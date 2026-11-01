Генератор для дома: какой выбрать и на что смотреть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бензиновые, дизельные, газовые и инверторные установки отличаются возможностями и особенностями работы.

Перебои с электричеством могут оставить частный дом без освещения, связи и работающей техники. Для резервного питания используют аккумуляторные системы, генераторы и солнечные панели. Выбор зависит от нагрузки и того, как долго придется обходиться без основной сети.

Как подобрать оборудование и каких ошибок нельзя допускать при подключении? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Бесперебойное питание частного дома: на сколько хватит аккумуляторов

www.globallookpress.com/Nina Liashonok

Борис Долгих руководит IT-компанией и должен постоянно оставаться на связи. Для своего дома он выбрал мощную систему бесперебойного питания.

«Основные компоненты — это стабилизатор на входе, который 220 всегда выдает после себя. Два инвертора по 5 киловатт у меня стоят. И четыре аккумулятора вот здесь, за защитными кожухами. Они стоят по 212 ампер-часов каждый. Этой системы хватает в среднем режиме на восемь часов использования. Если снизить совсем потребление до освещения, розеток, то 12 часов хватит. Если там чайник, плита, то часов шесть, соответственно, будет это все работать», — говорит владелец дома Борис Долгих.

Установка обошлась в 400 тысяч рублей. По словам хозяина, она находится внутри дома, не шумит и переключается на резерв без перерыва в питании.

«Во-первых, он работает бесшовно. То есть не надо ничего абсолютно с ним делать. В этом плане генератор нужно там выйти, завести. Даже если есть система автовключения, все равно пару минут не будет освещения», — говорит Борис Долгих.

Как выбрать генератор для дома

www.globallookpress.com/Fabian Sommer

По типу топлива аппараты бывают бензиновые, дизельные, газовые или гибридные. По способу обработки электричества — инверторные, они обеспечивают стабильное напряжение и менее шумные.

Синхронные — такие подходят для приборов с электродвигателями, однако не гарантируют плавный вольтаж.

Асинхронные — самые бюджетные, но специалисты не рекомендуют их использовать для жилой постройки, так как они выдают ток низкого качества и могут испортить технику.

«Дизельный — это уже про серьезные нагрузки и продолжительную работу. Такие генераторы часто используют на стройках, производствах и коммерческих объектах. А вот инверторный генератор — это совсем другая история. Он тоже может работать на бензине, но электричество формирует через электронный преобразователь», — говорит основатель компании по производству оборудования для строительства, сада и хозяйства Андрей Закарлюка.

Именно такие профессионалы советуют покупать для загородного дома, однако их важно грамотно использовать.

«Серьезная ошибка — подключение генератора к домашней сети через обычную розетку. Так делать категорически нельзя. Для подключения нужен правильно установленный переключатель источников питания или система автоматического ввода резерва», — говорит Андрей Закарлюка.

Ни в коем случае нельзя запускать аппарат в закрытом помещении: он выделяет угарный газ и перегревается. А это — риск смертельного отравления и пожара.

Как рассчитать мощность генератора с учетом бытовой техники

www.globallookpress.com/Jim West

Чтобы подобрать генератор нужной мощности, сначала нужно определить, какие приборы будут работать одновременно.

«Есть один важный нюанс. Это пусковые токи. Например, холодильник в обычном режиме может потреблять всего несколько сотен ватт, но в момент пуска компрессора ему кратковременно требуется значительно больше мощности. Поэтому сначала считаем, какие приборы будут работать одновременно, затем учитываем их пусковые токи и добавляем запас мощности. Это примерно 20–30%», — говорит Андрей Закарлюка.

Если вы живете в регионе, где много света, спасти от перебоев электричества могут солнечные панели. Большие установки позволяют не только сэкономить, но и получить выгоду — продать излишки энергии.