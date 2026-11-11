Слезы, обиды и семейные тайны: как прошло прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной плакали и взялись за руки на прощании с мамой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bocharov Denis

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Почему старшая дочь актрисы не приехала проститься с матерью? И что произошло у гроба актрисы между Ольгой и Марией Шукшиных?

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину проводили в последний путь в Москве. Родственники, коллеги и поклонники собрались в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Многие не могли сдержать слез, вспоминая Лидию Николаевну.

Среди пришедших — Никас Сафронов, Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Людмила Зайцева, Сергей Никоненко, Михаил Агранович, Галина Бокашевская, участники группы «На-На» и двоюродная сестра покойной Татьяна Парамонова.

Особое внимание привлекли дети артистки. Старшая дочь Федосеевой-Шукшиной от брака с Вячеславом Ворониным — Анастасия — и вовсе не приехала проститься с матерью. Как вели себя Ольга и Мария Шукшины, что рассказали об актрисе ее коллеги и знакомые — в материале 5-tv.ru.

«Не за того человека замуж вышла»

Одной из пришедших проститься с Лидией Николаевной стала актриса Галина Бокашевская. Перед входом в храм она не смогла сдержать слез. Артистка выразила надежду, что смерть Федосеевой-Шукшиной поможет ее дочерям Марии и Ольге забыть прежние обиды и восстановить отношения.

«Мне так хочется верить, что смерть мамы и бабушки их соединит… Маша очень хочет помириться с Ольгой… Они должны это сделать чисто по-христиански. Разве не ссорятся родные люди?» — поделилась Бокашевская.

По ее мнению, даже многолетние разногласия не должны становиться непреодолимой преградой между близкими.

Теплыми воспоминаниями о Федосеевой-Шукшиной поделился и ее бывший супруг, заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович. Режиссер рассказал 5-tv.ru, какой она была в профессии и повседневной жизни. Особую роль в становлении Лидии Николаевны, по его словам, сыграл Василий Шукшин.

«Замечательная актриса, замечательный человек. Она была сформирована своим мужем, с ним сформировалась как актриса, как личность, как человек, как мать, как женщина. И во всех таких качествах она была прекрасной, любимой зрителями», — сказал Агранович.

На церемонию также доставили венок от президента России Владимира Путина. Ранее глава государства выразил соболезнования родным артистки, отметив ее талант, внутреннюю силу и достоинство.

Особое внимание на церемонии было приковано к семье покойной. Организацией похорон занимались Мария и Ольга, которые долго были в ссоре. Корреспондент 5-tv.ru заметил, что они стояли и плакали по разные стороны друг от друга у гроба матери и не общались. Даже в день похорон каждая переживала общую утрату отдельно. А вот старшая дочь Федосеевой-Шукшиной, Анастасия Воронина-Франсишку, проститься с матерью не приехала.

После отпевания Лидию Николаевну похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным. Мужа, с которым она прожила десять лет и воспитала двух дочерей, актриса пережила на 52 года.

Художник Никас Сафронов высказался о ее личной жизни. По его мнению, Василий Шукшин не был подходящим супругом для актрисы, несмотря на то что именно с ним связаны важные годы ее жизни.

«К сожалению, она не за того человека вышла замуж. Не для нее Шукшин был», — отметил он.

Сафронов также прокомментировал многолетний конфликт между дочерьми артистки — Марией и Ольгой. Он выразил опасение, что после смерти матери разногласия могут перерасти в новые судебные тяжбы из-за наследства.

По мнению живописца, подобные разбирательства способны нанести ущерб памяти Василия Шукшина.

«Если они будут заниматься дележкой имущества через суды, то опустят имя своего отца», — заявил Сафронов.

На церемонии прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной актер Театра на Таганке Александр Цуркан вспомнил о совместных поездках на кинофестивали и встречах с артисткой. По его словам, Лидия Николаевна отличалась добротой, искренне заботилась об окружающих и постоянно молилась за близких и знакомых.

«Она была очень добрая, очень светлая и очень людей любила, и очень много молилась за всех. Она молитвенница была очень большая, Лидия Николаевна. Вот помогала всем, чем могла», — рассказал Цуркан.

Особое место в жизни актрисы занимала память о Василии Шукшине. Цуркан неоднократно бывал у нее дома и видел, с каким вниманием она относилась к творческому наследию покойного супруга. При этом потеря мужа стала для Федосеевой-Шукшиной тяжелым испытанием, от которого она долго не могла оправиться.

