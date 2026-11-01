Вы уже едите насекомых и даже не знаете об этом: в каких продуктах они есть

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mario HoÃ. Â¶sel

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Насекомых превращают в порошок, добавляют в выпечку и используют для производства снеков. Почему такая еда вызывает одновременно интерес и опасения?

Уверены, что никогда не ели насекомых? Компоненты из них могут оказаться в привычных йогуртах, мармеладе и конфетах — многие покупатели об этом даже не догадываются. А сверчковую муку уже добавляют в хлеб, лапшу и протеиновые батончики.

Какие ингредиенты получают из насекомых, могут ли они заменить мясо и что важно знать о безопасности такой еды? Разбиралась программа Пятого канала «Давай разберемся!».

Сверчок вместо мяса: почему насекомых называют едой будущего

www.globallookpress.com/Ton Koene

Клопы во фритюре, сыр с личинками мух и вареные осы! Насекомых едят по всему земному шару. Если вы уверены, что никогда не пробовали их на вкус, — вы ошибаетесь. Мы едим их почти каждый день. Натуральный красный краситель кармин в йогуртах, колбасе и мармеладе получают из кошенильной тли. А глянец на конфетах и драже — это шеллак, секрет лаковых червецов.

«Продукты переработки насекомых используются уже очень давно. По факту наш организм уже начал процесс перестроения, адаптации к новым видам белка и вообще компонентов», — говорит генеральный директор сверчковой фермы Денис Тер-Акопов.

Станут ли сверчки и тараканы едой будущего, когда продовольствия перестанет хватать на всех? Для разведения насекомых требуется в 500 раз меньше воды и в 10 раз меньше земли, чем для коров. А еще они выделяют в 600 раз меньше парниковых газов.

«Наши сверчки питаются кормом из 11 компонентов, каждый из которых закупается по ГОСТу. Часть из них — это высокобелковые компоненты. Есть даже сухое молоко в этом корме», — говорит Денис Тер-Акопов.

По содержанию чистого белка членистоногие опережают традиционное мясо более чем в два раза! В ста граммах куриной грудки — 31 грамм белка. А в том же количестве муки из сверчков — 75.

«Кроме этого, содержится железа больше, чем в говяжьей печени, микро- и макроэлементы, кальций, магний, аминокислоты, 15, и 8 из которых незаменимы», — говорит руководитель проекта линейки продукции из насекомых Антон Стокоз.

Как полезный суперфуд рассматривают даже молоко тараканов. Живородящее насекомое рода диплоптера кормит свое потомство особым секретом, энергетическая плотность которого в три раза выше, чем у коровьего молока. Доить тараканов, конечно, никто не планирует — сейчас ученые пытаются синтезировать вещество искусственно в лабораторных условиях.

От уличных закусок до батончиков: где продают насекомых и что с безопасностью

www.globallookpress.com/IMAGO/Robert Schmiegelt

Больше всего насекомых едят в Мексике — 549 видов. Здесь популярно блюдо чапулинес — кузнечики с солью, лаймом и чили. В странах Центральной и Западной Африки гусеницы и термиты заменяют привычное мясо. В Азии на рынках в качестве уличной еды продаются жареные сверчки, саранча и шелковичные черви.

А Европейская комиссия уже официально разрешила продавать в продуктовых магазинах некоторые виды мучных червей и саранчу в виде порошка или снеков.

«Россияне не привыкли к употреблению насекомых, в отличие, например, от африканских стран или Юго-Восточной Азии, поскольку там это употребление сформировалось уже многими веками, и организм генетически привык к использованию такой пищи», — говорит гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

В нашей стране продукты из муки домовых сверчков уже может попробовать любой желающий: протеиновые батончики, лапшу, хлеб и печенье продают на маркетплейсах или в специализированных магазинах. Но до массового производства еды из членистоногих пока далеко.

«Потому что на эти ингредиенты еще нет требований к показателям даже безопасности, а это для нас очень важно. Да, работа проводится, учеными устанавливаются такие требования, будет выбор потребителя, будет ли потребитель использовать такую продукцию в своем рационе питания», — говорит ученый секретарь ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» Ольга Тюрина.

Еда из насекомых, как и любая другая, требует строгого контроля. Она способна вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Также членистоногие могут быть переносчиками паразитов и бактерий. А хитин, который содержится в их панцирях, не переваривается и накапливается в организме.

«Откладываться в легких и в кишечнике, и вредить, и вызывать сдвиги иммуногенетики, и вызывать различные заболевания, которые потом нам придется с трудом лечить», — говорит гастроэнтеролог Наталья Никитина.

На вкус — орехи и креветки: как предубеждение мешает попробовать новое

www.globallookpress.com/XYZ PICTURES

Жареные сверчки по вкусу напоминают чипсы, орехи или картофель фри, а личинки шелкопряда — креветки. Многим такая еда кажется отвратительной. Но, возможно, это только предубеждение?

Португальские ученые провели исследование. Добровольцам предложили продегустировать два протеиновых батончика и сказали, что оба — из злаков, хотя один был сделан из насекомых. Результаты оказались неожиданными: в слепом тесте на вкус большинство участников выбрали именно батончик из членистоногих!