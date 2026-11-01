Паралич, диабет и поражение почек: чем опасны несколько банок энергетиков в день

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Привычка взбадриваться перед работой или компьютерными играми может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Энергетики могут навредить здоровью, особенно если пить по несколько банок в день. Большие дозы кофеина способны вызвать тревогу, внутреннюю дрожь и резкое повышение давления, а напитки с сахаром добавляют в рацион значительное количество быстрых углеводов.

Чем опасно злоупотребление энергетиками для сердца и сосудов? Что показало обследование мужчины, который выпивал по четыре-пять банок ежедневно? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Бодрость с тревогой и дрожью: чем опасны энергетики

www.globallookpress.com/Sven Hoppe

Один из основных действующих компонентов энергетиков — кофеин. Его содержание может достигать 400 миллиграммов на литр.

«Оно приводит сначала к возбуждению, но потом приводит к тому, что появляется внутренняя дрожь, растет тревога», — говорит психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Для притока сил нужен источник углеводов, который быстро всасывается в кровь. Поэтому производители добавляют в свой продукт огромное количество сахара.

«Сахар сначала повышает, так сказать, бодрость, вкусовые качества, большое количество глутамата, которое уже с пеленок практически приводит к привыканию к сахару», — говорит Алексей Казанцев.

Кофеин влияет на выработку инсулина, поэтому после порции энергетика уровень глюкозы в крови может заметно уменьшиться. Поджелудочной приходится работать в усиленном режиме, и растет риск диабета второго типа.

В энергетике объемом 0,33 содержится примерно семь с половиной ложек сахара, в полулитровом объеме — одиннадцать с половиной, а в литре — 23. Такие резкие скачки уровня глюкозы приводят к проблемам с памятью и повышенному риску депрессии.

Что будет, если пить по четыре-пять банок энергетика в день

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Любитель компьютерных игр из Саратовской области попал в реанимацию из-за постоянного употребления энергетиков. У него диагностировали острую форму токсического поражения почек.

Пристрастие к энергетическим напиткам привело жителя Санкт-Петербурга к необратимым последствиям. Теперь молодой человек парализован ниже пояса.

«Большие дозы приводят к тому, что мы видим: сердечно-сосудистые катастрофы, которые происходят с ними на фоне резкого повышения давления», — говорит Алексей Казанцев.

Павел Редько также долгое время злоупотреблял тонизирующими напитками, а теперь принимает препараты для нормализации давления.

«Где-то по 4–5 банок в день (пил. — Прим. ред.). Теперь каждый божий день пью таблетки от давления и вечером, чтобы его нормализовывать», — говорит Павел Редько.

Герой программы прошел обследование, чтобы оценить нынешнее состояние организма.

«Ресурсы организма, баланс ресурсов у нас немножко снижен, есть возбуждение. Распределение ритмов нервной системы у нас идет в сторону, опять же, стресса», — говорит невролог и диетолог Марият Мухина.

Чтобы восстановление проходило быстрее, важно не только отказаться от вредных привычек, но и подобрать комплексную поддержку нервной системы и главному ее координатору — мозгу.