Мрамор хранит тайны миллионов лет: что скрывается внутри камня

Фото, видео: www.globallookpress.com/Janus; 5-tv.ru

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Природа создает мрамор десятки миллионов лет, а человек превращает его в произведения искусства. Как добывают этот материал и почему каждый срез отличается от другого?

Мраморные статуи поражают точностью деталей: даже складки одежды выглядят как настоящие. Но этот камень используют не только скульпторы и строители. Из него делают мозаику, косметические средства и даже скрипки, на которых можно играть.

Откуда берутся необычные оттенки мрамора, как его добывают и почему каждый срез выглядит по-своему? Разбиралась программа Пятого канала «Давай разберемся!».

Как образуется мрамор и от чего зависят его цвет и цена

www.globallookpress.com/Rudi Sebastian

В 2013 году эксперты Книги рекордов зарегистрировали город с самым большим количеством зданий с мраморной отделкой. Он обошел Афины и Рим с их античными ансамблями. И даже Абу-Даби с роскошными отелями и ресторанами. На первом месте оказался Ашхабад — столица Туркменистана.

Туристы со всего мира приезжают взглянуть на 543 белоснежных постройки, которые занимают площадь в 22 квадратных километра. На осуществление этого архитектурного проекта ушло два десятилетия. Самому же камню, чтобы превратиться из пористого и хрупкого известняка в один из самых дорогих отделочных материалов, нужно провести в земле десятки миллионов лет.

«Изначально известняк — это древние морские организмы, которые накапливались на дне теплых морей. Эта порода погружалась под землю и под давлением, температурой начинала перекристаллизовываться», — говорит заведующий кафедрой минералогии, геммологии и петрографии РГГРУ им. Серго Орджоникидзе Дмитрий Петроченков.

Цвет мрамора зависит от примесей, которые попали в породу. Чистый кальцит — белоснежный камень. Оксиды и гидроксиды железа дают оттенки от розового до коричневого. Редкоземельные минералы, такие как содалит, окрашивают в голубой и синий. Графит и битум формируют темную гамму.

Стоимость зависит не только от цвета, но и уникального рисунка. Один из самых дорогих — итальянский черный Nero Portoro с контрастными золотыми или желтыми прожилками. Его цена может превышать 100 тысяч рублей за квадратный метр.

«Можно купить, допустим, зеленый мрамор одной партии, он будет всегда отличаться от другой. Поэтому можно взять палитру неограниченных совершенно возможностей цветов и создавать живописные панно и картины», — говорит руководитель студии мозаики Мария Буглак.

Как добывают мрамор: от деревянных клиньев до алмазного каната

www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

Первыми масштабную добычу этого материала начали древние греки в V–IV тысячелетиях до нашей эры. Его название происходит от греческого «мармарон» — «блестящий камень». Он использовался для строительства и скульптур. Например, знаменитые Венера Милосская и Ника Самофракийская высечены из белого мрамора с острова Парос.

«На тех месторождениях он особо красивый, белый. Соответственно, он у них ассоциировался как с божествами, при этом еще мрамор полупрозрачный и на ярком солнце дает такое свечение», — говорит Дмитрий Петроченков.

Самая роскошная и красочная мозаика античности с использованием этого материала — полы и стены в римских термах Каракаллы. Орнаменты и мифологические сюжеты здесь когда-то покрывали десятки тысяч квадратных метров. Каждый последующий император стремился внести свой вклад в облик терм.

Поэтому декор с годами разрастался, и часть его фрагментов дожила до наших дней. Сохранились и свидетельства о древней технологии добычи ценного камня. Мастера того времени использовали только древесину и воду.

«Пробивали шпуры либо по естественным трещинам, забивали в них деревянные клинья, поливали водой, соответственно, дерево разбухало, и по трещинам вот эти глыбы выламывали», — говорит Дмитрий Петроченков.

Чтобы не повредить уникальный рисунок камня, при современной промышленной добыче не используют взрывчатку или отбойники. Мрамор выпиливают прямо из месторождения блоками правильной кубической формы специальной канатной пилой. Это многожильный стальной трос, на который нанизаны кольца с алмазными зернами.

«Порядка полутора тысяч квадратных метров проходит один канат по данной породе. С помощью алмазно-канатной машины происходит отделение монолита от массива», — говорит руководитель проекта компании по добыче мрамора Виктор Вахрамеев.

Где используют мрамор: от скульптур до косметики и бумаги

www.globalloookpress.com/Helmut Meyer zur Capellen

Добывают порядка 170 миллионов тонн камня в год. И только 70% от этого объема отправляют на строительные рынки. Оставшаяся треть находит применение в других сферах: сельском хозяйстве, косметологии, фармакологии.

Измельченный мрамор улучшает структуру почвы, из него делают отшелушивающие скрабы для лица и препараты с дополнительным источником кальция.

«Мрамор технически используют в типографии для обеления бумаги. Также в электрике как изолятор иногда используется, потому что у него электропроводность низкая», — говорит Дмитрий Петроченков.

Но самое удивительное применение мрамора — изготовление музыкальных инструментов. Чешский мастер Ян Рерих создает из этого камня скрипки. На них действительно можно играть, и они издают особый, уникальный звук. Толщина стенок корпуса таких произведений искусства составляет всего несколько миллиметров, а вес — около двух-трех килограммов.