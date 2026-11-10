Ретроградный Меркурий ударит по больному: каким знакам зодиака нужно быть начеку до 20 ноября

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Кому грозят проблемы с деньгами, кому — ссоры, а кому стоит опасаться неприятностей на дороге?

Меркурий завершит ретроградное движение 13 ноября, но напряженный период продлится до 20-го числа последнего осеннего месяца.

Кому из знаков зодиака стоит внимательнее проверять документы, кому — осторожнее вести себя за рулем, а кому предстоит непростой разговор с близкими? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Почему ретроградный Меркурий опасен для знаков зодиака до 20 ноября — гороскоп

Ретроградный Меркурий в ноябре 2026 года: прогноз и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

С 7 ноября Меркурий в Скорпионе образует напряженный квадрат с Плутоном. В астрологии такое положение связывают с обострением противоречий, стремлением выяснять отношения и возвращением к нерешенным вопросам.

Самому Меркурию в Скорпионе свойственны желание добраться до истины, раскрыть скрытые обстоятельства и разобраться даже в самых запутанных ситуациях. Под влиянием Плутона эта особенность может проявляться особенно резко.

«А в период ретроградного Меркурия в аспекте с Плутоном мышление и речь становятся подобны горячему ножу правды, который, словно хвост Скорпиона, может больно ужалить в самое уязвимое место», — объясняет она.

В результате люди могут чаще вступать в споры, подозревать окружающих в обмане или пытаться выяснить обстоятельства давних событий. При этом инициатором неприятного разговора способен оказаться как сам человек, так и его собеседник.

Особенно остро такие ситуации могут проявляться с 7 по 13 ноября. Однако полностью напряжение, согласно прогнозу, спадет только после 20 числа.

Отдельное внимание астролог уделяет 9 ноября. На этот день приходится новолуние в Скорпионе, которое Лим называет самым напряженным моментом периода. Оно связано с необходимостью честно посмотреть на себя и собственные поступки.

В это время также могут обостриться вопросы совместных финансов. Партнеры начнут выяснять, кто сколько вкладывает в отношения, как распределяются деньги и кто перед кем имеет обязательства. Причем подобные разногласия возможны не только между супругами, но и в деловом сотрудничестве.

Чего еще стоит опасаться во время ретроградного Меркурия — гороскоп для знаков зодиака

Ретроградный Меркурий в ноябре 2026 года: прогноз и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Меркурий отвечает за информацию, общение, логистику и технику. Поэтому его напряженный аспект с Плутоном может сопровождаться неполадками в этих сферах.

Возможны задержки доставок, технические сбои, проблемы с передачей информации и даже аварии. При этом речь идет не о неизбежных происшествиях, а о рисках, на которые обращает внимание астролог.

Особенно осторожными стоит быть владельцам транспорта. Астролог рекомендует заранее проверить техническое состояние автомобиля и устранить существующие неисправности.

Внимания потребует и домашняя техника. Если оборудование уже работает с перебоями, откладывать ремонт не стоит.

Не менее важна сохранность информации. Эксперт советует сделать резервные копии документов и файлов, а также позаботиться о безопасности личных данных.

В этот период проблемы могут проявиться именно в тех вопросах, которые долго оставались без внимания.

«Ибо в свойственной Скорпиону манере рваться будет там, где тонко», — отмечает астролог.

Поэтому до 20 ноября стоит внимательнее относиться к поездкам, проверять документы и не игнорировать существующие технические неисправности.

Как пережить последние дни ретроградного Меркурия — гороскоп для знаков зодиака

Ретроградный Меркурий в ноябре 2026 года: прогноз и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Несмотря на напряженный прогноз, астролог не советует воспринимать этот период исключительно как время неприятностей. Энергию ретроградного Меркурия можно направить на решение накопившихся вопросов.

Эксперт предлагает пять способов использовать его влияние:

Читайте детективы. Меркурий в Скорпионе усиливает желание искать скрытые причины происходящего. Вместо подозрений в адрес близких и коллег лучше направить интерес к расследованиям на книги с запутанным сюжетом; Проверьте документы. Стоит пересмотреть договоры, счета, налоговые обязательства и условия сотрудничества. Если в бумагах есть неточности, лучше обнаружить их до того, как они приведут к дополнительным трудностям; Защитите личные данные. Полезно обновить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и проверить настройки безопасности важных аккаунтов; Разберитесь в общении с людьми. Астролог рекомендует изучать техники коммуникации. Это поможет лучше понимать, почему одни слова вызывают доверие, а другие становятся причиной сопротивления и споров; Устройте интеллектуальную разминку. Дискуссии, дебаты и обсуждение сложных вопросов помогут направить желание спорить в более конструктивное русло.

Главное — использовать оставшиеся дни ретроградного Меркурия для исправления прежних ошибок, а не для новых конфликтов.

Каким знакам зодиака грозят неприятности до 20 ноября 2026 года — гороскоп

Ретроградный Меркурий в ноябре 2026 года: прогноз и гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Влияние ретроградного Меркурия в Скорпионе будет проявляться по-разному. Одним знакам стоит внимательнее относиться к деньгам, другим — к отношениям, рабочим обязанностям или поездкам.

При этом прогноз рекомендуется рассматривать не только по солнечному знаку зодиака, но и по асценденту.

Овен — гороскоп

Овнам стоит особенно внимательно относиться к кредитам, долгам и совместным деньгам. Главные риски связаны с финансовыми операциями, вложениями и использованием партнерских средств.

