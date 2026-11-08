Не злите Козу: чего не должно быть на новогоднем столе в 2027 году

Фото: 5-tv.ru

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По новогодним поверьям, некоторые привычные угощения могут не понравиться символу наступающего года. Какие блюда стоит пересмотреть и что поставить вместо них?

Если новогодний стол ломится от деликатесов, а гости довольны — это еще не значит, что ближайшие 12 месяцев будут удачными. Ведь если символ наступающего года не в восторге, на благословение судьбы можно не рассчитывать.

Покровительницей 2027 года по восточному календарю станет Красная Огненная Коза.

Какие продукты считаются неподходящими для встречи праздника, почему мясное изобилие может оказаться лишним и какие детали сервировки лучше пересмотреть, чтобы угодить Козе?

Главное табу праздничного застолья на 2027 год

Что не должно быть на новогоднем столе в 2027 году козы: украшение, сервировка. Фото: 5-tv.ru

Самый очевидный кандидат на исключение из новогоднего меню — мясо животного, в честь которого назван наступающий год.

При этом под условный запрет попадает и баранина. Причина не в кулинарных особенностях, а в символике: подавать на праздничный стол животное, олицетворяющее грядущий год, считается неудачной идеей.

Вот от чего стоит отказаться в первую очередь:

Запеченная баранья нога;

Шашлык из ягненка;

Тушеная козлятина.

Эти блюда можно заменить курицей, индейкой или овощными запеканками. Праздничное меню от этого не станет беднее, а поводов переживать из-за примет будет меньше.

Как символ 2027 года Огненная Коза относится к рыбе

Что не должно быть на новогоднем столе в 2027 году козы: украшение, сервировка. Фото: 5-tv.ru

Среди восточных новогодних обычаев есть и довольно необычная традиция, которая касается рыбы.

В китайском языке само это слово созвучно слову, обозначающему излишек или достаток. Поэтому рыбные блюда на праздничном столе символизируют пожелание материального благополучия.

В некоторых китайских традициях рыбу подают целиком, сохраняя голову и хвост, а часть блюда оставляют на следующий день. Смысл обычая заключается в пожелании, чтобы достаток сохранялся и в будущем.

Тем, кто хочет использовать такую символику во время встречи 2027 года, подойдет запеченная форель, дорадо или сибас.

Оформить рыбное блюдо можно кружочками лимона, апельсина и свежими травами.

Чем нельзя перегружать стол в год Козы

Что не должно быть на новогоднем столе в 2027 году козы: украшение, сервировка. Фото: 5-tv.ru

Холодец, буженина, копченая колбаса, свиные ребрышки, мясные рулеты — на российском новогоднем столе этим угощениям всегда находится место. Но если ориентироваться на образ Козы как спокойного травоядного животного, превращать праздничный ужин в мясной пир не стоит.

В символическом меню предпочтение отдается натуральным продуктам, овощам, фруктам и зелени. Особенно хорошо вписываются в эту концепцию блюда, в которых овощи не служат скромным гарниром, а становятся полноценной частью застолья.

Полностью отказываться от мяса необязательно. Достаточно изменить пропорции и добавить больше растительных продуктов.

Например, вместо нескольких видов жирных мясных закусок можно приготовить:

Запеченную тыкву с пряностями и орехами;

Овощные рулетики с сырной начинкой;

Шампиньоны, фаршированные зеленью;

Теплый салат из свеклы с грецкими орехами;

Птицу с яблоками и ароматными травами.

Такие блюда соответствуют выбранной новогодней тематике и помогают разнообразить привычное меню.

Почему Коза против майонезных салатов

Что не должно быть на новогоднем столе в 2027 году козы: украшение, сервировка. Фото: 5-tv.ru

При встрече Огненной Козы лучше не перебарщивать с тяжелыми многослойными салатами.

Причина проста: символу года приписывают любовь к простоте, поэтому блюда, в которых свежие продукты полностью скрыты под толстым слоем соуса, плохо вписываются в предложенную концепцию.

Но отправлять традиционные салаты в список запрещенных продуктов не нужно. Ни восточный календарь, ни реальные кулинарные традиции не устанавливают строгого ограничения.

Нужно лишь немного изменить подачу:

Использовать меньше майонеза или использовать его более легкий аналог, не превращая салат в слишком сухую смесь;

Добавить к привычным закускам овощную тарелку;

Украсить блюда свежей зеленью;

Подать часть салатов с йогуртовой или сметанной заправкой;

Дополнить меню легкими закусками из сезонных овощей.

А вот гранат, зелень и запеченная свекла станут не только украшением, но и дополнительными цветовыми акцентами, которые придутся по вкусу символу года.

Как символ 2027 года Коза относится к острому и специям

Что не должно быть на новогоднем столе в 2027 году козы: украшение, сервировка. Фото: 5-tv.ru

Казалось бы, Огненная Коза должна приветствовать все жгучее: острый перец, чесночные соусы и блюда с большим количеством пряностей. Но стихия Огня в восточной символике не означает обязательной любви к острой еде. Связи между количеством перца в блюдах и удачей в наступающем году нет.

