Красная икра больше не главная: почему на Новый год нужно запечь рыбу целиком

Фото: 5-tv.ru

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Вместо небольшой тарелки закусок на стол можно поставить горячее блюдо на несколько порций.

Красная икра стоит недешево, а на большую компанию одной баночки хватит разве что на несколько бутербродов. Целая рыба из духовки выглядит на новогоднем столе не менее роскошно: золотистая корочка, ломтики лимона, свежая зелень — и каждому гостю достанется порция горячего.

Форель с лимоном, дорадо с розмарином или карпа в сметане — что поставить в центр праздничного стола? Три рецепта сытных блюд на Новый год на замену закускам с красной икрой — в материале 5-tv.ru.

Сколько стоит красная икра в 2026 году

Чем заменить красную икру на Новый год — рецепт целой запеченной рыбы, как приготовить. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

К осени 2026 года икра стала одним из самых дорогих продуктов новогоднего меню. Из-за неудачной лососевой путины на Дальнем Востоке стоимость красной икры уже поднялась до 20 тысяч рублей за килограмм.

Тем не менее, значительного повышения цен, даже в преддверии Нового года, не предвидится. Посколькух текущий уровень цен уже является критическим вызовом для рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на Рыбной союз.

Для многих семей покупка икры становится отдельной статьей праздничных расходов. И если раньше на стол ставили сразу несколько баночек, теперь возникает вопрос: стоит ли платить столько за небольшую закуску или лучше приготовить полноценное горячее блюдо?

Чем заменить красную икру на новогоднем столе в 2027 году

Чем заменить красную икру на Новый год — рецепт целой запеченной рыбы, как приготовить. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отказываться от рыбных деликатесов совсем необязательно. Вместо икры можно подать слабосоленую рыбу, домашний рыбный паштет или закуски с сельдью. Но если хочется, чтобы новогоднее меню выглядело по-настоящему торжественно, стоит обратить внимание на целую запеченную рыбу.

Такое блюдо может стать главным украшением стола. В отличие от небольшой тарелки бутербродов, крупную рыбу удобно поставить в центр застолья и разделить между гостями. Особенно эффектно смотрятся форель, карп и дорадо. У каждой свой вкус, поэтому можно выбрать вариант под предпочтения семьи и бюджет.

При этом целая рыба не обязательно обойдется дешевле красной икры. Итоговая стоимость зависит от вида, веса и магазина. Однако за эти деньги покупатель получает не небольшую закуску, а полноценное блюдо на несколько порций. А запекание целиком помогает сохранить сочность мякоти и позволяет обойтись без сложных соусов.

Праздничная классика: форель с лимоном и зеленью — рецепт

Чем заменить красную икру на Новый год — рецепт целой запеченной рыбы, как приготовить. Фото: 5-tv.ru

Форель подойдет тем, кто хочет сохранить на новогоднем столе красную рыбу, но предпочитает полноценное горячее блюдо. У нее нежное мясо и выразительный вкус, который хорошо сочетается с лимоном и свежей зеленью. Особенно празднично выглядит крупная рыба, поданная целиком на блюде с овощами.

Ингредиенты:

Форель — 1 тушка весом около 1–1,2 килограмма;

Лимон — 1 штука;

Укроп или петрушка — 1 небольшой пучок;

Растительное масло — 2 столовые ложки;

Соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Рыбу очистить, выпотрошить, удалить жабры и темную пленку внутри брюшка. Промыть и обсушить бумажными полотенцами. Натереть солью и перцем снаружи и внутри. Лимон нарезать кружочками, зелень промыть. В брюшко форели положить несколько ломтиков лимона и веточки укропа. Сделать на боках рыбы неглубокие надрезы, сбрызнуть маслом. Переложить тушку на противень, застеленный пергаментом или фольгой. Разогреть духовку до 180 градусов. Накрыть рыбу фольгой и запекать около 35–45 минут в зависимости от размера. Незадолго до готовности фольгу можно раскрыть, чтобы поверхность слегка подрумянилась. Перед подачей украсить форель свежей зеленью и лимоном. Рядом можно разложить запеченный картофель или овощи. Они дополнят блюдо, не перебивая вкус рыбы.

