Кожа выдает болезни: о чем говорят пятна на шее и высыпания на лице

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt; 5-tv.ru

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Кожа может реагировать на нарушения обмена веществ, болезни пищеварительной системы и эмоциональное напряжение. Как распознать тревожные изменения?

Морщины появляются не только из-за возраста и мимики, но и из-за привычки спать лицом в подушку. Однако кожа может рассказать о состоянии организма гораздо больше, чем кажется.

Потемнение в складках, внезапные высыпания, шелушение и изменение цвета лица иногда связаны не только с неправильным уходом, но и с нарушениями в работе внутренних органов.

Какие проблемы могут скрываться за внешними изменениями, почему стресс и питание отражаются на лице и как правильно ухаживать за кожей? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Темные пятна на шее: когда проблема не в гигиене

www.globallookpress.com/IMAGO/Thales Antonio

Белки глаз желтеют из-за проблем с печенью, кандидоз можно распознать по налету на языке, а наша кожа словно лакмусовая бумажка: она реагирует на скрытые нарушения в работе организма.

Потемнение на шее и в подмышечных впадинах не всегда говорит о недостаточной гигиене. Иногда такие изменения могут быть признаком серьезных нарушений в организме.

«Называется это — черный акантоз (дерматологическое состояние, характеризующееся утолщением и потемнением кожи. — Прим. ред.). Такое состояние, когда избыток сахара также приводит к воздействию на рецепторы, которые находятся в коже, и возникает излишняя пигментация. Если человек у себя это заметил, то это повод обязательно прийти к врачу, потому что за такой более обширной пигментацией могут скрываться паранеопластические процессы, то есть опухоли желудка.

Понимая, что в основе этого всего лежит механизм инсулинорезистентности, через несколько лет, если ничего не предпринять, разовьется сахарный диабет второго типа», – объяснила эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Петрова.

Но кожа может сигнализировать не только о нарушениях обмена веществ. Иногда за высыпаниями, которые долго не удается вылечить, скрываются проблемы с пищеварительной системой.

Высыпания вокруг рта: о каких неочевидных проблемах может рассказать кожа

www.globallookpress.com/Elisa Schu

Иногда причиной длительных кожных высыпаний оказываются заболевания пищеварительной системы. Врачам приходится искать источник проблемы не только у дерматолога, но и у гастроэнтеролога.

«Не так давно у меня была на приеме девочка с рецидивирующими обострениями кожи вокруг рта и на щеках. Они прошли, наверное, 10 или 15 дерматологов. И в итоге один из них все-таки отправил на гастро- и колоноскопию. И там выяснили, что у ребенка есть редкая форма болезни Крона — воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. И у нее были проявления именно в верхних отделах», — рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Горячева.

Однако проблемы с пищеварением — не единственная причина, по которой кожа может реагировать высыпаниями. Не менее заметно на ее состоянии отражаются стресс и эмоциональное напряжение.

Нервы не красят: почему стресс провоцирует проблемы с кожей

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Jelena Cvetkovi

На состояние кожи влияют не только внешние факторы — мороз, сухой воздух, ультрафиолет и бытовая химия, — но и эмоциональное состояние. Иногда сам человек становится врагом собственной молодости и красоты. Тревожности и избыток кортизола тоже оставляют след.

«Когда мы очень нервничаем, высыпания проявляются у нас на коже, может также проявляться повышенная жирность кожи, то же шелушение и раздражение. Если мы видим, что пациент нервозный, мы даже направляем его к психотерапевту, чтобы успокоить, проверить, возможно, сначала назначить антидепрессант, а потом уже дальше лечить», — объяснила дерматовенеролог Ася Тхакохова.

Если стресс способен отражаться на коже, то и содержимое тарелки не стоит сбрасывать со счетов. Питание и кожа неразрывно связаны, и иногда виновниками высыпаний становятся самые привычные продукты.

Сахар и молочные продукты: как питание влияет на кожу

www.globallookpress.com/H.T. Manfred Zimmermann

Если высыпания появляются регулярно, стоит обратить внимание на свой рацион и поискать причину воспалений в привычном меню.

«Именно обезжиренные кисломолочные продукты тоже, это доказанный факт, могут вызывать высыпания. Поэтому кисломолочные продукты должны быть нормальной средней жирности, и тогда у большинства людей не должно быть проблем с изменениями на коже», — отметила Петрова.

Избыток сладкого тоже может отражаться на лице. Так называемое «сахарное лицо» — это сочетание высыпаний, морщин и сероватого оттенка кожи. Один из возможных механизмов связан с воздействием избытка сахара на белки, отвечающие за упругость и эластичность тканей.

«Это связано с тем, что избытки сахара влияют на белки, на структурные компоненты кожи, на коллаген, на эластин. Эти структуры становятся не такими упругими, и кожа становится более дряблой. Это приводит к отеку и изменению цвета кожных покровов», — пояснила Петрова.

Кожа скажет спасибо: три правила ежедневного ухода

www.globallookpress.com/Global Look Press

Чтобы разобраться с высыпаниями, шелушением и другими изменениями, иногда требуется комплексное обследование. В зависимости от симптомов врач может направить пациента к эндокринологу, гастроэнтерологу или психотерапевту. При этом важно не забывать и о ежедневном уходе.

Базовая система ухода включает три этапа: очищение, увлажнение и защиту. Очищение помогает удалить загрязнения и излишки кожного сала, увлажнение поддерживает водный баланс, а защитные средства помогают коже противостоять агрессивным внешним факторам.

При необходимости дерматолог может дополнить уход лечебными средствами с активными компонентами — например, ретиноидами (группа соединений, производные витамина А. — Прим. ред.), кислотами, противовоспалительными или антибактериальными препаратами. Главное — следовать рекомендациям специалиста и не пытаться самостоятельно лечить кожные проявления, не выяснив их причину.