Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Какие артисты променяют новогодний стол на хороший гонорар и кто из них обойдется дороже всех?

Декабрь — один из самых прибыльных месяцев для звезд отечественной эстрады. Причем чем ближе бой курантов, тем выше стоимость выступлений.

В 2026-м за право услышать любимого исполнителя на частной вечеринке заказчикам придется заплатить от одного до нескольких десятков миллионов рублей. Сколько можно получить за один выход на сцену и кто возглавит рейтинг самых дорогих исполнителей этого года?

Почему перед Новым годом звезды становятся дороже

Гонорары звезд на Новый год: сколько артисты заработают в праздники. Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Корпоративные вечеринки, закрытые банкеты и выступления в ресторанах превращают последние недели года в период повышенного спроса. В предпраздничные дни стоимость приглашения известных исполнителей может увеличиваться в 1,5–2 раза. Самые высокие ставки приходятся на 31 декабря.

Однако единого тарифа на выступление не существует. Цена зависит от конкретной даты, формата мероприятия, продолжительности программы и условий договора. Поэтому суммы, которые называют представители концертной индустрии, не всегда совпадают. Кстати, бытовой и технический райдер оплачиваются отдельно от основного гонорара.

А еще сами корпоративы постепенно меняются. Сейчас компании все чаще выбирают интерактивные форматы вместо традиционного сочетания банкета, конкурсов и дискотеки.

Востребованы костюмированные вечеринки, театрализованные представления, тематические задания и даже собственные кинофестивали сотрудников.

Заказчикам важно не просто пригласить известного певца, но и сделать гостей участниками происходящего. Это создает дополнительную конкуренцию за праздничные бюджеты. Деньги, которые раньше могли потратить преимущественно на музыкальную программу, теперь распределяются между разными развлечениями.

Новогодние гонорары Григория Лепса

Гонорары звезд на Новый год: сколько артисты заработают в праздники. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Народный артист России Григорий Лепс не скрывает, что считает декабрь подходящим временем для заработка. В ноябре прошлого года певец объяснил, почему не видит смысла отказываться от выгодных предложений ради продолжительных каникул.

«У некоторых артистов существует политика завышения цен на корпоративы, чтобы их никто не заказывал в определенные дни. Может быть, они не хотят в конкретный день работать из-за семьи, детей и так далее. Я считаю, что нужно работать. Декабрь — хлебный месяц для любого топового артиста», — заявил артист Национальной службе новостей.

Певец объяснил свою позицию в том числе семейными обстоятельствами: у него есть дети и внуки, а значит, дополнительные заработки никогда не будут лишними.

«Зарабатывать не стыдно, стыдно не зарабатывать», — отметил артист и не соврал.

Спустя год, по мнению продюсера Сергея Дворцова, он стал самым дорогим артистом.

«Богатые люди готовы платить Григорию Викторовичу по 40 миллионов за одно новогоднее выступление», — сказал он KP.RU.

Сколько концертов Лепс проведет в предстоящие праздники и какой доход получит по итогам сезона, пока неизвестно.

Новогодние гонорары Филиппа Киркорова

Гонорары звезд на Новый год: сколько артисты заработают в праздники. Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Еще один народный артист России, чье имя регулярно появляется в рейтингах самых дорогих исполнителей, — Филипп Киркоров.

«Если народ просит меня петь, зачем мне что-то отменять? Конечно, я буду петь», — поделился поп-король.

Согласно данным ивент-агентств, опубликованным РИА Новости, час выступления певца оценивается примерно в 20 миллионов рублей. Причем указанная сумма не включает дополнительные расходы организаторов. Техническое обеспечение концерта и бытовой райдер оплачиваются отдельно.

Новогоднюю ночь Киркоров планирует провести на сцене концертного зала «Барвиха» на Рублевке. Посещение такого мероприятия само по себе требует значительных расходов. Стоимость билетов составляет от 135 до 455 тысяч рублей. При этом праздничный ужин не включен в цену: еду и напитки посетителям придется оплачивать дополнительно.

Получается, за возможность встретить Новый год под песни Киркорова зрители могут потратить сумму, сопоставимую со стоимостью небольшого автомобиля. Но сколько именно Киркоров получит за все выступление в Барвихе, официально не раскрывается.

Новогодние гонорары Сергея Жукова

Гонорары звезд на Новый год: сколько артисты заработают в праздники. Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Среди лидеров по стоимости частного концерта оказался и Сергей Жуков, солист группы «Руки Вверх!».

