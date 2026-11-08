Дома как конструктор: как префаб-технологии меняют строительство многоэтажек в России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Шесть этажей с предчистовой отделкой можно собрать всего за месяц! Насколько прочны такие дома?

Фасады с окнами, межкомнатные перегородки и санузлы с готовой отделкой — все это можно изготовить на заводе, а затем собрать на стройплощадке. Такой подход называют префаб-технологиями. Многоэтажки, возведенные этим способом, уже есть в Москве.

Как устроен строительный конструктор и за счет чего он сокращает сроки работ? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Как собирают многоэтажные дома из готовых модулей

Alamy/legion-media

На стройплощадку привозят не отдельные материалы, а уже готовые конструкции. Например, сантехнический модуль представляет собой практически готовый санузел с плиткой и установленной сантехникой.

«Данный сантехнический модуль у нас представляет из себя внутри готовую отделку, плитку, установленный санфаянс и так далее», — говорит заместитель генерального директора по строительству Виктор Шаврин.

В модули заранее заводят коммуникации. На объекте их остается соединить с системами здания по мере монтажа этажей.

При этом полностью от привычных строительных работ не отказываются. Плиты перекрытия заливают непосредственно на площадке, а остальные конструкции производят на предприятии. Такой подход позволяет сократить срок возведения высотки вдвое — до 9–12 месяцев. Шесть этажей с предчистовой отделкой можно собрать всего за 30 дней.

Почему префаб-технологии позволяют строить дома даже зимой

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Главное отличие префаб-технологий от традиционного строительства заключается в том, что значительная часть работ переносится с открытой площадки в заводские цеха.

Это особенно важно в холодное время года. Зимой бетон требует дополнительного прогрева, а низкие температуры осложняют кладку и отделочные работы.

«Префабы в этом смысле этими недостатками не обладают. Их можно монтировать в любое время года с той же скоростью, с которой вы монтируете летом», — говорит председатель совета директоров компании — производителя префаб-конструкций Петр Тихомиров.

Ускорить производство помогает и автоматизация. Например, на фрезерном участке робот самостоятельно снимает и устанавливает детали на станки.

«Данный робот заменяет трех операторов, которые работают в графике 4/2. Он работает у нас 24 на 7», — объясняет руководитель инжинирингового центра Алексей Чикин.

На предприятии изготавливают не только простые строительные элементы, но и сложные конструкции. В том числе фасады, которые доставляют на площадку уже с утеплителем, декоративной отделкой и окнами.

Как на заводе изготавливают фасады с окнами и утеплителем

Alamy/legion-media

Производство фасадного модуля начинается со сборки каркаса. Затем в подготовленную форму заливают бетон. Благодаря металлическим поверхностям формы удается получить ровную плоскость.

«На сегодняшний момент используются уже современные цементы, современные добавки, которые позволяют бетон делать таким, чтобы не было включений, не было пузырьков воздуха», — объясняет Петр Тихомиров.

После заливки заготовку отправляют в пропарочную камеру, где бетон быстрее набирает прочность.

Следующий этап — утепление и отделка. На модуль устанавливают минеральную вату, элементы фасадной системы, декоративные детали и оконные блоки.

«Предварительно на наш модуль была установлена минеральная вата как утеплитель и подсистема для классического вентилируемого фасада. Здесь уже идет итоговая сборка, сборка всех декоративных элементов и оконных блоков», — говорит заместитель генерального директора по проектированию Диана Абдурашидова.

Для облицовки используют разные материалы. Один из вариантов — пирамидальные кассеты из сталекомпозитных панелей. Рисунок для них разработали непосредственно на предприятии и нанесли с помощью ультрафиолетовой печати.

Как устанавливают вентиляцию, электрику и противопожарные системы

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Помимо фасадов и сантехнических кабин, на предприятии производят инженерные модули. В них заранее размещают элементы вентиляции и дымоудаления, электрические и слаботочные системы, а также оборудование противопожарной защиты.

Часть необходимых коммуникаций уже находится внутри конструкции к моменту ее доставки на стройку.

«Внутри мы видим трубы пожаротушения. Далее на стройке будет установлен рукав пожарный и лицевая панель», — говорит руководитель производства сантехнических модулей Владимир Камальтдинов.

На строительной площадке остается установить готовые элементы и соединить необходимые узлы.

Какие многоэтажки из готовых модулей уже построили в Москве

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Префаб-технологии применяют в столичной программе реновации. В готовых квартирах можно увидеть заводские стены, межкомнатные перегородки, сантехнические и инженерные модули.

При этом помещения уже полностью подготовлены для проживания.

«Выполнена вся чистовая отделка. В данной квартире применены все модули, изготавливаемые на заводе», — говорит руководитель опытного производства Сергей Параносенков.

Один из примеров использования технологии — 23-этажный жилой дом на улице Гарибальди. Его возвели всего за полгода.

Скорость строительства удивила даже будущих жильцов, которые наблюдали за процессом из соседних домов.

«Мы жили 100 метров отсюда, и вы видели — дом рос на наших глазах. Ложишься спать — было два этажа, просыпаешься — уже четыре», — рассказывает житель дома Константин Гиря.

Впечатляют и размеры самих заводских конструкций. Один из модулей площадью 116 квадратных метров даже попал в Книгу рекордов России.