Ресторанное блюдо дома: дорадо с чесноком и розмарином — рецепт

Чем заменить красную икру на Новый год — рецепт целой запеченной рыбы, как приготовить. Фото: 5-tv.ru

Дорадо отличается нежной белой мякотью и сравнительно небольшим количеством мелких костей. Для праздничного стола можно приготовить сразу две-три рыбы. Их удобно подавать целиком, а пряные травы и цитрусовые создают аромат без тяжелых соусов.

Ингредиенты:

Дорадо — 2 тушки по 400–500 граммов;

Лимон — 1 штука;

Репчатый лук — 1 головка;

Чеснок — 2 зубчика;

Розмарин — 2 веточки;

Оливковое масло — 2 столовые ложки;

Соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Дорадо очистить от чешуи, удалить внутренности и жабры. Промыть рыбу и тщательно обсушить. Натереть солью и перцем. Лук нарезать кольцами, лимон — тонкими кружочками, чеснок слегка раздавить ножом. На лист фольги выложить часть лука и лимона. Сверху поместить рыбу. В каждое брюшко положить чеснок, розмарин и несколько ломтиков лимона. Сбрызнуть оливковым маслом и закрыть фольгу. Запекать при температуре 190 градусов около 25 минут. Время может немного отличаться в зависимости от размера тушек. Если хочется получить более румяную поверхность, в конце приготовления фольгу можно раскрыть и ненадолго вернуть рыбу в духовку. Готовую дорадо лучше подавать сразу. Для украшения подойдут свежая петрушка, лимонные дольки и несколько веточек розмарина. Благодаря целой тушке блюдо выглядит нарядно даже без сложной сервировки.

Сытная рыба с золотистой корочкой: карп в сметане — рецепт

Чем заменить красную икру на Новый год — рецепт целой запеченной рыбы, как приготовить. Фото: 5-tv.ru

Карп — вариант для тех, кто предпочитает традиционные домашние блюда. У него плотное, сочное мясо и насыщенный вкус. Рыба хорошо сочетается со сметаной, луком и пряностями. А благодаря крупному размеру одной тушки может хватить на несколько гостей.

Ингредиенты:

Карп — 1 тушка весом около 1,5 килограмма;

Сметана — 150 граммов;

Репчатый лук — 2 головки;

Лимон — 1 штука;

Растительное масло — 1 столовая ложка;

Соль, черный перец и специи для рыбы — по вкусу.

Приготовление:

Карпа очистить от чешуи, выпотрошить и удалить жабры. Тщательно очистить внутреннюю полость. Обсушить тушку и сделать несколько неглубоких надрезов на боках. Натереть солью, перцем и специями, затем равномерно распределить сметану. Лук нарезать кольцами, лимон — тонкими ломтиками. Часть лука выложить на противень с фольгой, сверху поместить карпа. Оставшиеся кольца лука положить внутрь рыбы, а ломтики лимона вставить в надрезы. Закрыть фольгу, оставив внутри немного свободного пространства. Запекать примерно 45–50 минут при температуре 180 градусов. Для золотистой корочки незадолго до окончания приготовления раскрыть фольгу и дать поверхности слегка подрумяниться. Подавать карпа можно на большом блюде с запеченным луком, картофелем и зеленью. Однако гостям стоит напомнить, что в речной рыбе могут встречаться мелкие кости.

Как красиво подать целую рыбу на Новый год

Чем заменить красную икру на Новый год — рецепт целой запеченной рыбы, как приготовить. Фото: 5-tv.ru

Чтобы запеченная рыба действительно стала центральным блюдом праздничного стола, важно продумать ее подачу. Ее лучше переложить на большое плоское блюдо, сохранив голову и хвост. По краям можно расположить дольки лимона, свежие травы, овощи и запеченный картофель. Такой способ сервировки подходит и для красной, и для белой рыбы.

Не менее важно правильно определить готовность. Время приготовления зависит от толщины и массы тушки, поэтому полагаться только на таймер не стоит. Кулинары советуют готовить рыбу до внутренней температуры 63 градуса. Если кулинарного термометра нет, следует убедиться, что мякоть стала непрозрачной и легко разделяется вилкой.

Красная икра по-прежнему остается праздничным деликатесом, но обязательным условием роскошного новогоднего застолья ее назвать нельзя. Целая запеченная рыба может стать полноценной альтернативой: она накормит гостей, украсит стол и позволит выбрать рецепт под семейные предпочтения.

А главное, вместо привычных бутербродов на столе появится горячее блюдо, которое можно приготовить своими руками и подать прямо из духовки.