Не спешите греть больные колени: как облегчить жизнь при артрите и артрозе в холода

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Почему ближе к зиме начинают ныть суставы и что с этим делать?

С наступлением холодов многие люди начинают жаловаться на боли в коленях, кистях и других суставах. Иногда неприятные ощущения возникают еще до заметной перемены погоды.

Особенно часто на подобные симптомы обращают внимание пациенты с артритом и артрозом. Но действительно ли суставы способны предчувствовать похолодание или дело в реакции организма на низкую температуру?

Исследования показывают, что погода может влиять на выраженность суставной боли, хотя такая зависимость наблюдается далеко не у всех. При этом существуют способы облегчить состояние без полного отказа от прогулок и физической активности.

Почему холод усиливает неприятные ощущения, как правильно утепляться и какие симптомы нельзя игнорировать? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru. рассказал врач-ревматолог Александр Елонаков.

Почему холод усиливает боль в суставах

Как облегчить жизнь при артрите и артрозе в холода — почему болят, лечение болезни и симптомы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Одна из возможных причин усиления суставной боли — изменение кровообращения при охлаждении. На холоде поверхностные сосуды сужаются, чтобы уменьшить потерю тепла. Из-за этого снижается приток крови к коже и расположенным рядом тканям. Мышцы могут напрягаться, а окружающие сустав сухожилия и связки становиться менее подвижными.

В результате движения иногда сопровождаются скованностью и неприятными ощущениями. Однако точный механизм влияния погоды на суставную боль пока изучен не полностью.

В 2023 году группа китайских ученых провела комплексное исследование на тему связи погодных условий и боли при остеоартрозе. Ученые обнаружили, что низкая температура и повышение атмосферного давления действительно могут быть связаны с усилением симптомов.

По словам врача-ревматолога Александра Елонакова, некоторые пациенты замечают изменения даже по внешнему виду кожи: при охлаждении она может бледнеть или приобретать синеватый оттенок. Однако холод — не единственный фактор, способный ухудшить состояние.

«Другим фактором, провоцирующим обострение, может быть инфекция», — предупреждает специалист.

Поэтому усиление боли не стоит автоматически списывать на мороз. Иногда оно связано с активностью самого ревматологического заболевания и требует медицинской помощи.

Правила утепления суставов: тепло без перегрева

Как облегчить жизнь при артрите и артрозе в холода — почему болят, лечение болезни и симптомы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Главная задача в холодное время года — не допускать переохлаждения. Для этого ревматолог рекомендует одеваться многослойно. Вместо одной очень теплой вещи удобнее использовать несколько: например, термобелье, свитер и куртку.

Если станет жарко, один слой можно снять. При похолодании — вернуть. Такой подход помогает поддерживать комфортную температуру и не перегреваться.

Особое внимание стоит уделить кистям, стопам и уже пораженным суставам. В холодную погоду пригодятся теплые перчатки, носки и удобная обувь. Некоторым пациентам могут помочь специальные повязки или ортезы, подобранные с учетом заболевания. При этом дополнительные приспособления не должны чрезмерно сдавливать ткани и мешать кровообращению.

«Популярны электрические стельки, рукавицы — стопы и кисти чаще страдают. Здесь важно соблюдать безопасность — использовать согревающие приспособления непродолжительное время, избегать перегревания», — объясняет эксперт Александр Елонаков.

Для уменьшения скованности иногда используют теплый душ или грелку. Такая температура может помогать расслаблять мышцы и облегчать боль. Обычно воздействие ограничивают 15–20 минутами.

Грелку нельзя прикладывать непосредственно к коже, а при выраженном покраснении, отеке или горячем суставе прогревание без консультации врача нежелательно.

Лечебная физкультура: какие упражнения можно делать дома

Как облегчить жизнь при артрите и артрозе в холода — почему болят, лечение болезни и симптомы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

С наступлением холодов многие люди начинают меньше двигаться. Долгие прогулки заменяют домашним отдыхом, а физическую активность сокращают из-за неприятных ощущений.

Однако полная неподвижность может усиливать скованность и приводить к ослаблению мышц, которые поддерживают суставы. Регулярные упражнения, несомненно, относятся к основным немедикаментозным методам лечения остеоартроза коленных, тазобедренных и кистевых суставов.

Для домашней разминки подойдут простые движения без резких рывков. Например, можно медленно сгибать и разгибать пальцы рук, вращать кистями в комфортной амплитуде, сидя на стуле, поочередно выпрямлять колени и плавно поднимать пятки от пола. Полезна и спокойная ходьба по комнате.

Начинать лучше с нескольких минут, постепенно увеличивая продолжительность занятий. Упражнения не должны вызывать резкую или нарастающую боль. При выраженном воспалении нагрузку необходимо согласовать с врачом.

Александр Елонаков советует уделять внимание не только больному суставу, но и общей физической форме.

«Примером упражнений может быть что угодно — ролик на любимом канале, упражнения-разминки из школьного возраста», — отмечает врач.

При этом интенсивность занятий должна соответствовать состоянию здоровья. Специалист рекомендует поддерживать силу мышц и регулярно двигаться, но предупреждает об опасности резких движений на холоде: они могут привести к повреждению сухожилий и связок. Поэтому перед активной прогулкой или тренировкой лучше предварительно размяться в теплом помещении.

Когда боль — повод обратиться к ревматологу, а не терпеть

Как облегчить жизнь при артрите и артрозе в холода — почему болят, лечение болезни и симптомы. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Не всякая суставная боль связана с изменением погоды. Иногда она указывает на обострение артрита, прогрессирование артроза или другое заболевание. Особого внимания требуют внезапное усиление болезненности, появление припухлости, ограничение движений и изменение температуры кожи над суставом.

Если привычные способы облегчения симптомов перестали помогать, не стоит самостоятельно увеличивать дозировки обезболивающих или изменять назначенное лечение.

Обратиться к врачу необходимо, если боль мешает повседневным делам, нарушает сон, усиливается или регулярно возвращается. Насторожить должна и утренняя скованность, сохраняющаяся более 30 минут.

Если сустав резко опух, стал горячим, появилась сильная боль или повысилась температура тела, медицинская помощь нужна срочно. Такие симптомы могут указывать в том числе на инфекционное поражение сустава.

«Сезонные обострения, если они протекают выраженно, могут требовать изменения лечения, назначенного ревматологом. Не затягивайте осмотр, если появилась припухлость сустава, внезапная или более выраженная болезненность, повышение температуры, другие изменения», — подчеркивает специалист.

При этом способность суставов реагировать на перемены погоды индивидуальна. Одни пациенты замечают усиление боли при каждом похолодании, другие не видят никакой связи с температурой воздуха. И даже если неприятные ощущения действительно появляются перед морозами, они не должны становиться привычным состоянием, которое приходится терпеть.

Также стоит напомнить о важности эмоционального состояния. Хмурая погода и сокращение светового дня могут влиять на настроение, а стресс — на восприятие боли. Поэтому в холодное время года важно не только тепло одеваться и поддерживать физическую активность, но и находить время для отдыха, общения и приятных занятий.