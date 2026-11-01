Почему батареи холодные или текут: что делать и куда жаловаться

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Вместо горячих радиаторов — ледяные комнаты, мокрые стены и испорченный ремонт. Какие нормы обязаны соблюдать коммунальщики и как защитить свои права?

Что делать, если батареи холодные, а управляющая компания не присылает мастера? Какой температуры вправе требовать жильцы и когда положен перерасчет? Чем можно заменить радиаторы в частном доме? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Протечка системы отопления в квартире

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Ждали тепла, а получили потоп. Жители одного из московских ЖК устали от внезапных наводнений. В день, когда верхние этажи залило, они сами пошли разбираться на чердак, в чем причина.

«Это дверь на технический этаж, где находятся трубы от стояков, где происходили фонтаны, где все текло, сотрудников управляющей компании не было, но все было вскрыто», — говорит жительница Москвы Анастасия Велюга.

Вода шла из детали для отвода воздуха. В квартире Анастасии остались потеки на потолке и стенах, намок ламинат. А у других жильцов лило даже из розеток. Девушка обратилась в обслуживающую организацию, но ответа пока не получила. Проблемы с отопительной системой в этом комплексе возникают из года в год.

«Я писала письма в управляющую компанию, так как диспетчерская игнорировала, аварийку не присылали, вопрос не решался. Вопрос затянулся до марта месяца, все это время я была без отопления. Всю зиму спали в одежде, включали электрическую батарею», — говорит Анастасия Велюга.

А соседке Софье приходилось запускать кондиционер в режиме обогрева, что в морозы делать рискованно — техника может сломаться.

«Я оставила заявку, но по этой заявке, когда пришел мастер, он мне дословно так и сказал: сварщика на позиции у нас сейчас нет, заниматься этим некому», — говорит жительница Москвы Софья Куприянова.

Нормы температуры в квартире

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Температура в жилых помещениях должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — не меньше 20. Допускаются только незначительные перебои в подаче тепла — суммарно не более 24 часов в месяц. За некачественную услугу потребитель может потребовать перерасчет вплоть до полной отмены оплаты.

Отопление включают в каждом регионе в разные сроки, в зависимости от погоды. Старт — когда пять дней подряд на улице держится не выше плюс восьми градусов. Запустить систему невозможно одномоментно, процесс делится на этапы. И иногда приходится терпеть дискомфорт.

Если управляющая компания не реагирует на обращения о проблемах с отоплением, жильцы могут обратиться в государственную жилищную инспекцию и суд.

Отопление в частном доме

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В частном секторе домовладельцы сами решают, когда пора отапливать жилье. При строительстве с заказчиком согласуют конфигурацию контура обогрева. Так, Светлана на своей даче специально отказалась от радиаторов в гостиной из-за дизайн-проекта.

«Здесь три окна, соответственно, три как минимум батареи должно было быть. Но очень хотелось, чтобы был камин. Место для елки было забронировано. По идее, вот в этот холодный угол тоже нужно было ставить батарею. И мы решили все-таки пойти на свой страх и риск и поставить камин. Камин у нас электрический», — говорит владелица частного дома Светлана Дембицкая.

Хозяйка отмечает, что температура комфортная: около 22 градусов на первом этаже и 25 на втором. Отапливают постройку самым простым электрокотлом.

«Он не обладает собственной автоматикой. Его автоматика вынесена отдельно. Отдельный насос, отдельная система защиты, расширительный бак», — говорит инженер Константин Иванов.

Оптимальное решение для частного дома — газ. Он стоит намного дешевле. Но не все имеют доступ к этому ресурсу. К тому же большинство современных моделей котлов также зависят от электричества. А в загородных поселках перебои, особенно зимой, случаются часто.

Почему батареи холодные и можно ли заменить радиаторы теплыми полами

www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Водяные внутрипольные конвекторы и система теплых полов позволяют сэкономить место в коттедже. Но есть нюансы.

«Для некоторых, так скажем, строений каркасного типа это даже очень приемлемо и в целом нормально. Но для более основательных кирпичных, бетонных домов, наверное, не очень. Помещение, если очень большое, оно не успевает прогреваться, но при этом ноги уже обжигает», — говорит инженер Антон Басманов.

Подключение водяных теплых полов к общей системе отопления квартиры может нарушить ее работу и создать проблемы у соседей по стояку. Но у холодных батарей бывают и другие причины.

«Вода не везде хорошая, соответственно, вероятно, засорение. Либо, да, система выстроена хорошо, но образовалась воздушная пробка. На радиаторах есть клапан скидывания этой пробки, нужно, естественно, периодически обслуживать это все дело. Еще часто встречается несбалансированная система, когда не хватает уже, не может насос, встроенный в котел, продавить в этот контур горячую воду», — говорит Антон Басманов.