Цена богатырской силы Томаева: эксклюзивное интервью со звездой сериала «Витязи»

Фото, видео: Кадр из сериала «Витязи», реж.: Александр Маков, Михаил Колпахчиев, 2023г. ; 5-tv.ru

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Актер признался, что работа над средневековым детективом потребовала немалых жертв. С чем пришлось столкнуться исполнителю роли Варуна, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Актер Алан Томаев рассказал о трудностях на съемках «Витязей». Каким необычным оружием овладел артист для роли? Сколько килограммов набрал, чтобы стать настоящим воином? Зачем ему приходилось носить шкуру козла? И почему каскадер навсегда запомнил встречу с Томаевым? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Наш проект — (сериал „Витязи“. — Прим. ред.) один из немногих проектов в нашей стране. Не побоюсь этого слова, что прям правда в рамках страны, в котором натурные съемки проводятся в таких условиях интересных. Если у нас болото, то у нас болото настоящее. Если у нас река, то река настоящая», — рассказал актер Алан Томаев.

Алан Томаев знаком зрителям по роли отшельника Варуна из средневекового детективного сериала Пятого канала «Витязи». Молчаливый брутальный персонаж покорил всех своей харизмой. Поклонники наблюдают за его приключениями и даже не подозревают, с какими трудностями сталкивался актер во время съемок.

«Ты должен быть вот этим вот мужиком, не просто мужиком, ты должен быть вот этим воином, витязем. Ну такое, своим уже видом даже пугать лиходеев. Набирал 20-24 килограмма, потом это убирал (сбрасывал вес. — Прим. ред.) в перерывах между сезонами. Потому что сложно с таким весом, 130 плюс, жить — мне тяжело», — признался Томаев.

В работе над сериалом Алану пришлось научиться владеть глефой — это вид древнего холодного оружия. Занятия он проводил прямо в городском сквере. Прохожие с опаской смотрели на двухметрового богатыря. Но когда узнавали в нем известного актера, подходили за автографом.

«У меня была тренировочная палка такой же высоты, 2,20. И я вот с ней прям в парке тренировался. Когда ко второму сезону уже готовился, была глефа и два мяча. Да-да, две железные трубы было. И в парке, когда уже спрашивали, я уже говорил: „Сначала первый сезон посмотрите“», — вспоминает Томаев.

Томаев добился успехов. В кадре ловко справляется с глефой. Но не обошлось без происшествий.

«Глефа была у меня в одной руке, а другой рукой я сломал случайно каскадеру нос. Вот. Это был пятый дубль и весьма сложные драки. Причем каскадер — классный парень, спортсмен. Парня увезли в больницу, потом там починили нос», — рассказал актер.

Каскадер не обиделся. И при следующей встрече даже восхитился богатырской силой своего коллеги!

«Такой заходит парень с хорошей бородой, такой густой, кудрявой, и он говорит: „Алан, здравствуйте. А вы меня не помните?“ А я такой: „Мы работали где-то?“ Он говорит: „Да. Вы мне нос сломали в позапрошлом году“. Это было очень круто», — поделился Томаев.

Зрители даже не представляют, что порой происходит по ту сторону экрана: ради красивого кадра актерам приходится идти на жертвы. По сюжету «Витязей» герой Алана носит шкуру медведя. А в реальной жизни это была шкура козла. И одеяние очень неприятно пахло, особенно когда на него попадала вода. Приближение Томаева чувствовала вся группа.

«Эта шкура, мы ее называем — „хвост бобра“. У нас натурные съемки, леса, болота и прочее. И она намокает, когда сзади как хвост бобра, мешает немного, и она полностью нефункциональна. В жару — вся спина мокрая, потому что в ней жарко, в ней преешь. Зимой и когда холодно - она не греет. Почему-то вот такое свойство», — рассказал актер.

С таким нарядом артисту пришлось мучиться на протяжении двух сезонов. В третьем, который еще находится в производстве, Варуна решили наконец переодеть.

Но, несмотря на все тяготы, Томаев рад, что стал частью такого интересного проекта. И даже написал для него саундтрек. Совместил народное творчество со своими стихами.

«Что в лихие времена

Ночь особенно темна,

Жадно чуя не свое,

Налетает воронье.

Разорвать и растащить

В небе черные плащи,

И уже себя не жаль,

И пронзает тело сталь», — прочитал Томаев.

Сейчас все с нетерпением ждут продолжения истории о трио витязей.