Бен Аффлек кусает локти: Дженнифер Лопес нашла молодого любовника после развода

Фото, видео: www.globallookpress.com/ CraSH; 5-tv.ru

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Джей Ло снова оказалась в центре любовных слухов. Почему фанаты не доверяют ее новому избраннику и что о звезде рассказали ее бывшие, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Знакомые Дженнифер Лопес утверждают: у нее новый роман! Кто смог завоевать сердце латиноамериканской дивы? Почему фанаты считают, что возлюбленный использует артистку ради личной выгоды? Что мешает Джей Ло устроить личную жизнь? Правда, что звезда практикует темную магию и оккультизм? И в чем ее обвинил Бен Аффлек? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В Голливуде обсуждают новые отношения Дженнифер Лопес. Источники из окружения звезды сообщили, что она встречается с актером Бреттом Голдстином. По иронии судьбы, чувства между ними вспыхнули на съемках фильма под названием «Служебный роман».

«О боже, я думаю об этом каждый день! Я не помню, когда еще я была так счастлива! Не важно, какие трудности у тебя бывают. Надо просто сказать себе: ты сильная, ты сможешь все преодолеть», — рассказала певица Дженнифер Лопес.

«Я все-таки надеюсь, что она должна заслужить вот этого мужского настоящего внимания и любви, именно настоящей», — считает двукратная чемпионка России по теннису Надежда Гуськова.

Поклонники рады за артистку. Но нашлись и те, кто разглядел за широкой улыбкой Бретта фальшь. Некоторые фанаты Лопес заподозрили мужчину в корысти. Якобы он использует Дженнифер ради продвижения собственной карьеры. Голдстину далеко до успехов латиноамериканки. К тому же он на 11 лет младше. Неужели дива снова выбрала не того?

«С одной стороны, конечно, то, что мы видим, — это образ суперуспешной, сверхконтролирующей, такой очень сильной женщины. Но за этим фасадом, скорее всего, скрывается такая глубокая уязвимость», — рассказала психолог Анна Липатова.

Лопес неоднократно возглавляла список самых привлекательных и сексуальных женщин мира. При этом в личной жизни ей катастрофически не везет.

«Журналисты подсчитали ее романы, и те, что нам известны, — это 13 попыток выйти замуж, 4 из которых были успешными. Мужчины были разные, порой ее выбор просто ужасал», – поделилась светский обозреватель Екатерина Молния.

В 1997 году Джей Ло сказала свое первое «да» кубинскому актеру Охани Ноа. Сказка закончилась уже через 11 месяцев. Артисту не нравилось, что жена пропадает на съемках и целуется в кадре с другими мужчинами.

«Скорее всего, из жалости она устроила его управляющим в свой ресторан, где он проработал полгода. Но дела пошли плохо, ему пришлось уйти оттуда, она его уволила просто-напросто», — рассказала Молния.

Через несколько лет после расставания Ноа грозился обнародовать подробности короткого брака с Джей Ло и опубликовать их интимное видео. Обвинил бывшую в рукоприкладстве и оккультизме. Заявил, что та привязывала его к стулу, поливала куриной кровью и поила странным зельем. Лопес не стала договариваться с шантажистом. Обратилась в суд и выиграла.

«По своему знаку она Лев — это огненный знак. Такие люди привыкли добиваться того, что они хотят», – считает эзотерик Аделина Панина.

Следующий роман Дженнифер, с рэпером Пи Дидди (Шон Джон Комбс — настоящее имя. — Прим. ред.), был еще более громким. Одно из свиданий горячей парочки закончилось перестрелкой. Лопес так испугалась, что бросила ухажера. И переключила свое внимание на тихого и спокойного танцора Криса Джадда. Через полтора месяца после знакомства она уже снова шла к алтарю.

«Здесь мы имеем дело с желанием контролировать ситуацию и с желанием удержать. У меня нет гарантии, что я удержу партнера, равного себе, но если он будет ниже, то шансов у меня больше», – объяснила Липатова.

Второй брак оказался еще короче первого. Продлился всего девять месяцев. Причиной стала новая любовь — актер Бен Аффлек.

«Сама история взаимоотношений с Беном Аффлеком, она прогремела, она реально там не сходила очень долго с таблоидов, со страниц всяких различных порталов», – рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

Их называли самой красивой парой Голливуда. Фанаты даже придумали название этого союза — «Беннифер». А когда Аффлек подарил Джей Ло кольцо с роскошным розовым бриллиантом, весь мир замер в ожидании грандиозной свадьбы. Но за день до назначенной даты СМИ облетела новость: торжество отменено. Знаменитости расстались. Как потом выяснилось, инициатором стал актер.

«Мне нравится, как актер Бен Аффлек, но мне кажется, что он Дженнифер Лопес вообще не пара. Как-то для меня он какой-то абьюзер (человек, склонный к разного рода насилию. — Прим. ред.)», — считает Гуськова.

От депрессии ее тогда спас друг — певец Марк Энтони. Он буквально поселился в доме артистки. И в итоге остался там на семь лет.

«Очень многие таблоиды писали тогда, что он является „пластырем на рану“. Пластырь оказался крепким. Это самый долгий, самый крепкий брак Дженнифер», – рассказала Молния.

У них родились дети: близнецы Макс и Эмма. Дженнифер сосредоточилась на материнстве и на время ушла из профессии. Впоследствии это оказалось роковой ошибкой.

«Она не чувствовала себя, может быть, собой в какой-то степени, она находилась постоянно в каком-то нервном напряжении», — считает Молния.

И опять — развод! А за ним — череда скоротечных романов. Когда на одном из мероприятий Джей Ло столкнулась с Беном Аффлеком, он показался ей таким родным.

«В 2022 году свое 50-летие Дженнифер отметила триумфальным возвращением. На ее концерты здесь, на Madison Square Garden (спортивный и концертный комплекс в Нью-Йорке (США). — Прим. ред.), было невозможно достать билеты. За роль в фильме „Стриптизерши“ Лопес номинировали на „Золотой глобус“. Но главным триумфом стал Бен Аффлек — снова с кольцом в руках, спустя 20 лет», — рассказал светский обозреватель.

16 июля «Беннифер» стали мужем и женой! А всего через два года — развелись. По слухам, Аффлек устал от тотального контроля супруги. И от ее стремления постоянно быть на виду.

«У нее, наверное, все-таки больше медийности. Но мне кажется — это не ее просто мужчина», — считает Гуськова.

По словам знакомых артистки, она больше не хочет выходить замуж. Лопес вполне устраивают отношения без обязательств. Так что ей совершенно неважно, какие цели преследует Бретт Голдстин. Главное, им весело вместе. Жизнь научила Дженнифер не строить иллюзий. И просто наслаждаться моментом.