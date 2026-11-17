Фото, видео: www.globallookpress.com/ Ilya Moskovets; 5-tv.ru

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На Руси верили, что чистота звона зависит даже от слухов, которые распускали перед отливкой. Какие древние традиции сохранились до наших дней?

На Руси по колокольному звону понимали, что случилось: где-то начался пожар или пора собираться на вече. Самим колоколам давали имена, а их звучание называли голосом.

Почему у двух одинаковых на вид колоколов могут быть разные голоса и как сегодня удается воссоздать звон, которого прежде никто не слышал? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся!».

Звали на вече и пускали слухи: какую роль колокола играли на Руси

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Колокола на Руси появились с принятием христианства. В летописях они упоминаются с XI века, а уже в середине XV столетия в Новгороде было собственное производство. В те времена к ним относились как к людям и давали имена — в честь святых и правителей, по звучанию или назначению. Всполошный бил тревогу, а вечевой созывал на собрания.

«В начале 90-х годов на звонницу был поднят один из самых больших колоколов Коломны, который получил имя в честь нашего патриарха. Его назвали Пименом. И он весит 6400 килограммов, или, по-старому, 400 пудов», — говорит ученый секретарь музея-заповедника «Коломенский кремль» Евгений Ломако.

Иногда перед отливкой мастера пускали ложные слухи — например, о стихийных бедствиях и разбойниках. Считалось, что тогда колокол получится с особенно чистым звоном. Отсюда пошла поговорка «лить колокола», что означает «распускать сплетни». До наших дней этот обычай не дошел, в отличие от другого наследия древних ремесленников.

«Технологии совсем другие сейчас, но принцип остался тот же. Создание фальш-колокола на модели с помощью воска, его формовка, оттиск. В принципе, технологии все те же самые», — говорит руководитель по работе с заказчиками колокольного завода Олег Масасин.

Колокольная бронза — особый сплав металла: 80% меди и 20% олова. Считалось, что для звучания необходимо серебро, но ученые развеяли этот миф. Все дело — в особой форме.

«Очень важно соблюсти геометрию колокола. Мы используем постоянную оснастку. То есть у нас есть модель колокола, которая повторяет точно внешнюю поверхность. И у нас есть оснастка для изготовления стержня, которая заполняет внутреннюю часть колокола. При сопоставлении оттиска внешней поверхности и внутренней мы добиваемся очень точной геометрии колокола, поэтому они у нас так звучат», — говорит Олег Масасин.

Почему у каждого колокола свой голос

www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Самый тяжелый из действующих инструментов — «Колокол счастья» в китайской провинции Хэнань — он весит 116 тонн при высоте более восьми метров. Лондонский Биг-Бен обрел свой узнаваемый «дребезжащий» голос из-за трещины, которая образовалась сразу после установки в 1859 году.

А чтобы раскачать польского «Сигизмунда», требуется сила сразу 12 звонарей.

Есть ли на свете колокола-близнецы? У профессионалов — свой ответ.

«Каждый из нас рождается со своим характером, даже сын родителей или дочка, но все равно это рождается совершенно новый человек со своими отличительными особенностями. Так же и колокола. Вот их отливают даже когда на заводе. Пускай это будет одинаковый вес, одинаковая печь, одинаковое количество меди и олова будет заброшено в печку, но на выходе, когда уже рождается сплав колокола, они даже с виду будут фактически одинаковые, но голос у каждого из них будет свой», — говорит старший звонарь храмового комплекса Нижегородского кремля Алексей Кофанов.

В Испании и Италии ручной колокольный звон включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Обучиться этому мастерству нелегко — нужна серьезная физическая подготовка.

Необходимо распределять баланс тела так, чтобы одной ногой раскачивать язык многотонного благовестника, левой рукой держать связку зазвонных, а правой — управлять подзвонными.

Как зазвучал Царь-колокол, которого никто прежде не слышал

www.globallookpress.com/Bernd Weissbrod

На некоторых современных колокольнях устанавливают электронных звонарей. Система может играть сложные партии по цифровой программе и запускается дистанционно — через компьютер или смартфон.

Американские исследователи из Университета Беркли воссоздали голос Царь-колокола — сделали цифровую трехмерную модель гиганта, рассчитали акустические свойства, распределение массы и геометрию без трещин. И получили звук, который никто не слышал в реальности.