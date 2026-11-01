Первый в мире «Казак»: российские ученые создали подсолнечник, не боящийся паразита

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый сорт дает на 15–20% больше урожая, чем аналоги.

Урожай начинается с семян — от их качества зависят объем сбора и устойчивость растений к засухе и болезням. Российские селекционеры создают новые сорта, чтобы снизить зависимость от импортной генетики.

Чем отличается подсолнечник «Казак», как его выводили и где планируют выращивать? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Первый урожай нового сорта

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На полях под Краснодаром собирают подсолнечник «Казак». Здесь практикуют один из самых бережных способов уборки: корзинки срезают вручную и нанизывают каждую на свой стебель. После того как их влажность достигнет 6–8%, приезжает комбайн.

«Это первый сбор сорта „Казак“ в статусе районированного перспективного сорта. По урожайности новый сорт „Казак“ превосходит свои аналоги на 15–20%», — говорит заведующий лабораторией селекции сортов подсолнечника ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Децына.

Как развивают отечественное семеноводство

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В российских селекционных центрах усиленно работают над созданием новых сортов сельскохозяйственных растений. Их внедрение поможет снизить зависимость от импортной генетики. Это одна из задач национального проекта «Продовольственная безопасность».

Невидимые стражи урожая: кто такие сортоиспытатели и почему без них не обойтись

«Приобретено в отдел молекулярно-генетических исследований оборудование. Также отдел биохимии пополнился большим количеством нового оборудования, пополнились полевые подразделения, селекционные — новыми комбайнами и сеялками», — говорит Александр Децына.

Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур ежегодно передает на сортоиспытания от 10 до 25 сортов и гибридов. Лучшие образцы внедряют в производство. Сейчас доля отечественных семян на рынке составляет порядка 69%.

«Увеличивается первичное и промышленное семеноводство сортов и гибридов подсолнечника для выполнения программы в 75–80% посевных площадей Российской Федерации отечественными сортами и гибридами», — говорит заведующий отделом селекции и первичного семеноводства подсолнечника ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Хатнянский.

Устойчивость к паразиту и засухе

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

В этом году есть особый повод для гордости. Выведенный учеными подсолнечник «Казак» не боится заразихи — опасного растения-паразита, уничтожающего урожай. Это первый в мире сорт такого типа, защищенный от всех основных видов этого вредителя.

«Для этого необходимо отобрать такие растения, в которых ген устойчивости находится сразу в обоих наборах хромосом. И здесь нам помог ДНК-маркер. По ДНК-маркеру мы можем выделить те растения, которые будут передавать этот признак своему потомству», — говорит научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК Дмитрий Савиченко.

«Казак» — кондитерский сорт, выведенный специально для получения жареных семечек, приготовления выпечки и десертов. Он отличается высокой отзывчивостью на внесение удобрений, а также обладает устойчивостью к засухе.

«У крупноплодных сортов подсолнечника масличность составляет 44–46%. У нового сорта масличность на 2% повышена и составляет 47–47,5%», — говорит Владимир Хатнянский.

«Казак» прошел государственное испытание и включен в Госреестр селекционных достижений. Сорт способен полностью раскрыть свой генетический потенциал не только на плодородных почвах Краснодарского края, но и, например, в условиях Поволжья.