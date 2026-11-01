Сексуальное рабство: как не стать жертвой и заметить чужую беду

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Никаких угроз и насилия вначале — только красивые обещания и забота. Как безобидное знакомство или выгодное предложение превращается в кошмар, который окружающие могут не замечать годами?

Вместо обещанной работы — изнасилования и побои. Вместо заработка — выдуманный долг, который заставляют «отрабатывать». У пострадавших отбирают документы и перекрывают связь с близкими. Насилие скрывается и за дверями семейного дома, где издевательства над детьми выдают за воспитание.

Как преступники заманивают людей в неволю и лишают возможности уйти? По каким признакам можно распознать насилие и куда обращаться за помощью? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Проверка после сообщений об избиении детей

www.globallookpress.com/IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de

Кадры с камеры наблюдения из дома московского бизнесмена Сергея Иванцова теперь главные доказательства в истории об избиении детей. У него их 11. И, как выяснили журналисты, самым младшим доставалось больше всех. Воспитывала их помощница Иванцова — била и заставляла стоять в планке на кулаках. Сам бизнесмен обвинения отвергает.

«Мы видели кадры, как Татьяна бьет детей. Верочка больше часа стояла на кулаках, ее за волосы тащили».

«Как она на кулаках? Наверное, час-то не простоит ребенок, нет?» — говорит предприниматель Сергей Иванцов.

Старшая дочь рассказала, что в семье действовала жесткая система подчинения.

«Я считаю, что он садист. Они наслаждаются, когда кому-то делают больно. Няни должны снимать, как детей бьют, и эти видео присылать Иванцову», — говорит дочь Сергея Иванцова Анастасия.

Выяснилось, что дети у Иванцова от девяти разных женщин — гражданок Таиланда и Индонезии. Одна из них утверждает, что подписала кабальное соглашение.

«Я не прочитала тот документ и не получила его перевода. И только позже старшая дочь моего бывшего партнера, которую зовут Настя, рассказала мне об этом. Она сказала, что я подписала документ об отказе от родительских прав, передав отцу право заботиться о ребенке», — говорит жительница Таиланда, мать одного из детей Сергея Иванцова Кингдао.

По сообщениям СМИ, девушек специально привозили в Россию, а после того, как иностранки рожали детей, отправляли обратно. Следственный комитет уже начал проверку.

«У нас был такой кнут, которым бьют лошадей. Сейчас, я слышала, этим кнутом бьют детей. Если в Америке Эпштейн, то здесь у нас это он», — говорит бывшая жена Сергея Иванцова Ольга Шердиц.

Похищение и принуждение: история Дианы

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee

О пережитом насилии рассказала и Диана Адаменко. По ее словам, незнакомый мужчина похитил ее, удерживал в неволе, накачивал наркотиками, насиловал сам и продавал знакомым.

«Он не только тушил сигареты, он выжег мне дезодорантом на животе сердце, чтобы я навсегда запомнила наше с ним взаимодействие и о том, какая я красивая, что он не хочет меня отпускать», — рассказала пострадавшая Диана Адаменко.

По словам девушки, издевательства продолжались ежедневно. Когда один из клиентов отказался из-за ее состояния, удерживавший ее мужчина снова избил ее.

«Я не смогла отработать его деньги. Сутенер влетел в квартиру и начал избивать меня стеклянными бутылками по ногам», — рассказала Диана Адаменко.

Как обещания учебы и заработка становятся ловушкой

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Smilla72!

Поездки за границу «на учебу» или «заработки» нередко оборачиваются ловушкой. Учительница из Нигерии Эджима поверила знакомой, которая пообещала оплатить образовательную программу.

«Когда я приехала, она пришла забрать меня. Я спросила: „Я поеду учиться в школу?“ Она сказала: „Да“. Потом она сказала мне, что завтра мне надо одеться и поехать к клиентам», — рассказала Эджима.

По такой же схеме заманили и гражданку Кубы Марию. Девушка была уверена, что будет работать уборщицей в отеле. Однако по прибытии у нее отобрали документы, заблокировали любые возможности связи и заставили отрабатывать несуществующий гигантский долг.

«Когда я приехала, мне сказали, что я должна 80 тысяч долларов. Я отработала 30 и осталась должна еще 50», — рассказала Мария.

Большинство тех, кто оказывается в сексуальном рабстве, попадаются на одни и те же уловки. Им обещают нереально высокие заработки и комфортные условия проживания.

«Очень часто людям предлагают или делают, не оговаривая это, туристическую визу. А с такой визой нельзя работать. Это правонарушение. То есть человек сразу попадает в уязвимое положение», — объяснила эксперт по борьбе с современным рабством Вера Грачева.

Почему насилие трудно заметить

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee

Манипуляторы втираются в доверие и действуют хитростью. Главная цель преступника — незаметно оборвать все контакты жертвы с внешним миром.

«Чтобы жертва перестала общаться с родственниками, с друзьями, не выходила практически из дома, не участвовала ни в каких мероприятиях», — говорит психолог Сергей Озеров.

При этом с окружающими извращенец может быть максимально приятным и добрым человеком.

«Они десятилетиями могут скрываться, создавать впечатление, что с ними все в порядке. Они обычные люди, и в семью их приходят», — говорит Сергей Озеров.

Еще сложнее распознать насилие, когда пострадавшие — дети. Для ребенка родитель всегда остается абсолютным авторитетом, а любые манипуляции и издевательства агрессоры легко выдают за воспитательный процесс.

«Ты же не хочешь расстроить маму?» — приводит пример давления Сергей Озеров.

Как помочь жертвам насилия

Крики за стеной или синяки у соседей — повод не проходить мимо. Но разбираться с агрессором самостоятельно крайне опасно. Как правильно действовать, если вы заподозрили неладное?

«Необходимо, конечно же, сообщить правоохранительным органам, в идеальной ситуации — собрать хоть какие-то доказательства: фотографии, видео, даже аудиозаписи», — говорит адвокат Андрей Карин.

Эксперты называют сексуальное рабство одной из главных проблем современности. Причем процветает оно во многих странах. Нередко россиянки оказываются в неволе, когда приезжают отдыхать за границу, например в Турцию или Египет. При угрозе похищения важно сохранить телефон, чтобы передать данные о своем местонахождении.

Фиксируйте любые детали: адреса, имена, номера машин и ориентиры вокруг. При первой возможности обращайтесь в полицию, консульство — если вы за границей, или в профильные организации, которые спасают людей из плена.