Что закладывает за щеку Лель и чем изнуряет себя Пегова: секреты красоты звезд

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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У каждой звезды свои рецепты молодости. Что практикуют Катя Лель, Ирина Пегова и Анита Цой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды делятся своими самыми необычными секретами красоты и молодости! Зачем Анита Цой ела осьминога? Что носит в своей сумочке для восполнения сил Катя Лель? И чем певица протирает лицо? Как долго может голодать Ирина Пегова? И на какой процедуре Алене Свиридовой сожгли кожу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда моя мама говорит: „Ой, я не буду надевать такое декольте, у меня вот шея вся в морщинах“, я говорю: „Мама, ничего, что у тебя лицо в морщинах тоже?“ Поэтому, друзья мои, все, что есть у нас, оно наше», — рассказала заслуженная артистка России Алена Свиридова.

Но как бы Алена Свиридова ни гордилась своими морщинами, раз в полгода она ходит к косметологу и делает уколы красоты. А еще — омолаживающие массажи и другие приятные процедуры. Единственное, чего избегает, — это лазера.

«Никакие лазеры. Лазеры мне однажды сделали и сожгли кожу. И, слава богу, что это было не на лице. Я очень пожалела, что я сделала. Очень пожалела», — призналась Свиридова.

«Любое вот такое косметологическое вмешательство хорошо, если тебе просто говорят: «Ты классно выглядишь», — поделился заслуженный артист России Марк Тишман.

Певица не расслабляется и дома. Чтобы осанка была красивой, а фигура стройной, звезда регулярно занимается.

«Я делаю дыхательную гимнастику Стрельниковой (система упражнений, разработанная певицей и педагогом Александрой Николаевной Стрельниковой для восстановления певческого голоса. — Прим. ред.), я делаю просто суставную разминку. Обычно это занимает где-то около часа, наверное. Да, мне потому что нравится и ощущения потом очень приятные. Стараюсь рано вставать», — рассказала Свиридова.

Катя Лель тоже начинает день с зарядки. По утрам она обязательно делает сто прыжков — сгоняет воду. А потом едет в зал, где проводятся не совсем обычные тренировки.

«Это нагрузка в жилете, который на электродах. Так готовят наших космонавтов в космос. И за полчаса ты выходишь уже с нагрузкой, как будто ты полтора часа там отработал», — рассказала певица, заслуженная артистка России Катя Лель.

Лель очень любит народные средства. По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный», у нее всегда под рукой чудодейственный продукт, который помогает оставаться энергичной и здоровой!

«У меня во всех сумках, в тумбочке, в кровати, в машине, у меня везде гвоздика. Это антиоксидант мощный, который дает иммунитет. Как только вы чувствуете недомогание, у вас нет сил, простуда, вы сразу под щечку две гвоздички, и я так засыпаю и сплю. Я просыпаюсь, у меня горло уже не болит», – поделилась Лель.

Анита Цой поддерживает коллегу в любви к лечебным травам. Каждую весну певица собирает молодую крапиву, ошпаривает ее кипятком, замораживает. Уверяет: маски с ней питают кожу не хуже дорогого крема.

«Если вы еще не совсем прям, не знаю, сморщились и не можете появиться на людях, ну не надо над собой издеваться, глумиться, потому что это все до добра не доводит», — считает певица, народная артистка России Анита Цой.

55-летняя артистка считает, что во всем нужна мера. Поэтому народные средства она сочетает с профессиональными препаратами.

«Как все смеются, говорят: „Лососевая сперма“, но это вытяжка, извините, из икры лососевой (из икры лосося. — Прим. ред.), а не сперма лососевая. Очень хорошие разработки сейчас со стволовыми клетками уже выпускают. Их не просто колют, например, под кожу, да, но еще выпускают крема различные, масла и маски. Каждый день я наношу себе вот такие маски, в которых есть обязательно стволовые клетки. Это тоже очень хорошее, оставляет отпечаток на лице», — рассказала Цой.

Еще певица рассказала, что недавно они с мужем ездили в Корею. Из путешествия Анита, как всегда, привезла целый чемодан косметики. А еще — продукты. Артистка очень любит корейскую кухню. Но некоторые блюда непривычны даже для нее. Цой со смехом вспоминает, как впервые попробовала осьминога, которого местные называют источником витаминов и антиоксидантов.

«У него же вот эта щупальца, не щупальца, а вот эти вот присоски сохраняются. И я взяла палочкой осьминога, раз его туда, а он как ко мне к верхнему небу присосался, и я все, я не могла его отодрать. Я уже там пальцами ковыряю, стараюсь его оттуда вытащить. Но это интересно, это классно, это очень полезно», — поделилась впечатлениями Цой.

«На самом деле мы — это наше питание. Если ты срываешься и ешь плохо, то, соответственно, твоя кожа будет страдать, качество тела будет страдать и фигура», — отметила актриса Светлана Степанковская.

Врачи подтверждают: никакие процедуры не помогут, если есть жирную и калорийную пищу. Бургеры и тортики моментально проявляются не только на боках, но и на лице! Звезды это прекрасно знают. Поэтому во всем себя ограничивают.

«Я уменьшил употребление алкоголя, я не отказался от алкоголя совсем, потому что, мне кажется, это скучно, но я делаю это не так часто. Я стараюсь поменьше сладкого (есть. — Прим. ред.). Вообще, это все, когда я говорю, вызывает у меня тоску», — поделился Тишман.

«Я люблю гулять, ходить, наматывать шаги, люблю природу. Создан спорт именно для этого, для больших прогулок. По шесть–десять километров наматываешь и всегда на свежий воздух, всегда в красоте», – рассказала актриса, народная артистка России Ирина Пегова.

Ирина Пегова в разные периоды жизни худела на 15 и на 30 килограммов. По словам актрисы, она пьет много воды и практикует лечебное голодание. Максимальный срок составлял неделю!

«Но это я не делаю регулярно, периодически устраиваю себе такие стрессы. Утром встал первым (делом. — Прим. ред.) не в туалет, а на весы. Нет, сначала в туалет, потом на весы», — с юмором призналась Пегова.

Врачи не скрывают: подобные эксперименты действительно могут пойти организму на пользу. Но только если их проводят под контролем специалистов. Так же, как и омолаживающие процедуры.