Артист вспомнил рассказ Лидии Николаевны о переживаниях после смерти Василия Макаровича. По ее словам, тогда ей казалось, будто привычный мир рушится и впереди остается лишь пропасть. Справиться с горем ей помог актер Сергей Никоненко, который поддержал коллегу и вновь привлек ее к работе в кино.

Сам Цуркан считает Шукшина одним из крупнейших представителей отечественной литературы. Он также отметил, что высоко ценил талант писателя и режиссера Владимир Высоцкий, с которым его связывала работа в Театре на Таганке.

Бывший и последний муж актрисы, с которым у них были многолетние суды из-за имущества, тоже не пришел проститься с экс-супругой. Музыкант отправил венок с лентой «Лидуше, прекрасной части моей жизни… Бари», а свое отсутсвие объяснил проблемами со здоровьем.

В конце прощания, когда Федосееву-Шукшину провожали в последний путь под аплодисменты, Марию и Ольгу все же заметили вместе, они держались за руки. Возможно, именно похороны матери станут началом конца многолетних семейных войн.

Правда, младшая дочь не смогла сдержать эмоций от утраты и в истерике села в автомобиль и уехала с панихиды без сестры.

Последние недели жизни актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшалось на протяжении нескольких лет. В 2023 году артистка перенесла инсульт, после которого ей потребовались лечение и восстановление.

Осенью 2026 года состояние актрисы вновь стало вызывать опасения у близких.

В начале октября появились сообщения о сильной одышке и трудностях с передвижением. Актрисе становилось все сложнее самостоятельно справляться с повседневными делами.

В середине месяца ее госпитализировали с проблемами с сердцем. В больнице состояние 88-летней пациентки ухудшилось, и потребовалась помощь врачей реанимационного отделения. Позднее артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ольга Шукшина регулярно рассказывала журналистам о самочувствии матери. Еще 4 ноября она сообщила, что состояние остается тяжелым.

Однако спустя два дня артистки не стало. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

О случившемся публично сообщила Мария Шукшина. В своем аккаунте в социальных сетях она обратилась к поклонникам матери с просьбой помолиться за нее.

«Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди!» — написала актриса.

Три дочери и многолетние семейные разногласия

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Старшая дочь Анастасия жила отдельно от матери. Между ними возникали разногласия, которые впоследствии обсуждались в телевизионных программах.

Сложности были и в отношениях Марии с младшей сестрой Ольгой. Публичные споры касались семейной недвижимости, наследия Василия Шукшина и ухода за пожилой матерью.

В последние годы рядом с Лидией Николаевной чаще находилась Ольга.

Она занималась повседневными вопросами, помогала матери и общалась с врачами во время госпитализаций.

Незадолго до смерти Федосеевой-Шукшиной ее внучка Анна Трегубенко рассказывала в программе федерального канала, что не может навестить бабушку из-за сложных отношений с тетей Ольгой.

Теперь близкие надеются, что общая утрата поможет родственникам забыть прежние обиды.

Кому достанется наследство Лидии Федосеевой-Шукшиной

www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

После смерти актрисы вновь возник вопрос о судьбе ее недвижимости и семейного архива.

В последние годы Лидия Николаевна проживала в квартире, связанной с памятью Василия Шукшина. Там сохранились его личные вещи, книги и рабочее пространство.

Ольга Шукшина рассказывала, что они с матерью обсуждали возможность сохранить эту обстановку для будущих поколений.

По словам дочери, актриса хотела, чтобы память о Василии Макаровиче продолжала жить.

При этом организация полноценного музея в обычном жилом доме связана с юридическими и техническими сложностями. Рассматривался вариант создания мемориального пространства.

Однако точный состав наследства, наличие завещания и окончательное распределение имущества между родственниками пока публично не установлены.

Особое значение имеет семейный архив Шукшиных. Для родственников он представляет не только имущественную, но и культурную ценность.

Снова вместе

Место захоронения Лидии Федосеевой-Шукшиной имеет особое значение в истории ее семьи.

На Новодевичьем кладбище уже больше полувека покоится Василий Макарович, с которым актриса прожила одну из самых важных глав своей жизни.

Сама Лидия Николаевна неоднократно вспоминала их совместную прогулку по этому кладбищу.

По ее словам, однажды Шукшин предположил, что после смерти его вряд ли похоронят здесь. А она неожиданно ответила, что обязательно добьется этого.

Впоследствии именно на Новодевичьем прошли похороны писателя и режиссера. Теперь рядом с ним будет покоиться и Лидия Федосеева-Шукшина.