Если имеются непогашенные обязательства, лучше своевременно внести необходимые платежи.

Новые предложения о сделках потребуют тщательной проверки. Астролог рекомендует по возможности отложить окончательное решение. С учетом ретроградной Венеры наиболее подходящий момент для него наступит после 14 ноября.

Телец — гороскоп

Тельцам предстоит вернуться к вопросам, которые давно оставались нерешенными. Особенно заметно это может проявиться в отношениях с супругами, деловыми партнерами и близкими друзьями.

Не исключено, что именно окружающие выступят инициаторами серьезных разговоров.

В деловом сотрудничестве могут возникнуть споры о распределении полномочий и зон влияния. А в личной жизни вновь станет актуальным выбор между карьерными интересами и отношениями.

Близнецы — гороскоп

Близнецам ретроградный Меркурий может напомнить о незавершенных профессиональных делах. Особого внимания потребуют юридические вопросы и рабочие документы.

Возможны задержки при заключении сделок и выполнении привычных задач.

Дополнительное напряжение способны вызвать обнаруженные ошибки. Из-за недочетов не исключены разногласия с коллегами, поэтому важные документы лучше перепроверять заранее.

Рак — гороскоп

Для Раков на первый план могут выйти вопросы, связанные с детьми. У некоторых представителей знака появятся поводы для переживаний за них.

Тем, у кого детей нет, период способен принести неожиданные встречи с людьми из прошлого. Возможно возвращение бывших поклонников и возобновление старых связей.

Осторожность понадобится и в финансовых вопросах. Крупные покупки и вложения потребуют дополнительной оценки. Окончательные решения, согласно рекомендации Лим, лучше принимать после 14 ноября.

Лев — гороскоп

Львам стоит обратить внимание на домашнюю обстановку. Напряжение может возникнуть в отношениях со второй половинкой.

Причиной споров способны стать бытовые обязанности. Супруги могут начать выяснять, кто за что отвечает и как должны распределяться зоны влияния в семье.

Отдельный риск астролог связывает с бытовой техникой. Львам рекомендуется осторожнее обращаться с электроприборами и не игнорировать неисправности.

Дева — гороскоп

Девам Виктория Лим советует проявлять максимальную осторожность за рулем, на дорогах и во время поездок. По прогнозу специалиста, представители именно этого знака особенно подвержены негативному влиянию ретроградного Меркурия в транспортной сфере.

Кроме того, может возникнуть необходимость вернуться к ранее пройденному обучению.

Внимания потребуют и документы. Не исключено, что придется завершать старые вопросы, связанные с рабочими или бытовыми бумагами.

Весы — гороскоп

Весам предстоит заняться личными финансами. Возможен пересмотр способов заработка, привычных расходов и отношения к деньгам.

Дополнительное влияние окажет ретроградная Венера, которая, по словам астролога, также указывает на необходимость уделить внимание материальному положению.

При планировании крупной покупки Весам лучше не торопиться. Перед окончательным решением стоит оценить все преимущества и возможные недостатки.

Скорпион — гороскоп

Именно Скорпионы, по прогнозу Виктории Лим, сильнее остальных почувствуют влияние ретроградного Меркурия.

Особенно напряженным для них станет 9 ноября. Новолуние в Скорпионе и скопление планет в этом знаке усилят необходимость разобраться в собственных желаниях, целях и жизненных ориентирах.

Представителям знака придется честно оценить себя и понять, в каком направлении они хотят двигаться дальше. Возможно, прежние планы потребуют корректировки.

Кроме того, у некоторых Скорпионов могут возникнуть конфликты с домочадцами или необходимость срочно решать жилищные вопросы.

Стрелец — гороскоп

Для Стрельцов этот период будет связан преимущественно с внутренними процессами. Ретроградный Меркурий затронет сферу бессознательного и глубоких переживаний.

Астролог рекомендует использовать это время для размышлений о себе и пересмотра внутренних установок. При необходимости можно обратиться к психологу.

Особого внимания заслуживают сны. Согласно прогнозу Лим, они могут содержать подсказки, которые помогут разобраться в собственном состоянии.

Козерог — гороскоп

Козерогам ретроградный Меркурий может принести возвращение прежних знакомых. Некоторые представители знака почувствуют необходимость пересмотреть существующие дружеские отношения.

Возможны также приглашения в сообщества, клубы по интересам и волонтерские проекты.

Однако предложения, предполагающие финансовые расходы или обязательства, потребуют осторожности. Астролог советует тщательно изучить условия участия либо отложить решение до завершения ретроградного периода.

Водолей — гороскоп

Водолеям стоит подготовиться к возвращению старых рабочих вопросов. Могут обнаружиться недочеты в проектах или ошибки, требующие исправления.

Некоторые задачи придется выполнять заново, используя другой подход.

Не исключены споры и недопонимание с руководством. Подобные ситуации способны стать источником стресса, однако после 20 ноября напряженная тенденция начнет сходить на нет.

Одновременно у Водолеев активизируется сфера партнерства и отношений. Именно она может занимать значительную часть их внимания.

Рыбы — гороскоп

Рыбам следует внимательнее относиться к обучению, путешествиям и юридическим вопросам. В этих сферах возможны сбои и задержки.

Особого контроля потребуют документы, необходимые для дальних поездок.

Астролог рекомендует несколько раз проверять внесенные данные и предусматривать дополнительное время на оформление бумаг. Это позволит снизить вероятность неприятностей из-за обнаруженных ошибок.

А после 20 ноября, согласно прогнозу, напряженные тенденции начнут ослабевать.