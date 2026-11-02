Жуткий карлик: кто такой Румпель и откуда он взялся

Фото: Instagram*/stroinaya

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его пугающая улыбка, светлые волосы и странный танец кажутся знакомыми людям из разных стран. В чем загадка персонажа?

Загадочный светловолосый карлик с жутковатой улыбкой российского происхождения неожиданно стал мировой звездой. Его лицо заполонило социальные сети, странный танец разошелся на миллионы просмотров, а пользователи из разных стран начали создавать пародии, мемы и собственные версии видео.

Популярность необычного персонажа оказалась настолько огромной, что он появился даже на экранах во время концерта знаменитой американской группы Limp Bizkit.

Но настоящая загадка началась, когда зрители попытались выяснить, кто этот карлик и откуда он взялся. Тысячи людей утверждали, что прекрасно помнят его с детства. Одни уверяли, что видели персонажа в старой советской сказке, другие вспоминали зарубежный фильм 1980-х годов, а третьи пытались восстановить давно забытый сюжет.

Самое удивительное — многие совершенно незнакомые друг с другом пользователи описывали похожие воспоминания. Казалось, что загадочный герой действительно когда-то появлялся на экранах, а теперь интернет просто вернул его из небытия.

Поиски превратились в настоящее интернет-расследование. Пользователи перебирали названия старых фильмов, спорили о годах их выхода и пытались отыскать оригинальные кадры. Но чем активнее они искали, тем больше вопросов возникало. Так кем же приходится этот загадочный карлик?

Загадочный карлик Румпель: откуда взялся новый любимец интернета

Instagram*/stroinaya

В конце августа в социальных сетях появилось необычное видео, напоминающее фрагмент старой киносказки. Его главным героем стал невысокий светловолосый человечек с хитрой улыбкой и немного пугающей внешностью.

Загадочного персонажа зовут Румпель. В коротком ролике он танцует перед девушкой в сарае, превращает солому в золото, а после поцелуя красавицы неожиданно становится прекрасным принцем.

Сюжет напоминает сказку братьев Гримм о Румпельштильцхене — таинственном человечке, который умеет прясть золото из соломы. Однако именно внешность героя привлекла внимание зрителей.

Длинные светлые волосы, необычное лицо, старомодная одежда и странные движения делали его одновременно смешным и пугающим.

Особое впечатление производила сама картинка. Приглушенные цвета, зернистое изображение, сказочные декорации и характерные спецэффекты создавали ощущение, будто перед зрителями настоящий отрывок из фильма, снятого несколько десятилетий назад.

Ролик быстро начал распространяться по интернету. Пользователи пересылали его друзьям, обсуждали странную внешность героя и пытались повторить его танец. Но вскоре внимание переключилось с самого персонажа на тайну его происхождения.

«Я точно видел этот фильм»: странные воспоминания тысяч зрителей

www.globallookpress.com/IMAGO

Когда видео попало в рекомендации, комментарии заполнили удивленные возгласы.

«Где я это видел?»;

«Это же из старого фильма!»;

«Я помню этот кадр с детства», — писали пользователи.

Тысячи людей пытались вспомнить название картины, в которой якобы снимался этот жутковатый человечек.

Некоторые были настолько уверены в своей правоте, что называли конкретную ленту — экранизацию «Румпельштильцхена» 1987 года. Другие вспоминали советские фильмы-сказки, где, по их мнению, мелькал этот персонаж.

Разгадка оказалась неожиданной: показанных сцен никогда не существовало в старом кино. Как пишут СМИ, их создали две россиянки с помощью искусственного интеллекта.

Еще в августе девушки решили придумать собственную версию сказочного Румпельштильцхена. Поскольку братья Гримм не оставили подробного описания внешности героя, создательницы смогли дать волю фантазии.

Так появился светловолосый карлик с необычными чертами лица и лукавой улыбкой. А стилизация под сказочный фильм 1980-х годов сделала его настолько убедительным, что зрители начали искать героя в собственных воспоминаниях.

Эффект Манделы: разгадка Румпеля

Instagram*/stroinaya

Историю загадочного Румпеля начали связывать с эффектом Манделы — феноменом, когда тысячи людей дружно помнят то, чего не было.

Название связано с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Некоторые люди были уверены, что политик скончался в тюрьме еще в 1980-х годах, хотя на самом деле он прожил долгую жизнь и умер в 2013 году в возрасте 95 лет.

Термин «эффект Манделы» предложила в 2009 году исследовательница паранормальных явлений Фиона Брум. Впоследствии выражение стало широко использоваться для описания коллективных ложных воспоминаний.

Подобные случаи часто связаны с известными фильмами, книгами и цитатами. Люди могут одинаково неправильно помнить слова персонажа, внешний вид знакомого героя или детали исторического события.

Причина кроется в особенностях человеческой памяти. В отличие от видеокамеры, мозг не сохраняет прошлое в виде точной последовательности кадров. Воспоминания восстанавливаются из отдельных деталей, ассоциаций и ранее полученной информации.

Иногда недостающие фрагменты человек бессознательно достраивает самостоятельно. При этом уверенность в достоверности воспоминания может оставаться очень высокой.

Важную роль играет и влияние окружающих. Если несколько человек утверждают, что помнят определенную сцену, другим становится проще принять похожее впечатление за собственное воспоминание.

В случае с Румпелем знакомая атмосфера старого кино могла вызвать ощущение узнавания, а комментарии других зрителей — усилить его.

От мема до мировой сцены

www.globallookpress.com/IMAGO/Marc John

Вирусный эффект ролика превзошел все ожидания: только на одной платформе видео с Румпелем собрало без малого три миллиона просмотров. В конце сентября популярность пережила второе рождение — пользователи стали накладывать кадры на трек американского рэпера Riff Raff и обрабатывать ролик с помощью других нейросетей. Карлик окончательно превратился в мем: его добавляли в шуточные подборки, использовали в реакциях и пародировали.

Слава быстро вырвалась за пределы виртуального пространства. Ролик Татьяны и Анны продемонстрировали на концерте группы Limp Bizkit. А ближе к Хеллоуину подростки за океаном начали примерять образ нейросетевого карлика — с его светлыми волосами, лукавой улыбкой и старомодным нарядом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.