой огражденную площадку, которая выступает за плоскость фасада здания. Он опирается на специальную плиту и не рассчитан на хранение слишком тяжелых предметов.

Лоджия, напротив, встроена в здание и не выходит за его контуры. Такая конструкция более прочная и устойчивая, поскольку нагрузка распределяется равномернее, в том числе на несущие стены.

От этих различий зависит и то, какие ремонтные работы допустимо проводить.

«Для балкона балконная плита относится к ведению управляющей компании многоквартирного дома. Вся надстройка в виде балконных остеклений — это полная зона ответственности собственника квартиры. Переустройство этого объекта мы должны обязательно согласовать с управляющей компанией», — пояснила юрист Ксения Шварц.

Ремонт лоджии также может потребовать разрешения, если изменения затрагивают общий фасад многоквартирного дома.

Рабочий кабинет или зона отдыха: как обустроить балкон

www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

Все чаще владельцы квартир используют балконы и лоджии не для хранения ненужных вещей, а для организации дополнительного полезного пространства.

По словам основателя компании по отделке, ремонту и остеклению балконов Игоря Шаповаленко, одним из самых популярных решений остается рабочий кабинет.

«70% — это люди все-таки делают рабочие кабинеты. Для того чтобы как-то уединиться, добавить пространство», — рассказал специалист.

При оформлении балкона или лоджии дизайнеры советуют придерживаться общего стиля комнаты, к которой примыкает помещение. Это позволит визуально объединить пространства.

Особое внимание стоит уделить мебели. Поскольку площадь обычно ограничена, лучше выбирать компактные и многофункциональные решения.

«Когда у нас есть откидной столик, например, мы понимаем, что иногда мы пользуемся, иногда не пользуемся, мы можем его разместить на нужной, например, нам высоте. Или встраиваемое кресло, которое может раздвигаться и превращаться в тахту, например, чтобы можно было прям лечь на лоджии», — объяснила дизайнер интерьера Екатерина Костырина.

Такая мебель позволяет использовать одно и то же пространство для разных задач, не загромождая его лишними предметами.

Комната для собаки: как превратить балкон в жилое пространство для питомца

www.globallookpress.com/Silas Stein

Балкон может стать не только местом для хранения вещей, но и полноценной зоной отдыха. Например, жительница квартиры Дарья Шматова решила обустроить там отдельную комнату для своего лабрадора по кличке Батон.

Теперь у питомца есть собственное пространство с зоной отдыха, местом для кормления и шкафом для хранения необходимых принадлежностей.

«В этом шкафу у нас находится корм, вкусняшки, также вещи, полотенца, средства для ухода. Тут наши награждения на выставках, дипломы», — рассказала владелица квартиры Дарья Шматова.

Для отделки помещения девушка выбрала бюджетные материалы: стены покрыла фасадной штукатуркой, а на пол уложила плитку. Однако на поддержании комфортной температуры сэкономить не удалось.

Чтобы собаке было удобно находиться на балконе в любое время года, хозяйка установила отопительные приборы и кондиционер.

«Зимой не холодно, так как у нас висят конвекторы, а летом кондиционер, поэтому ему достаточно комфортно», — объяснила Дарья.

Как утеплить балкон, чтобы пользоваться им круглый год

www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan

Чтобы на балконе или лоджии было комфортно не только летом, но и зимой, необходимо позаботиться об утеплении.

Первый и один из важнейших этапов — правильное остекление. От качества стеклопакетов и монтажа зависит, насколько хорошо помещение будет защищено от холода и влаги.

«Первое — это выбор профиля, толщины стеклопакета. Второе — это установка. Она должна быть обязательно по ГОСТу. Если будет нарушена, отсюда будут выходить и последующие проблемы. Это и грибок, и промерзание, негерметичность, протекание», — предупредил Игорь Шаповаленко.

Обычно для таких помещений используют двухкамерные стеклопакеты и профиль шириной 70 миллиметров.

Популярностью пользуется и панорамное остекление — окна от потолка до пола. Однако для большинства балконов подобное решение не подходит. Такая конструкция имеет большой вес и меняет внешний вид фасада.

Иная ситуация с лоджиями в новостройках, где панорамное остекление было предусмотрено изначально. Но даже в этом случае необходимо учитывать внешний вид здания, в том числе цвет оконных рам.

«Обязательно сделать ламинацию или покраску наружной стороны, чтобы внешне визуально фасад не отличался от всего дома. Очень много делают вторым контуром, устанавливают белые рамы вместо цветных, и после этого у управляющих возникают вопросы, вплоть до того, что приходится полностью переустанавливать, делать заново остекление», — рассказал Шаповаленко.

После установки окон можно переходить к утеплению контура помещения.

Для этого обшивают пол и все стены, за исключением той, которая примыкает к комнате. В качестве утеплителя подойдет экструдированный пенополистирол.

Перед началом работ необходимо тщательно заполнить монтажной пеной все стыки и щели, а затем обработать их герметиком.

«Мы создаем термос. Наша задача, чтобы воздух ниоткуда сюда не поступал. Только после этого мы переходим к обрешетке, к какому-то финишному покрытию, которое там предварительно согласовываем», — объяснил специалист.

Можно ли устанавливать батареи и теплый пол на балконе

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

После утепления возникает следующий вопрос: как обогревать дополнительное помещение зимой?

Один из вариантов, который может показаться удобным, — перенести на балкон или лоджию радиатор водяного отопления. Однако такое решение связано с вмешательством в общедомовые инженерные коммуникации.

Самовольная установка отопительных приборов способна создать проблемы не только владельцу квартиры, но и его соседям.

«Если кто-то из собственников без разрешения решил установить батарею на балконе или в лоджии, решил устроить теплый пол в таком помещении, это может повлечь большие проблемы для других соседей, и они могут обратиться за возмещением вреда», — предупредила юрист Ксения Шварц.

Поэтому любые изменения, затрагивающие общие инженерные системы дома, необходимо заранее согласовывать.

Можно ли объединить лоджию с кухней или комнатой

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Еще один популярный способ увеличить полезную площадь квартиры — присоединить лоджию или балкон к соседнему помещению.

Например, некоторые владельцы квартир переносят на лоджию часть кухни или убирают разделяющие конструкции, чтобы сделать пространство более просторным. Однако подобная перепланировка может обернуться серьезными юридическими проблемами.

«Именно органы БТИ либо органы жилищного надзора должны сказать, возможны ли такие работы или нет. Объединять балкон с кухней в 99% случаев запрещено», — объяснила Ксения Шварц.

За незаконную перепланировку предусмотрен штраф от двух до двух с половиной тысяч рублей. Но основные расходы могут возникнуть из-за необходимости демонтировать конструкции, возвращать помещению первоначальный вид и возмещать причиненный ущерб.

При этом некоторые варианты частичного объединения помещений могут согласовать. Например, если между лоджией и комнатой сохраняется прозрачная стеклянная перегородка или дверь.

Таким образом, прежде чем превращать балкон в рабочий кабинет, зону отдыха или дополнительную комнату, важно не только продумать отделку и утепление, но и выяснить, какие изменения допустимы в конкретном доме. Это поможет избежать переделок и дополнительных расходов.