Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева; 5-tv.ru

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В одном поселке люди вынуждены бороться за свободный проезд к домам, в другом — не могут продать землю из-за судебного разбирательства. Как не оказаться в такой ситуации?

Можно оформить участок в собственность, а потом выяснить, что дорога к нему принадлежит другому человеку. Бывает и так, что право на землю уже зарегистрировано, но из-за судебного спора участок не получается продать.

Как защитить проезд к своему дому и что проверить перед покупкой земли, чтобы снизить риск спора? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Дом свой, дорога чужая

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Жители коттеджного поселка «Новое Литвиново-1» в Московской области считают, что оказались в «коттеджном рабстве». Дороги, по которым они привыкли добираться до своих домов, оказались в частной собственности. По словам местных жителей, новый владелец земли начал ограничивать проезд, устанавливать заграждения и требовать деньги за пользование дорогами.

Одна из жительниц поселка Нина Орлова рассказала, что из-за перекрытых въездов людям приходилось пользоваться объездными маршрутами, тратя на дорогу значительно больше времени.

«Мы должны проехать всю улицу, в объездную это занимает порядка 25 минут. То есть дорога у нас ужасная, мы ее ремонтируем за свой счет. А пока мы не написали обращение в МЧС, пожарную не вызвали. Приняли наше обращение, после этого убрали плиты. До сих пор эти плиты лежат, их никто отсюда не убирает», — рассказала женщина.

По словам другой жительницы, Марии Черепановой, собственник даже хотел брать деньги за проезд.

«Он к нам пришел и сказал, что мы будем теперь платить за въезды. Это его дорога, и мы будем платить. Мы подали в суд на признание дорог, чтобы нам открыли проезды», — сообщила женщина.

Сейчас шлагбаумы не работают, а деньги за проезд с жителей не собирают. Однако возникла новая проблема — штрафы за парковку автомобилей возле домов.

«Если мы машину оставляем возле калитки, это же свободная территория, это не участок общего пользования, нам приходят штрафы от трех тысяч до 30. Но в данный момент администрация с этим разбирается», — рассказала жительница.

При этом собственник земельных участков Сергей Щукин отвергает обвинения соседей. По его словам, доступ к домам никто не перекрывал, поскольку у жителей есть альтернативные маршруты.

«Доступ не перекрывался, потому что есть еще несколько альтернативных въездов на территорию. Вот сейчас там на моем участке лежат мои вещи, бытовки, строительные материалы. Они не преграждают путь. Этот участок не является автомобильной дорогой, поэтому ГИБДД там не регулирует ни движение, ни выписывает штрафы», — заявил мужчина.

Жители обратились за помощью в местную администрацию и суд. Оказалось, в муниципальном владении этот участок никогда не был.

«Изначально эта территория принадлежала сельскохозяйственному производственному кооперативу „Новое Литвиново“. Впоследствии кооператив был признан банкротом, а земельный участок реализован в рамках процедуры банкротства. Администрация не может самостоятельно изъять его у владельца или распоряжаться им как муниципальной землей. При этом наша задача — обеспечить жителям возможность беспрепятственно добираться до своих участков. Для этого в рамках имеющихся полномочий администрацией был установлен публичный сервитут», — говорит заместитель главы городского округа Щелково Московской области Евгения Иванова.

Это дает возможность пользоваться чужой землей в допустимых пределах и в таких ситуациях — единственное решение проблемы. Однако по закону сервитут может быть как бесплатным, так и нет.

«Дороги стали в частной собственности, но это имущество, которым пользуются все проживающие в этом поселке. Соответственно, они должны нести расходы на поддержание этого имущества. Другой вопрос, что расходы должны быть обоснованные», — говорит юрист Наталья Изотова.

Владелец считает, что он обустраивает территорию.

«Я установил указатели улиц, я установил схему поселка. Я протягиваю линии, устанавливаю фонари освещения, я установил видеонаблюдение для безопасности жителей на въездах. Разве это не облагораживание?» — говорит Сергей Щукин.

Однако у жителей другое мнение.

«Он поставил два фонаря. На улице Порчевой и вот на улице Хлопковой. Больше ничего не сделано. Была отсыпка, вот она минимальная была, отсыпка центральных дорог, прям ямочный ремонт. Это не асфальтным покрытием, а обычным щебнем, и то строительным боем, где были вот такие арматуры. У нас люди попали на деньги, шины вплоть до выброса, там ремонту не подлежали», — говорит Нина Орлова.

Судебные споры продолжаются.

Земля ваша, но права ограничены

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Похожая ситуация возникла в другом поселке Московской области — «Петровские сады». Правда, здесь причиной конфликта стали не дороги, а размеры земельных участков и законность их межевания.

Местные жители приобретали землю для садоводства. Участки площадью пять–семь соток были поставлены на кадастровый учет, а сделки зарегистрированы в Росреестре. Однако позднее Министерство сельского хозяйства Московской области обратилось в суд.

«Они опираются на норму закона Московской области о сельхозземлях, о том, что для земель сельхозназначения должен быть размер минимум два гектара», — рассказала владелица одного из участков Юлия Тихомирова.

Из-за возникшего спора собственники оказались в неопределенном положении: они не могут свободно продавать землю или приобретать новые участки.

Почему же государственная регистрация прошла успешно, если впоследствии возникли претензии к разделу территории?

Статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий объяснил, что на момент регистрации оснований для приостановления процедуры обнаружено не было.

«Когда проводили первоначальный раздел земельных участков, государственный регистратор проверил все основания для приостановления и их не нашел. То есть он обязан был провести государственную регистрацию, он это сделал. Потом возникла другая сторона, это не Росреестр, а другая сторона, которая говорит о том, что что-то было нарушено при разделе этих земельных участков. Именно поэтому все оказались в суде, и суд уже разрешит этот спор», — пояснил Бутовецкий.

Юрист собственников Анастасия Минаева также считает важным учитывать нормы, действовавшие непосредственно в момент межевания.

«В каждом городском округе в правилах землепользования и застройки в момент межевания не было установлено максимального размера возможного межевания земельного участка и минимального размера возможного межевания земельного участка. Граждане уже приобретали земельные участки, которые были поставлены на кадастровый учет и находились в легальном поле», — рассказала Минаева.

Редакция программы «Стройнадзор» направила запрос в Министерство сельского хозяйства Московской области, чтобы прояснить ситуацию. Окончательное решение по спору пока не принято.

«Хочется снова сажать какие-то деревья, кусты, может быть, завозить какую-то землю, делать забор, но, тем не менее, сейчас останавливает то, что нет определенности у нас на текущий момент», — рассказала владелица участка Юлия Булик.

Другой собственник, Рауль Перес, считает, что возникшие разногласия между государственными структурами не должны отражаться на людях, которые уже приобрели землю.

«Если были допущены какие-то ошибки между министерствами, ведомствами, пусть они между собой договорятся, а люди остаются в покое», — заявил он.

Юристы советуют перед покупкой участка изучать подобные истории и настороженно относиться к поселкам, где дороги и проезды — это чья-то частная собственность.