Поэтому отказываться от любимых острых закусок из-за символа 2027-го не требуется. Гораздо разумнее не делать все меню одинаково жгучим. Особенно если среди гостей будут люди, которые плохо переносят острые блюда.

Лучшее решение — поставить соусы отдельно. Тогда любители насыщенных вкусов смогут добавить специи самостоятельно, а остальные сохранят возможность выбрать более мягкие сочетания.

Какие приметы помогут привлечь удачу в 2027 году

Что не должно быть на новогоднем столе в 2027 году козы: украшение, сервировка. Фото: 5-tv.ru

Есть и запреты, которые относятся не к конкретным продуктам, а к внешнему виду праздничного стола.

В различных новогодних поверьях изобилие связывают с достатком, а пустую посуду — с нуждой. Именно поэтому существует обычай накрывать праздничный стол щедро, даже если гостей немного. Также важно, чтобы угощение выглядело продуманным и аппетитным.

Для встречи года Козы можно использовать особенно выразительные продукты:

Виноград — как традиционный символ изобилия;

Гранат — как яркое украшение и символ плодородия в ряде культур;

Орехи — как дополнение к сырам и десертам;

Яблоки и груши — как основу фруктовой композиции;

Свежую зелень — как отсылку к растительной пище Козы.

При этом покупать больше еды, чем гости способны съесть, совсем необязательно. Пищевые отходы точно не принесут пользы семейному бюджету, независимо от примет.

Каких примет в год Козы лучше остерегаться

Что не должно быть на новогоднем столе в 2027 году козы: украшение, сервировка. Фото: 5-tv.ru

Неприятности, согласно поверьям, может навлечь обычная тарелка. Так, в китайской традиции разбитая посуда ассоциируется с финансовыми потерями и семейными разногласиями. Особенно нежелательным считается разбить чашку или бокал непосредственно во время празднования Нового года.

Поэтому перед сервировкой стоит проверить тарелки, блюда и салатники. Посуду со сколами, глубокими царапинами и трещинами лучше заменить.

Кстати, существует и особый способ нейтрализовать дурную примету. Если во время праздника что-то случайно разбилось, в китайских поверьях осколки советуют завернуть в красную бумагу или ткань.

В китайской новогодней традиции также существует обычай избегать слов, связанных с болезнями, смертью, потерями и другими несчастьями. Считается, что негативные разговоры в начале года могут привлечь неприятности.

Поэтому споры о деньгах, старые обиды и семейные конфликты лучше не превращать в главную тему застолья.

Особенно если учитывать символические качества Козы. В восточном зодиаке с этим животным связывают доброту, миролюбие и стремление к гармонии.

Вместо обсуждения неудач прошедшего года можно вспомнить приятные события, поблагодарить близких и поделиться планами на будущее.

Какие цвета в сервировке стола не подходят Огненной Козе

Что не должно быть на новогоднем столе в 2027 году козы: украшение, сервировка. Фото: 5-tv.ru

Черная скатерть, темно-синие салфетки, серебряные подсвечники — эффектное сочетание для праздничного ужина. Но поклонникам восточной символики стоит задуматься о другом оформлении.

Стихия 2027 года — Огонь, поэтому для тематической сервировки больше подходят теплые оттенки. Красный и золотой к тому же традиционно ассоциируются с удачей и благополучием во время китайского Нового года.

В популярной праздничной трактовке холодную палитру предлагают использовать умеренно. Особенно это касается сочетания большого количества черных и темно-синих деталей.

Подходящую палитру можно собрать из следующих оттенков:

Красный — для салфеток, свечей или декоративных лент;

Терракотовый — для керамической посуды;

Золотой — для небольших украшений и столовых приборов;

Бежевый — для скатерти или дорожки на стол;

Оливковый — для природных акцентов;

Бордовый — для салфеток, свечей и декоративных композиций.

При этом необязательно покупать новые тарелки и скатерти. Даже несколько веточек хвои, красные салфетки и золотистые подсвечники помогут создать праздничное настроение.

Каких украшений стоит избегать на праздничном столе 2027 года

Что не должно быть на новогоднем столе в 2027 году козы: украшение, сервировка. Фото: 5-tv.ru

Пластиковые цветы, блестящая мишура, разноцветные фигурки и многочисленные гирлянды легко превращают праздничный стол в витрину магазина новогодних украшений.

В образе Козы обычно подчеркивают близость к природе, спокойствие и домашний уют. Поэтому при выборе оформления нужно сделать ставку на натуральные фактуры. Деревянные подставки, льняные салфетки, керамические блюда и композиции из свежей зелени помогут создать более сдержанную атмосферу.

Особенно выигрышно будут смотреться украшения, которые одновременно можно съесть. Например, тарелка с мандаринами, гранатами и виноградом или деревянная доска с несколькими сортами сыра.

А вот от крупных декоративных композиций в центре стола лучше отказаться по вполне практической причине: они мешают гостям видеть друг друга и занимают место, необходимое для еды.