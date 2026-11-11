Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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Какие скандальные тайны звезды понесли в суд и кому удалось выйти из громкой битвы победителем, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды в соцсетях обмениваются нелестными выражениями, которые иногда переходят в оскорбления. Почему Ксения Бородина обиделась на психологический разбор блогера? Во сколько оценила ущерб для своей репутации Полина Диброва? Из-за чего Роман Товстик подал в суд на бывшую жену? И кому из знаменитостей удалось выиграть дело о защите достоинства? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Опоссум в ролике и иск на 7,5 млн: за что Бородина судится со Степановой

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Психологический разбор, который обернулся иском на семь с половиной миллионов рублей! Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков подали в суд на блогера-психолога Веронику Степанову! Ролики с «анализом» их отношений, где Сердюкова изобразили опоссумом, пара сочла оскорбительными.

«Вероника так прошлась нехило и по Ксюше, и по ее мужу. Она прям его сравнивала с какими-то животными. Мне кажется, психологи так не делают. Она (Вероника Степанова. — Прим. ред.) сама говорит: „Это мои фантазии. Это шоу-разбор“. То есть в целом она свое имя строит на том, что она поливает грязью известных людей и кривляется», — рассказал светский журналист Антон Беккужев.

Бородина с мужем требуют три миллиона за моральный вред и еще три миллиона за нарушение авторских прав, отдельно Сердюков хочет еще полтора миллиона. Их оппонент, Вероника Степанова, продолжает вести соцсети из Мексики. Ее интересы в суде представляет Екатерина Гордон.

«Моральный вред Сердюкова оценен в два раза ниже, чем моральный вред Бородиной. То есть честь, достоинство и деловая репутация Сердюкова подешевле. Это уже великое пространство для стеба (для насмешки. — Прим. ред.)», — заявила юрист Катя Гордон.

На первом заседании сторона Бородиной настаивала на закрытом формате, но суд не нашел достаточно оснований для этого. А рассмотрение иска отложил на 10 декабря.

Пять миллионов за грязные посты: что Полина Диброва требует от Елены Товстик

Отнесла заявление в суд и Полина Диброва. Она считает, что Елена Товстик порочит ее имя, и требует удалить посты с обвинениями в «аморальных и асоциальных поступках», плюс пять миллионов рублей компенсации.

«С человеком можно общаться только в правовом поле, и будем действовать по закону, в суде», — заявила блогер Полина Диброва.

Конфликт между двумя блогерами начался с ухода бизнесмена Романа от жены к Полине. С момента официального развода Товстиков прошел год, но Елена продолжает выплескивать обиду на бывшую подругу.

«Елена Товстик распространяет в отношении Полины недостоверные, клеветнические сведения любого характера, нарушает ее частную жизнь, пытается навредить ее репутации, нам, как юристам, кажется, вплоть до уголовного уже договорилась Елена», — заявила адвокат Полины Дибровой Марина Дубровская.

Иск к экс-жене и спор о детях: почему пятеро детей Товстиков остались с отцом

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Роман, по мнению подписчиков, также устал от нападок и следом за Полиной подал иск против бывшей жены. Он хочет, чтобы Елена перестала чернить его имя. Миллионов компенсации, в отличие от Дибровой, не запросил: ему достаточно удаления постов и опровержения.

«Мне кажется, что не каждый может совладать со звездной болезнью, совладать с публичностью, вовремя оценить свои возможности», — считает юрист Катя Гордон.

После развода Товстиков старший сын, уже совершеннолетний, перебрался к бабушке с дедушкой, двое выбрали жить с папой, а трое младших остались с мамой. Больше года все было в подвешенном состоянии. И буквально на днях суд постановил: пятеро несовершеннолетних детей будут жить с отцом!

«Для меня это просто уму непостижимо, что моих детей отдадут сожительнице, которая их не рожала, не кормила, не воспитывала», — заявила блогер Елена Товстик.

«Я сам немножко в шоке от этого решения. Честно говоря, было большой неожиданностью. Но я очень рад, что всех детей, пятерых, оставили со мной. Сразу хочу сказать, что это не значит, что у них нет мамы. Это не значит, что их лишают мамы. Она может свободно с ними общаться», — рассказал бизнесмен Роман Товстик.

На суде защита Романа утверждала, что он активно занимался воспитанием: водил детей в сад и школу, общался с педагогами. А мама якобы предоставила все хлопоты няням. Также Елену обвинили в том, что она применяла физическую силу! В сети публиковали кадры, на которых 10-летняя Алиса умоляла отца забрать ее!

«Мама достала! Она схватила меня!» — сказала девочка.

«Я переживаю за своих детей, что они остались без материнской любви, без внимания. Что я не смогу их видеть каждый день, укладывать их», — поделилась Елена Товстик.

«Я сделаю все для того, чтобы дети были счастливы, чтобы их психологическое состояние было комфортным. Чтобы эта битва наконец-то закончилась», — заявил Роман Товстик.

Елена собирается обжаловать решение. Как пишут СМИ, в ходе экспертизы она якобы дважды говорила, что если Роман передаст ей 50 процентов активов, то может забирать детей. Которые, в свою очередь, высказали единодушное желание — жить с папой.

Обвинили в эскорте — заплатят за клевету: как Самбурская наказала блогера

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Довести дело до победного финала получилось у Настасьи Самбурской. Она выиграла у Алексея Псковитина, который в своем блоге пытался доказать, что актриса занимается эскортом. Экспертиза подтвердила порочащий характер высказывания, суд назначил компенсацию морального вреда — 350 тысяч рублей. А запрашивала актриса три миллиона.

«Глобально очень редко, когда что-то суд присуждает, какие-то реально большие суммы по защите чести и достоинства. Ну, как правило, стабильно — это где-то пять-десять тысяч рублей, но иногда бывает случай, что больше, как было у Настасьи Самбурской. Там аж 350 тысяч. Если честно, я удивлен был, потому что сумма реально большая», — отметил Беккужев.

Миллионные иски и суды — все ради того, чтобы кто-то перестал писать гадости в Интернете. Но чем громче скандал, тем больше о нем говорят. И вопрос остается открытым: эти процессы действительно защищают честь и достоинство или просто создают шумиху?