Приглашение музыканта на часовое выступление оценивается в 20 миллионов рублей — как и программа Филиппа Киркорова.

Однако высокий гонорар не означает, что артист обязательно согласится работать в ночь на 1 января, ведь многодетный отец Жуков известен своим желанием проводить главный семейный праздник дома.

«Сам Новый Год по традиции я всегда встречаю с семьей. Даже если в ночь с 31 на 1 января у меня, как и у многих артистов, выпадает концерт, то в полночь, под бой курантов, я всегда дома, ни за какие деньги не соглашусь выступать. Этому правилу я не изменяю уже много лет. Большой стол, за которым много самых близких, новогодние угощения, елка, подарки — что может быть лучше? Семья — это самое ценное и важное для меня», — рассказывал он KP.RU.

Новогодние гонорары Вани Дмитриенко

Гонорары звезд на Новый год: сколько артисты заработают в праздники. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Молодые исполнители также могут претендовать на гонорары, сопоставимые со ставками признанных звезд.

«Среди востребованных в новогоднюю ночь артистов могу назвать и Ваню Дмитриенко (25 миллионов рублей)», — рассказал Дворцов.

В конце 2025 года певец тоже активно работал в новогодние праздники — у него были концерты в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе выступление 31 декабря. Тогда за одну новогоднюю ночь он также получил около 15 миллионов рублей.

Артист тогда признался, что ценообразованием занимаются сами организаторы выступлений.

«Не мы выставляем цены такие, но я понимаю, почему ребята завышают прайс. Но тем не менее, чек на Москву вообще средний абсолютно», — цитировали Дмитриенко в Voice.

Новогодние гонорары Полины Гагариной

Гонорары звезд на Новый год: сколько артисты заработают в праздники. Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Полина Гагарина также вошла в число исполнительниц с высокими ставками на частные выступления. Ее часовую программу оценивают примерно в 11-20 миллионов рублей.

«В саму новогоднюю ночь я обычно работаю, а после выступления поздравляю с Новым годом всю мою команду. И уже на следующий день мы с детьми уезжаем на море, где я провожу с ними время, наслаждаясь отдыхом и общением», — делилась звезда с ТАСС.

В ночь на 1 января певица заявлена в праздничной программе московского ресторана, расположенного на Тверском бульваре. Вместе с Гагариной на сцену должен выйти Дмитрий Маликов.

Организаторы выбрали для вечеринки тему Древнего Египта. Гостям предлагают соответствующий дресс-код: золотые украшения, наряды в духе фараонов и образы, напоминающие о Клеопатре.

Попасть на такое мероприятие смогут далеко не все желающие. Взрослый билет стоит 190 тысяч рублей, детский — 60 тысяч, а место на балконе повышенной комфортности обойдется в 255 тысяч рублей.

Новогодние гонорары Татьяны Булановой

Гонорары звезд на Новый год: сколько артисты заработают в праздники. Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В отличие от исполнителей, которые претендуют на десятки миллионов рублей за один вечер, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова, по оценке продюсера Сергея Дворцова, привлекает заказчиков более доступными расценками.

«В этом году в лидерах по новогодним заказам Татьяна Буланова. У нее больше всего концертов в праздничные дни. Татьяна берет по 5-6 млн руб. за концерт и из-за гуманных расценок стала лидером новогоднего «чеса», — признался Дворцов.

Сама певица не считает работу 31 декабря чем-то необычным.

«Это образ жизни артиста, и всегда надо быть готовым к таким предложениям», — объясняла как-то Буланова aif.ru.

Новогодние гонорары Владимира Преснякова

Гонорары звезд на Новый год: сколько артисты заработают в праздники. Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Эстрадный певец Владимир Пресняков, который должен выступить на празднике в Барвихе, может получить около 15 миллионов рублей.

По словам знаменитости, все праздничные дни он посвящает выступлениям.

«У нас новогодний стол начинается с числа 15 января. Артисты в праздник должны петь, это круто, это здорово, я без этого не могу. Я как-то один раз пробовал встретить Новый год без выступления, это потому что я не умею этого делать, поэтому мы напились, напелись, так что мы сидим и смеемся», — поделился Пресняков-младший в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Также он подчеркнул, что ненавидит слово «работа». Он считает, что все «люди сцены» выбирают этот путь, поэтому это не может быть работой.