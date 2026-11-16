Фото, видео: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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В поисках защиты мебели хозяева покупают специальные покрытия и аксессуары. Но какие из них действительно оправдывают расходы?

Почти каждому владельцу питомца знакома эта картина: кошка подрала обивку дивана, а собака сгрызла ножку кресла. И это при том, что рядом есть когтеточка и игрушки. Почему животные все равно выбирают мебель и можно ли их от этого отучить?

Чтобы выяснить, стоит ли переплачивать за обивку «антикоготь» или обычный велюр справится не хуже, программа Пятого канала «Стройнадзор» испытала обе ткани на прочность. Что показала проверка и как защитить мебель от когтей и зубов питомцев?

От маленькой царапины до огромной дыры: как питомцы портят мебель

www.globallookpress.com/D. u. M. Sheldon

Жительница Москвы Татьяна Асауленко столкнулась с неприятной проблемой: ее кошка повредила обивку изголовья кровати. Все началось с небольшой царапины, которая постепенно превратилась в большую дыру.

Замена кровати или полная перетяжка изголовья обошлась бы слишком дорого, поэтому Татьяна решила найти более бюджетный способ скрыть повреждения. Она купила чехол из хлопка с эластаном и обтянула им испорченную спинку.

«Он очень классно заменил нам очень дорогой ремонт», — рассказала Татьяна.

Однако кошачьи когти — не единственная угроза для домашней мебели. Собаки способны повредить не только обивку, но и деревянные детали.

Так, одна москвичка отдала на реставрацию винтажное кресло 1970-х годов. Когда обновленную мебель доставили домой, женщина оставила его в коробке и ушла на работу. В ее отсутствие молодой лабрадор добрался до кресла и сгрыз часть деревянной конструкции.

«Ее собачка, лабрадор, молодая, съела половину подлокотника и часть дуги ножки. Дуга ножки состоит из клееной фанеры, поэтому, видимо, ей было невкусно, она перешла на подлокотник чуть повыше и его хорошо поела», — рассказала мастер по восстановлению мебели Кристина Игнатьева.

Почему кошки и собаки портят мебель и как их отучить

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

Даже наличие когтеточки, специальных ковриков и игрушек не гарантирует, что питомец перестанет портить мебель. По словам ветеринара Ильи Шевченко, универсального способа отучить животное от этой привычки не существует.

«Здесь все зависит от каждого конкретного животного. Не каждое отпугивающее средство будет работать на том или ином животном. Не каждая когтеточка или какой-то специальный коврик будет интересен конкретному животному. Иногда нужно просто переключать внимание», — объяснил специалист.

Один из вариантов — организовать для питомца собственное пространство в квартире. Кошкам можно поставить лесенку или кошачье дерево, а также повесить настенные полки на разной высоте.

Для собак важно предусмотреть удобное место отдыха. Крупных питомцев необходимо регулярно выгуливать, а дома оборудовать для них лежанку. Небольшим собакам подойдет укромный домик-норка.

Однако даже такие меры не всегда помогают сохранить интерьер в первоначальном виде. Причина может заключаться в привязанности животного к хозяину.

«Данная вещь имеет выраженный запах владельца, и таким образом животные могут себя успокаивать либо же находят близость определенную к своему владельцу, находясь рядом с этим предметом», — пояснил Илья Шевченко.

Ткань «антикоготь» против обычного велюра: что показал эксперимент

www.globallookpress.com/Jan Baldwin

Производители предлагают владельцам животных специальную антивандальную обивку. Но действительно ли она лучше защищает мебель от когтей и зубов?

Чтобы это проверить, программа «Стройнадзор» сравнила два вида велюра — обычный и «антикоготь». Материалы подвергли нескольким испытаниям, имитирующим повседневные проблемы владельцев домашних животных.

Первым делом проверили, насколько легко очистить ткани от шерсти. Для этого использовали два популярных приспособления — липкий ролик и скребок. Оба средства успешно справились с задачей на двух образцах.

Следующим испытанием стала проверка на прочность. Чтобы имитировать воздействие кошачьих когтей, ведущий программы Филипп Курочкин использовал грабли с острыми металлическими зубцами. Результат оказался практически одинаковым.

«Следы ровно одинаковые остались. Не порвалось ничего, но следы от воздействия вот этих острых уголков есть и там, и там», — рассказал Курочкин.

После этого материалы подвергли более серьезной проверке. На этот раз предстояло выяснить, способны ли они выдержать воздействие собачьих зубов. Для имитации укусов использовали строительные кусачки. И здесь обычный велюр не уступил специальной ткани.

«Есть подозрение, что это даже более износостойкая ткань, чем антикоготь. И шерсть у нее лучше очищается, и собачьи зубы ей вообще нипочем», — отметил ведущий.

По результатам эксперимента оба материала достойно выдержали все испытания, поэтому аокупать специальную обивку «антикоготь» нет большого смысла.

Когда испорченную питомцем мебель можно восстановить

www.globallookpress.com/Uwe Anspach

Даже если питомец серьезно повредил кресло, кровать или диван, выбрасывать мебель необязательно. Большинство предметов подлежит восстановлению. Однако стоимость реставрации может оказаться весьма высокой.

Цена зависит от материала, характера повреждений и сложности работы.

«Чем дороже древесина, тем дороже будет и стоимость конечного изделия, сложность резьбы. Может стоить небольшое восполнение утраты от пяти тысяч рублей, это может быть 10, 15, 20, 30 — в зависимости от сложности», — рассказала владелица мастерской по реставрации антикварной и винтажной мебели Ольга Савицкая.

Особенно сложными оказываются случаи, когда животные не просто царапают или грызут мебель, а начинают ее метить. Избавиться от въевшегося запаха в домашних условиях практически невозможно.

Древесина хорошо впитывает запахи и с трудом их отдает. Поэтому иногда мастерам приходится полностью разбирать и обрабатывать поврежденный предмет.

«К нам приходят предметы старинные, которые из старых квартир, например, которые пропитались этим запахом уже. И ничего, кроме полной реставрации, полного снятия покрытия, нескольких составных моек этого предмета, чтобы вывести этот запах изнутри, потому что древесина его абсорбирует очень хорошо и отдает тяжело», — объяснила Савицкая.

Соседи устроили зоопарк в квартире: куда жаловаться на животных

www.globallookpress.com/S. Klewitz-Seemann

Проблемы с домашними питомцами иногда выходят далеко за пределы одной квартиры. В Москве пенсионерка поселила в небольшом жилье целый зоопарк: каймана, удава, лису, десять собак и 13 птиц, в том числе диких.

Соседям пришлось мириться с постоянным шумом.

«Она в том году вообще притащила дятла. И он с пяти утра стучался, долбился. Лают собаки, если они куда-то уходят. И уханье совы», — рассказал один из жильцов.

В ситуацию вмешалась управляющая организация, которая обратилась в суд. В результате хозяйке разрешили оставить только двух собак и обязали привести квартиру в порядок.

Подобные случаи встречаются нечасто, однако чрезмерное количество животных, неприятные запахи и отсутствие должного ухода за питомцами могут стать серьезной проблемой для соседей.

Если запах распространяется на лестничную клетку, владелец не следит за животными или содержит их слишком много, нарушения рекомендуется фиксировать на фото и видео. Также стоит привлечь других соседей.

После сбора доказательств можно обратиться к участковому, в Роспотребнадзор или Государственную жилищную инспекцию. В Москве жалобы на подобные нарушения также принимает городской комитет ветеринарии.