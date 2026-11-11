«Настя слушается ее во всем»: экс-директор Волочковой раскрыл тайны Лолы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Из домработницы в главные доверенные лица: Лола стала для артистки ближе родных. Почему бывший директор подозревает ее в закулисных интригах, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова поругалась со своим директором! В чем балерина обвинила Максима Николаева? Какие факты он раскрыл в ответ? Кто сопровождает артистку на гастролях? О чем она откровенничала перед концертом? Почему в последние годы практически никто из сотрудников не задерживается рядом с примой? И что является главной причиной ее слез? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Поездка Анастасии Волочковой на выступление в Краснодар не задалась с самого начала. Рейс задержали на несколько часов. Балерина возмущалась и говорила: у ее будущего мужа должен быть частный борт, чтобы не возникало таких ситуаций.

«Что нам делать? Я хочу икру морских ежей. И сашими. И кальян я хочу, а что? А мы сидим тут в самолете. Ребята, мы стоим на стоянке, никого не трогаем, не знаем, взлетим или нет!» — возмущалась балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова.

Наша съемочная группа стала свидетелем переживаний танцовщицы. Позже, когда команда во главе с Анастасией все-таки долетела до Краснодара, Волочкова призналась: она просто боялась опоздать на мероприятие. А подводить людей не любит.

«Люди добрые, мне 50 лет. После того, что я оставила свой след в истории, я могу позволить себе все, что угодно. Я выстрадываю эти концертные площадки, я жду каждого выхода на сцену. Особенно трепетный момент у меня был и такой вот сезон в этом году. Это мой юбилейный год», — рассказала балерина.

К счастью, звезда успела на свой концерт в ночном клубе. На следующий день она сходила на массаж, прогулялась по городу и, кажется, уже забыла о неприятном инциденте, который произошел в московском аэропорту. Но очень скоро настроение звезды было испорчено снова! На обратном пути Анастасия опять записывала гневное видео.

«Я дала бразды правления на какое-то количество времени человеку, которого я считала своим другом. Как тебе не стыдно? Ты никто, ничто и звать никак! В моей жизни не хочу тебя не знать и не видеть», – возмутилась Волочкова.

Речь идет о концертном директоре Максиме Николаеве. Еще недавно балерина возила его на Мальдивы и рассыпалась в комплиментах. А теперь обвиняет в обмане и даже воровстве!

«Этот ************ (непорядочный человек. — Прим. ред.) взял деньги у организаторов. Мне не заплатили еще гонорар, а он уже взял деньги. Причем в большем количестве, чем вообще договаривались о его процентах», — заявила балерина.

«Я думаю, что у меня есть какая-то честь и достоинство. Я мужчина. Я старался всегда, чтобы деньги пришли Насте (Анастасии Волочковой. — Прим. ред.), то есть на ее реквизиты. Вот в этой ситуации я попросил, чтобы мне скинули мой процент только потому, что я боялся, что я этот процент не получу. Потому что мы с Настей никакие документы, к сожалению, не подписывали. Это правда моя ошибка», – объяснил бывший концертный директор Анастасии Волочковой Максим Николаев.

Молодой человек утверждает, что работа с Волочковой была для него стрессом. А саму знаменитость называет «нестабильной».

«Настя может одним взмахом своей ноги, шпагата, так легко отменить концерт. В конце она сказала: „Я с тобой не полечу, я полечу с Нелли“. Нелли — это девочка, которая спела про Настю песню. Она втерлась в доверие. И сейчас, я так понимаю, что живет у Насти. Потому что, судя по сторисам (публикации в социальных сетях. — Прим. ред.), они 24 на 7 вместе», — рассказал Николаев.

Максим считает, Нелли в скором времени ждет та же участь, что и его самого. Ведь в последние годы помощники редко задерживаются рядом с Волочковой надолго. Единственное исключение — Лола Саидова. Из домработницы она превратилась в персонального ассистента и администратора. По словам Николаева, Анастасия слушается ее во всем.

«Лола получает зарплату. Официально, оклад. Плюс десять процентов с любой Настиной работы», — поделился Николаев.

«Я скажу так: из подруг у меня вообще подруг практически нет. Вот у меня подруга Лолочка — моя помощница», – призналась Волочкова.

Максим не исключает, что именно Лола настраивает Волочкову против других сотрудников.

«Банальный случай. Я делаю концерт за такой-то гонорар. Лола говорит: „На меня вышел вот этот вот клуб и в два раза больше денег предложил“. А оказалось, это была просто замануха (уловка на привлекательное предложение. — Прим. ред.). То есть просто услышать, Насте лапшу навешать: „Макс тебя дешево продает на концерты, я могу дороже“. Но это были просто разговоры. Фуфло», – заявил Максим.

Артистка не скрывает: Саидова стала для нее ближе родственников. Когда она готовилась к сложной операции, даже не стала звонить маме и дочери. О том, что Волочкова ложится под нож, знала только Лола!

«Это был очень большой риск по пересадке тазобедренного сустава. Я не сказала об этом никому. У меня даже было ощущение, что они (родственники Анастасии Волочковой. — Прим. ред.) как будто и порадуются, будут ручки потирать: «Наконец-то с ней что-то случилось», — поделилась балерина.

Волочкова считает: зависть родных — это ее горькая плата за успех. Так же, как и разбитое сердце. А балерина мечтает о серьезных отношениях.

«Он должен быть самодостаточный. По силе воли, силе духа, по мужеству, по сексуальности, по чувству юмора. По достатку, конечно, и по масштабу личности должно быть в таком человеке не две, а три Волочковых. А это очень сложно встретить», – рассказала Анастасия.

Артистка делится: довериться мужчине ей мешает прошлое. Какие тайны Анастасия раскрыла нам в эксклюзивном интервью? И что осталось за кадром?

Продолжение откровенного разговора смотрите на Пятом канале в программе «Светская хроника» в пятницу, 13 ноября, в 23:10 по мск.