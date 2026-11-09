Астма и холодный воздух: как не спровоцировать приступ в ноябре

Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ближе к зиме люди со слабым здоровьем бронхов больше жалуются на приступы астмы. Как контролировать обострение и что делать при первых симптомах?

Для людей с бронхиальной астмой даже обычная прогулка в парке уже в ноябре может стать сущим кошмаром. Достаточно выйти из теплого помещения на улицу, чтобы почувствовать стеснение в груди, кашель или нехватку воздуха.

Опасность сохраняется и дома, где отопление снижает влажность воздуха, а в закрытых помещениях легче распространяются респираторные инфекции.

Но почему состояние астматиков ухудшается в холодную погоду, как защитить дыхательные пути во время нахождения на улице и что делать при первых признаках приступа — в материале 5-tv.ru.

Почему бронхиальная астма обостряется осенью и зимой

Осень и зима считаются одним из неблагоприятных периодов для людей с бронхиальной астмой. Один из главных провоцирующих факторов — холодный и сухой воздух. При его вдыхании дыхательные пути теряют тепло и влагу, что у людей с астмой может вызывать сужение бронхов.

В результате появляются кашель, свистящие хрипы, ощущение сдавленности в груди и одышка. Дополнительную нагрузку создают отапливаемые помещения: нагретый воздух часто становится слишком сухим, вызывая дискомфорт и раздражение слизистых оболочек.

Еще один фактор риска — респираторные вирусы. В холодное время года люди чаще находятся в закрытых помещениях, где инфекции легче передаются от человека к человеку.

А грипп, риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус способны провоцировать обострения заболевания. Поэтому к профилактике нужно относиться с особой серьезностью.

Как правильно дышать на холоде при астме и зачем закрывать лицо шарфом

www.globallookpress.com/CHROMORANGE

Одна из ошибок при выходе на холод — дышать преимущественно через рот. В отличие от носового дыхания, при котором воздух частично согревается и увлажняется, такое дыхание способствует более быстрому поступлению холодного воздуха в нижние дыхательные пути. Именно поэтому людям с астмой в морозную погоду следует по возможности вдыхать через нос.

Еще один простой способ защиты — свободно прикрывать нижнюю часть лица шарфом, баффом или подходящей маской. Ткань помогает частично согревать и увлажнять вдыхаемый воздух. При этом шарф не должен затруднять дыхание.

В особенно холодную и ветреную погоду лучше сократить продолжительность прогулки, а интенсивную физическую нагрузку на улице отложить. Быстрая ходьба и бег увеличивают объем вдыхаемого воздуха и могут усиливать симптомы у людей с чувствительными бронхами.

Важное условие безопасных прогулок — контроль заболевания. Врачи рекомендуют продолжать назначенное базисное лечение независимо от погоды и носить с собой ингалятор для облегчения симптомов, предусмотренный индивидуальной схемой терапии.

Если холод регулярно вызывает кашель или одышку, стоит обсудить с пульмонологом необходимость профилактического применения препарата перед выходом на улицу. Самостоятельно менять дозировки или отказываться от противовоспалительной терапии нельзя.

Увлажнение воздуха дома: почему сухость опасна не меньше холода для астматиков

С началом отопительного сезона влажность в квартирах нередко снижается. Воздух становится суше, что может усиливать неприятные ощущения в носу и горле, особенно у людей с заболеваниями дыхательных путей.

Но чрезмерное увлажнение тоже небезопасно: сырость способствует развитию плесени и размножению пылевых клещей, которые могут вызвать астматический приступ. Поэтому задача заключается не в максимальном повышении влажности, а в поддержании комфортного микроклимата.

Эксперты рекомендуют поддерживать относительную влажность в жилых помещениях примерно на уровне 30–50%. Проверять ее удобнее с помощью гигрометра — специального прибора для измерения этого показателя.

Если воздух слишком сухой, можно использовать увлажнитель, но прибор необходимо регулярно очищать и менять в нем воду в соответствии с инструкцией. Ведь в загрязненном резервуаре могут размножаться микроорганизмы, которые затем попадают в воздух вместе с мельчайшими каплями воды.

Если на окнах постоянно появляется конденсат, а на стенах образуется плесень, увлажнение следует уменьшить и устранить источник сырости.

Не менее важны регулярное проветривание, уборка и контроль бытовых аллергенов. Пыль, табачный дым, резкие запахи чистящих средств и ароматизаторы могут вызывать симптомы астмы независимо от времени года.

Постельное белье рекомендуется регулярно стирать, а скопления пыли удалять, по возможности используя пылесос с HEPA-фильтром, который помогает задерживать мелкие частицы пыли и другие содержащиеся в воздухе аллергены.

А при проветривании в морозную погоду человеку, чувствительному к холоду, лучше не находиться непосредственно у открытого окна.

Что делать при приступе астмы и когда вызывать скорую

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Приступ астмы может начинаться постепенно: появляется сухой кашель, свистящее дыхание, тяжесть в груди или ощущение, что невозможно сделать полноценный выдох. Иногда симптомы быстро усиливаются, человеку становится трудно говорить и выполнять привычные действия.

В такой ситуации необходимо прекратить физическую нагрузку, принять удобное сидячее положение с прямой спиной и воспользоваться назначенным врачом ингалятором согласно индивидуальному плану действий.

Важно постараться сохранять спокойствие, но не откладывать применение препарата. Ложиться не рекомендуется: это может дополнительно затруднить дыхание.

Препарат для быстрого облегчения симптомов необходимо использовать строго по индивидуальному плану лечения, составленному врачом. Важно учитывать, что схемы помощи отличаются в зависимости от назначенного ингалятора. Для облегчения симптомов также могут назначаться определенные комбинированные ингаляторы, содержащие противовоспалительный компонент и быстродействующее бронхорасширяющее вещество. Поэтому универсальной дозировки для всех пациентов не существует.

Если ингалятор не помогает или состояние быстро ухудшается, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112. При выраженной одышке, невозможности говорить полными предложениями, сильном истощении, спутанности сознания, выраженной сонливости или посинении губ вызывать скорую нужно сразу, не ожидая улучшения после применения препарата.

Даже если приступ удалось самостоятельно остановить, его нельзя оставлять без внимания. После обострения необходимо в ближайшее время обратиться к врачу, чтобы проверить эффективность лечения и при необходимости скорректировать его.

Если симптомы стали появляться чаще, беспокоят ночью или требуют более частого применения препарата для облегчения дыхания, это может указывать на недостаточный контроль астмы.

В холодное время года особенно важно иметь заранее согласованный с врачом письменный план действий, соблюдать базисную терапию и учитывать индивидуальные провоцирующие факторы. Эти меры помогают снизить риск приступов астмы и вовремя принять необходимые меры при ухудшении состояния.