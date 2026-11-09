Смертельная сила Земли: почему землетрясения нельзя предсказать

Фото, видео: www.globallookpress.com/Franziska Ritter; 5-tv.ru

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Мощные подземные толчки способны менять ландшафт и разрушать целые города. Почему одни сооружения выдерживают стихию, а другие превращаются в руины?

Предотвратить землетрясение невозможно. Но если раньше оно было неизбежной катастрофой, то сейчас благодаря технологиям последствия минимизируются.

Землетрясения способны двигать горы, менять очертания берегов и разрушать целые города. Точно предсказывать время, место и магнитуду подземных толчков ученые пока не научились. Поэтому одна из главных задач — строить здания, которые смогут выдержать движение земли.

Как возникают землетрясения, где они происходят чаще и какие технологии помогают защитить дома? Разбиралась программа Пятого канала «Давай разберемся!».

Самые сильные землетрясения в истории: как стихия меняет планету

www.globallookpress.com/Daniel Gonzalez

Самым смертоносным в истории было Великое китайское землетрясение 1556 года в провинции Шэньси. Оно унесло примерно 830 тысяч жизней — разрушения добрались до отметки в 500 километров от эпицентра. Мощнейшим за все время наблюдений — магнитудой 9,5 — считается стихийное бедствие в Чили в 1960 году. Цунами с волнами до 25 метров пересекло весь Тихий океан. Погибло около двух тысяч человек.

«Сильнейшие магнитуды, наблюденные за инструментальный период. Здесь мы видим сразу все пять самых великих землетрясений с магнитудой больше девяти. Это Аляска, Чили, Суматра, Япония и наше Северо-Курильское землетрясение 1952 года», — говорит заведующий лабораторией геодинамики и математических методов изучения геосистем РАН Александр Горшков.

Землетрясения меняют ландшафт планеты и размывают границы. После подземных толчков в Чили в Тихом океане возник разлом протяженностью порядка тысячи километров. Около сорока метров территории страны сместилось в сторону Аргентины. Из-за тектонической активности появляются и новые острова.

В 2018 году в проливе между Индонезией и Папуа — Новой Гвинеей буквально всплыл участок суши площадью двенадцать гектаров, на который до сих пор претендуют оба государства.

«В зависимости от глубины землетрясения мы имеем разную картину того, что видим на поверхности. Чем она более заглубленная, тем будет картина более широкая, на большее расстояние. Чем она более поверхностная, тем могут быть более серьезные последствия на поверхности», — говорит ведущий инженер службы срочных донесений Наталья Милехина.

Почему происходят землетрясения и можно ли их предсказать

www.globallookpress.com/Anadolu Agency

Земная кора разбита на литосферные плиты, которые движутся непрерывно и очень медленно. Но тектонические блоки не свободно скользят, а упираются друг в друга. Энергия накапливается, и в какой-то момент напряжение превышает предел прочности, и гигантские монолиты дают трещину.

«Во время землетрясения выделяется энергия, сопоставимая с той, которая выделяется при ядерных взрывах, в десятки килотонн. При магнитуде семь выделяется в десять раз больше энергии, чем при магнитуде шесть», — говорит Александр Горшков.

Предсказать землетрясение — значит точно назвать время, место и магнитуду. Ученые десятилетиями бьются над этой задачей, но пока она остается неразрешимой. Недавно исследователи представили несколько подходов: анализ ионосферных аномалий, поиск сигналов в сейсмических данных с помощью нейросетей и «сейсмические ряби» — сигналы, которые предшествуют крупным подземным толчкам.

В 1975 году в китайском Хайчэне благодаря комплексу геофизических наблюдений и массовому мониторингу необычных явлений специалисты смогли предсказать стихийное бедствие и эвакуировать жителей.

«Это единственное землетрясение в истории вообще, когда был сделан успешный прогноз, и власти успели вывести людей, и десятки тысяч жизней были спасены. Но это единственный случай в истории», — говорит главный научный сотрудник отдела космогеофизики ИКИ РАН Сергей Пулинец.

Землетрясения по вине человека: как откачка воды привела к катастрофе

www.globallookpress.com/Tenzin Nyida

Практически всегда сейсмическая активность имеет природный характер. Но, по статистике, один процент всех землетрясений на планете случается по вине человека.

Например, в 2011 году в испанском городе Лорке дрожь земли магнитудой пять стала следствием многолетней откачки грунтовых вод. Катастрофа разрушила около тысячи домов. Сотни людей пострадали. А ущерб оценили в 450 миллионов евро.

Где чаще происходят землетрясения и как строят сейсмостойкие дома

www.globallookpress.com/Agenciauno

В России землетрясения чаще всего случаются на Камчатке, Сахалине, Кавказе и Байкале. В мировом масштабе наиболее подвержены землетрясениям Индонезия, Филиппины и Фиджи.

Эти регионы входят в крупнейшие сейсмические пояса: Альпийско-Гималайский и Тихоокеанское огненное кольцо. В Японии ежегодно регистрируют более полутора тысяч землетрясений магнитудой четыре и выше.

На Камчатке каждые две недели происходят землетрясения магнитудой около пяти, а раз в несколько месяцев — около шести. Тем не менее жителям этих мест не приходится отстраивать свои города заново.

«Понятно, что это должны быть здания прочнее относительно других регионов, где нет таких нагрузок. Как правило, это достигается за счет усиленного армокаркаса, сейсмопоясов, усиленного фундамента. Ну и также есть инженерные решения по типу сейсмоопор, также демпферов», — говорит руководитель строительной компании Артем Фирстов.

Одно из самых древних сейсмостойких сооружений стоит до сих пор. Усыпальницу Кира Великого в Иране возвели более двух тысяч лет назад по особой технологии. Погребальная камера расположена на каменном основании, но никак на нем не закреплена. При подземных толчках пирамида лишь слегка скользит по фундаменту, а не заваливается набок.