Звонок на тот свет Шатунову: чьи голоса слышат фанаты возле могил звезд
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Поклонники приносят кумирам необычные подарки и пытаются поговорить с ними через радиопомехи. Что удалось расслышать во время эксперимента на могиле солиста группы «Ласковый май»?
Почему кладбища стали популярнее музеев? Чьи голоса слышат фанаты возле могил российских знаменитостей? И можно ли связаться с призраком своего кумира — узнала программа Пятого канала «Страна советов».
Почему кладбища стали популярны у туристов
Этой осенью кладбища внезапно стали мегапопулярными у туристов. По данным социологов, количество экскурсий к некрополям выросло на 20%. А гиды уверены, что спрос еще больше.
Могилы, где покоятся знаменитости, всегда были не просто местами захоронения, но частью истории, к которой можно прикоснуться.
«Когда Тарантино прилетал в Москву, практически первое, что он хотел сделать, — это поехать на могилу Пастернака. Что он там делал, что он искал? Вдохновение, поддержку», — говорит доцент кафедры культурологии Московского государственного института культуры, кандидат культурологии Ольга Фугина.
Новый тренд особенно полюбился зумерам. Они устраивают прогулки, фотосессии и даже свидания среди могил.
«Я думаю, что для зумеров кладбище — это такие места эстетики, если это старинные кладбища, где есть что посмотреть, и где, так сказать, хороший кадр, и где все визуально», — говорит подростковый психиатр, психиатр-нарколог Александра Сперанская.
Что поклонники делают на могилах звезд и какие вещи там оставляют
Могильный туризм породил особую субкультуру — люди приносят к захоронениям кумиров не цветы, а вещи, связанные с их жизнью и привычками.
На могилу Сергея Мавроди, создателя «МММ», кладут деньги и шахматы.
В знак уважения к таланту Жанны Фриске на ее памятник вешают браслеты. А влюбленные девушки проводят суеверные обряды, собирают возле изваяния снег и даже добавляют в чай избранникам — якобы ради приворота.
На могиле Децла поклонники оставили прибор для расплетания дредов — при жизни рэпер признавался, что с ними неудобно спать.
Как поговорить с призраком своего кумира?
Для Евгения Чеботаева могила Юрия Шатунова — это место, куда он приходит каждый день. Эти визиты не экскурсия и не развлечение для преданного поклонника.
«Иногда приходишь здесь, поговоришь с ним, как-то отпускает», — говорит молодой человек.
Евгений уверен, что кумир незримо присутствует в его жизни — и с ним можно не просто говорить, но и просить его о помощи.
«Когда я собирался в поездку, я Юру попросил: пусть поездка будет легкой. У меня поездка была просто замечательная. Я проехал по святым местам. Я, конечно, поблагодарил Юру», — говорит поклонник.
Другие общаются с покойными через статические помехи — благодаря специальным устройствам.
ЭГФ, или электронные голосовые феномены, — это звуки, записанные любыми аудионосителями. Корни ЭГФ уходят в XIX век, в эпоху массового увлечения спиритическими сеансами.
Эзотерики считают «белый шум» голосами умерших людей и пытаются различить в нем обрывки фраз и даже отдельные слова.
Так, искатель паранормального Александр Емельянов общается с душами усопших через спирит-бокс.
«Это устройство, которое быстро перелистывает радиостанции, и образуется белый шум. И на этом фоне можно пообщаться с тонким телом. С отцом разговаривал, с бабушкой общался, слышал прямо их голоса», — говорит Александр Емельянов.
Ведущий программы «Страна советов» Роман Перелыгин вместе с Александром Емельяновым проверил, можно ли расслышать в помехах спиритбокса ответы на вопросы, обращенные к Юрию Шатунову.
«Юрий, помните ли вы свою жизнь, творчество, своих поклонников?» — спросил ведущий.
Звуки, которые издавал прибор, записали, а затем прослушали на компьютере в замедленном темпе.
«Да, помню», — приводит Александр Емельянов слова, которые расслышал в спирит-боксе.
А как Юрий Шатунов относится к тому, что суд признал фальшивой передачу прав Разину?
«Был ответ что-то про зло», — говорит Александр Емельянов.
«Электронные голосовые феномены — на наш взгляд, это, конечно, не вопрос науки. Это все-таки попытка выдать желаемое за действительное. Но в конечном итоге каждый сам решает, во что ему верить», — заключил Перелыгин.
Как правильно вести себя на кладбище
Экскурсии на могилы и сеансы с приборами ЭГФ на первый взгляд безобидны, но у любого увлечения есть границы.
«Если подросток будет разрушать надгробные плиты, разрушать ограждения либо иным образом повреждать это имущество, то за это уже может быть предусмотрена и уголовная ответственность», — говорит юрист, адвокат Юрий Харькин.
Посещать места, где покоятся ваши кумиры, можно только в соответствии с графиком работы кладбищ. Надгробия не стоит трогать руками и оставлять посторонние предметы. Лучше ограничиться цветами.