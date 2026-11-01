Клуб под окнами, бордель за стеной: куда жаловаться на шумные заведения в жилом доме

Фото, видео: www.globallookpress.com/Siepmann; 5-tv.ru

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Музыка не стихает до утра, а после многочисленных обращений ничего не меняется. Как правильно зафиксировать нарушения и добиться вмешательства контролирующих органов?

Под квартирой гремит ночной клуб, в подвале устраивают концерты, а за соседней дверью работает салон интимных услуг. Для жильцов это оборачивается бессонными ночами, мусором и потоком посторонних. Разговоры с владельцами и жалобы не всегда помогают вернуть спокойствие.

Как зафиксировать нарушения и добиться проверки? Куда обращаться, если шум не прекращается, и можно ли получить компенсацию? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Ночной клуб в жилом доме

www.globallookpress.com/Christian Kapteyn

Жители сталинской высотки на Садовом кольце жалуются на ночной клуб, расположенный на первом этаже. По их словам, посетители приходят с вечера до утра, а очереди растягиваются вдоль дома.

«До 2500 человек за вечер. Очередь вдоль всего дома в обе стороны. Разбитые бутылки во дворе. Подъезд прокурен, заплеван. Мусор буквально везде», — говорит жительница Москвы Ольга Водянова.

Недовольные граждане обратились к администрации заведения. Поначалу управляющий согласился обсудить проблему.

«Они нас заверяли в том, что проведут дополнительные работы по усилению шумоизоляции, но по факту ничего не изменилось», — говорит житель Москвы Дмитрий Павлов.

По словам жильцов, звонки в полицию также не помогли.

«Я мама троих детей, и я не спала нормально уже несколько месяцев», — говорит Ольга Водянова.

Теперь соседи готовят коллективные обращения.

«Мы думаем, что это лучше сработает, чем одиночные заявления. Поэтому мы сейчас активно прорабатываем нашу юридическую политику в отношении этого клуба», — говорит жительница Москвы Мария Теплинская.

Концерты в подвале жилого дома

www.globallookpress.com/Simon Belcher

С похожей проблемой столкнулись жители дома 1890 года постройки на Маросейке, где музыкант Павел Кашин приобрел подвал. По словам соседей, первоначально речь шла о гитарном магазине.

«Вообще-то у него здесь будет гитарный магазин, но, может быть, он будет немного играть на своей акустической гитаре», — говорит житель Москвы Николай Кочетов.

Но ремонт завершился, и оказалось, что помещение оборудовали именно для музыкальных шоу.

Местные жители устали от вечеринок и не раз приходили с претензиями к артисту. А потом заметили, что после жалоб кто-то начал прокалывать им шины на автомобилях.

Однажды утром ворота при выходе во двор оказались закрыты цепью с замком.

«Он нам сказал: «Заберите свои заявления, а то я вам тут устрою», — говорит жительница Москвы Людмила Кочетова.

В разговоре с журналистами Кашин назвал закрытие ворот случайностью.

В результате инициативная группа дома на Маросейке добилась проверки музыкального клуба Павла Кашина со стороны Роспотребнадзора, Мосжилинспекции и МЧС.

Каждый из трех надзорных органов выявил нарушение. МЧС указало на то, что вход в заведение только один — это подъезд жилого дома. А на случай пожара должен быть и дополнительный путь для эвакуации. Мосжилинспекция выяснила, что планировка подвала была перестроена без разрешения и теперь она не соответствует нормам безопасности. А Роспотребнадзор замерил уровень шума и пришел к выводу, что он действительно превышен.

Бордель за соседней стеной

www.globallookpress.com/Voller Ernst / Siegfried Steinac

В Екатеринбурге силовики ликвидировали сеть салонов интимных услуг, многие из которых находились в обычных квартирах.

«Забирала гостя и уходили в соседнее помещение. В соседнем доме. А там были уже оборудованы специальные апартаменты», — говорит член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

Клиентов ждали комнаты для свиданий, где даже в туалете и душе были установлены скрытые камеры. Так организаторы борделей шантажировали своих сотрудниц.

«Причем у них нет своих апартаментов. Они снимают квартиры, гостиницы и так далее», — говорит Дмитрий Чукреев.

Владельцы съемного жилья якобы даже не догадывались о том, что их квадратные метры стали местом запретной близости. «Страна советов» позвонила по объявлению о покупке квартиры, которую сейчас используют как хостел. Продавец коротко рассказала о перспективах сделки.

«Я честно вам скажу, я чеки не пробиваю. Ну, считайте, по 600 рублей посуточная оплата. Это шесть тысяч в день. Еще доход приносит эта квартира, но я не могу ее объявлять в объявлении. Это уже когда реальный покупатель, я ему скажу», — говорит хозяйка хостела Ольга.

Как жильцам защищать свои права

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Закон Москвы о тишине запрещает шуметь в будни с двадцати трех ноль-ноль до семи утра. В выходные и нерабочие праздничные дни — с 22:00 до 10:00 утра. А согласно санитарной норме, уровень постоянного шума не должен превышать пятьдесят пять децибел днем и сорок пять ночью.

Юристы советуют фиксировать каждое нарушение с датой и временем и писать жалобы в надзорные органы. Если законные предписания проверяющих не будут выполнены, в дело вмешается прокуратура, а затем суд. В иске жильцы имеют право потребовать компенсацию морального вреда.