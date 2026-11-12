Огненная Коза оценит: что надеть на Новый год — 2027
Фото: legion-media/Alamy
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Новый год хочется встречать в исключительно красивой одежде. Что говорит мода и китайский гороскоп о праздничных трендах?
В новогоднюю ночь любой женщине хочется почувствовать себя особенно красивой. Именно поэтому каждая модница заранее начинает задумываться о том, что же ей надеть на праздник. Однако не всегда получается самостоятельно найти самый трендовый и удобный фасон, а цвета то и дело кажутся несочетаемыми.
В праздничную ночь особенно актуальны выразительные силуэты, насыщенные оттенки и интересные фактуры. При этом главное правило в 2027 году — одежда должна подчеркивать индивидуальность, а не превращать человека в витрину модных тенденций.
Какие фасоны стоит выбирать, на какие цвета обратить внимание и каких сочетаний лучше избегать? Звездный стилист Селена Сафарова рассказала эксклюзивно 5-tv.ru о всех модных тенденциях на новогоднюю ночь в этом году.
Актуальные фасоны на Новый год: открытая спина, корсеты и широкие брюки
Один из главных элементов новогодней моды — выразительный крой. В центре внимания платья с открытой спиной, асимметричными деталями и необычными вырезами.
Такая одежда позволяет сделать даже однотонный наряд праздничным без обилия украшений. Например, лаконичное платье с открытой спиной может стать самостоятельным акцентом образа. А асимметрия добавит привычному силуэту оригинальности.
Еще один актуальный вариант — корсетные топы и платья с подчеркнутой талией. Тем, кто предпочитает брюки, стилист рекомендует модели с высокой посадкой в сочетании с эффектным вечерним верхом.
Для более строгого образа подойдет костюм с акцентированной линией плеч, приталенным жакетом и широкими брюками. Такой комплект позволяет сохранить торжественность, не ограничиваясь традиционным вечерним платьем.
«Отдельно отмечу бархат, атлас, шелк и фактурные ткани с металлическим эффектом. Они позволяют создать праздничное настроение даже без большого количества декора», — поделилась стилист Селена Сафарова.
Внимание также стоит обратить на юбки с драпировками, объемом и необычной формой. Среди других тенденций — прозрачные ткани, кружево и многослойность. Праздничное настроение помогут создать перья, бахрома и крупные декоративные детали.
Трендовые цвета на Новый год: от глубокого бордового до серебра
В новогодней палитре 2027 года стилист выделяет насыщенные, глубокие оттенки. Среди них винный, бордовый, баклажановый и сливовый. Эти цвета можно использовать как для вечернего платья, так и для брючного костюма или отдельных деталей образа.
Для тех, кто предпочитает более яркие решения, подойдут электрический синий, насыщенный кобальт, изумрудный, яркий зеленый и шартрез — выразительный желто-зеленый оттенок.
Не теряют актуальности и металлические фактуры. Серебристые ткани и материалы с эффектом металлика позволяют создать праздничный образ даже без дополнительных украшений.
Тем, кому ближе спокойная гамма, стоит присмотреться к молочным и сливочным оттенкам. Они могут стать альтернативой привычным темным вечерним нарядам.
Отдельное направление — неожиданные цветовые сочетания. Можно комбинировать бордовый с розовым, шоколадный с голубым, сливовый с серебром, а насыщенный синий — с коричневым.
«Я бы не советовала выбирать цвет исключительно по модным рекомендациям. Важно учитывать собственную внешность и то, какое впечатление вы хотите производить», — подчеркнула Селена Сафарова.
Главные антитренды на Новый год: от чрезмерного блеска до устаревших комплектов
Одна из распространенных ошибок при выборе новогоднего образа — желание использовать сразу все праздничные элементы. Платье в пайетках, блестящие туфли, массивные серьги и декоративный клатч могут по отдельности выглядеть эффектно. Но если объединить их в одном комплекте, детали начнут конкурировать между собой.
«Когда все элементы образа пытаются конкурировать за внимание, теряется индивидуальность», — объяснила стилист.
Еще один антитренд — шаблонные вечерние комплекты, собранные исключительно потому, что все вещи выглядят нарядно. Необязательно сочетать классическое платье с привычными туфлями и сумкой только из-за того, что такой набор считается праздничным.
Также стоит осторожнее относиться к чрезмерно облегающим силуэтам с большим количеством декоративных деталей. Особенно если у такого сочетания нет единой стилистической идеи.
Главная ошибка — стремление собрать образ только из модных вещей. Даже самые актуальные фасоны и цвета не гарантируют удачного результата, если они плохо сочетаются друг с другом. Поэтому при подготовке к новогодней ночи важно ориентироваться не только на тенденции, но и на собственный стиль.
«Я всегда говорю, что стиль — это способ понять себя и выразить свою индивидуальность. Поэтому для новогодней ночи я бы предложила выбрать не просто красивую одежду, а образ, в котором вы сможете проявить свою личность», — посоветовала стилист Селена Сафарова.
Любителям минимализма эксперт рекомендует добавить необычный аксессуар или выразительную фактуру. Тем, кто привык к ярким решениям, можно попробовать эффектный костюм, объемную юбку или сочетание разных материалов.
Главные цвета года Огненной Козы 2027
По восточному календарю 2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы. Правда, ее время наступит не 1 января, а 6 февраля, когда в Китае отметят Новый год по лунному календарю. Тем, кто привык учитывать восточные традиции при выборе праздничного наряда, стоит обратить внимание на цвета, связанные со стихией Огня.
Главным цветом считается красный. В китайской культуре он символизирует счастье, процветание и жизненную энергию. Для новогоднего образа подойдут алые, рубиновые, винные и бордовые оттенки. Также можно выбрать оранжевый и золотистый, которые ассоциируются с теплом и пламенем. При этом необязательно надевать яркое платье: достаточно красного топа, сумки или выразительного аксессуара.
Еще одна подходящая гамма — желтый, песочный и коричневый. В традиционной китайской системе пяти элементов Коза связана со стихией Земли, которой соответствует желтый цвет. Поэтому поклонники восточного гороскопа могут сочетать теплые природные оттенки с красными или золотистыми деталями.
Однако строгих правил праздничного гардероба китайский календарь не устанавливает: выбор таких цветов остается символической традицией, а не гарантией удачи.
Новый год — возможность немного отойти от привычных образов и поэкспериментировать с одеждой. При этом праздничный наряд необязательно должен быть дорогим, сложным или полностью соответствовать модным тенденциям.
Гораздо важнее, чтобы выбранные вещи сочетались между собой, подходили человеку и позволяли чувствовать себя комфортно в течение всего вечера.