Одна ошибка при чистке зубов может привести к гингивиту

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets; 5-tv.ru

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Многие пытаются остановить кровоточивость десен сменой щетки или ополаскивателя. Почему этого бывает недостаточно и какие симптомы нельзя игнорировать?

Десны кровоточат при чистке зубов, а смена щетки не помогает? Причина может быть не только в жесткой щетине: оставшийся у края десен налет может усиливать воспаление.

Почему возникает кровоточивость, как подобрать щетку и какие ошибки при чистке могут усугубить проблему? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Почему жесткость щетки имеет значение

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Изобретение нейлона в 1935 году стало прорывом в создании прочных материалов. Одним из первых коммерческих применений стала искусственная щетина для зубных щеток. Однако она оказалась слишком грубой и вызывала жалобы покупателей. После использования новинки у покупателей массово начали кровоточить десны. Синтетическая щетина оказалось слишком грубой.

«Жесткой щеткой мы травмируем мягкие ткани, а также микротрещинки и царапинки могут быть в эмали», — говорит стоматолог Мадина Мамедова.

Но переход на более мягкую щетку не всегда решает проблему. Студент Михаил Абрамов перепробовал варианты разной жесткости, однако кровоточивость сохранялась.

«Утром, вечером, когда чищу зубы, очень много крови, и это меня начинает уже серьезно беспокоить», — рассказывает Михаил.

Во время осмотра стоматолог выявила у молодого человека катаральный гингивит — воспаление десен. Врач обратила внимание на налет в пришеечной области и технику чистки.

«Вы не вычищаете налет в пришеечной области. И сделайте большой акцент на движениях, которые вы делаете. Правильно — это когда вы делаете выметающие-подметающие движения», — отметила специалист.

Таким образом, в случае Михаила проблема заключалась не в самой мягкой щетке, а в недостаточном удалении бактериального налета. Он оставался у края десны, а микроорганизмы продолжали размножаться и поддерживать воспаление.

Как подобрать зубную щетку

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Очень мягкая щетина назначается после стоматологических операций или при сильном воспалении. Это хороший вариант для детей.

Средняя — универсальный выбор для людей со здоровыми зубами и деснами.

А вот жесткой щетиной нельзя чистить зубы ежедневно. Ее используют периодически, чтобы снять кофейный налет. Или для ухода за съемными протезами.

Что делать, если десны продолжают кровоточить

www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg

При повторяющейся кровоточивости стоит обратиться к стоматологу, чтобы выяснить причину и подобрать лечение.

«Воспаление десен — это не просто дискомфорт, а сигнал, к которому стоит прислушаться. Гингивит, если его не замечать, со временем может перейти в более серьезное состояние — пародонтит. Основа профилактики — регулярная гигиена полости рта», — говорит стоматолог Екатерина Судакова.

При лечении заболеваний полости рта также могут использоваться растительные средства с экстрактами ромашки и коры дуба, помогающие при кровоточивости и воспалении.

Главное — не ограничиваться сменой щетки или средством для снятия симптомов. Нужно выяснить причину кровоточивости, подобрать подходящую гигиену и убедиться, что налет у края десен действительно удаляется.