Россия нагревается быстрее: чем грозит миру глобальное потепление

Фото, видео: www.globallookpress.com/Günter Lenz; 5-tv.ru

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Таяние ледников, изменение среды обитания животных и рост уровня океана уже меняют привычный мир.

Глобальное потепление меняет условия жизни людей и животных. Тают ледники, повышается уровень океана, а привычные места обитания становятся менее подходящими для отдельных видов. Ученые изучают эти изменения и ищут способы сократить выбросы парниковых газов.

Почему Россия нагревается быстрее среднемировых темпов, что такое углеродный след и как из воздуха извлекают углекислый газ? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся!».

Планета нагревается: что происходит с ледниками и погодой

www.globallookpress.com/Konrad Wothe

По данным Росгидромета, если в среднем по планете за последние 40 лет температура повышалась на 0,17 градуса за десятилетие, то в России этот показатель прыгнул сразу на 0,45 градуса за последние десять лет. Одно из проявлений изменения климата — интенсивные ливни. За час может выпасть до 50 миллиметров осадков. Такой дождь способен привести к затоплениям в городах и селах.

Всемирная метеорологическая организация назвала прошлый год одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений. Второй в горячем списке — 2023-й, а первое место занимает 2024-й.

Тропики в Москве — не сказка? Каким будет климат в России через 50 лет

Последние десятилетия глобальная температура держится на уровне 15 градусов Цельсия. Это усредненный показатель по всей планете. Для сравнения: в 2005 году в иранской пустыне Деште-Лут зафиксировали абсолютный максимум прогрева почвы — 70,7 градуса. А в 2021-м там же — уже больше 80.

«Самое быстрое потепление у нас в Арктике происходит. То есть это арктические, субарктические ледники. Где-то треть, может быть, даже сократилась ледников. Если взять, например, Урал», — говорит старший научный сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Иванов.

Из-за таяния полярных льдов вода перетекает от полюсов к экватору. Форма планеты становится более сплюснутой, и вращение вокруг оси замедляется. Результат — более частые штормы, наводнения, ураганы и лесные пожары по всему миру.

«Там, где сухо, будет становиться еще суше, там, где влажно, будет становиться еще влажнее», — говорит старший научный сотрудник Гидрометцентра России Светлана Емелина.

Медведи идут на север: как потепление меняет жизнь животных

www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Животные адаптируются к новым условиям жизни. Современные горные козы в итальянских Альпах весят на 25% меньше, чем 40 лет назад.

Для них уже не настолько актуальна потребность в сохранении тепла. У некоторых представителей фауны температурой окружающей среды определяется пол эмбриона. Например, у рептилий: черепах, ящериц и крокодилов. Чем жарче, тем чаще из яиц вылупляются самки. И растущий дисбаланс ставит под угрозу выживание целых видов.

«Например, бурый медведь продвигается севернее. Мне показывали фотографии, по-видимому, это уже гибриды бурого и белого медведя», — говорит заведующая отделом адаптации к изменениям климата ИГКЭ им. Ю. А. Израэля Оксана Липка.

Дом уходит под воду: почему люди становятся климатическими беженцами

www.globallookpress.com/IMAGO/Cadu Rolim

А у людей появилось понятие «климатический беженец».

Первый в мире соискатель этого статуса — Иоане Тейтиота из Кирибати — государства в центральной части Тихого океана. Атолл Тарава, где он жил, может уйти под воду через 10–15 лет. Суд Новой Зеландии, куда перебрался островитянин, пытался выслать его из страны. Но ООН в 2020 году вынесла важное разъяснение: если климатическая опасность угрожает жизни, депортировать человека нельзя.

По данным Международного центра мониторинга внутреннего перемещения, в 2025 году из-за стихийных бедствий своего жилья лишились почти 30 миллионов человек.

«Уровень океана будет повышаться. Человечеству придется строить новые порты на более высоких уровнях. Возможно, появятся новые проливы между континентами», — говорит Михаил Иванов.

Углеродный след есть у каждого: откуда берутся парниковые газы

www.globallookpress.com/Kira Hofmann

Концентрации основных парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — в атмосфере Земли сейчас выше, чем когда-либо за последние 800 тысяч лет. Люди вносят куда больший вклад в рост уровня углекислого газа в атмосфере, чем вулканы.

Например, средний ежегодный поток выбросов CO₂ (диоксид углерода. — Прим. ред.) от огнедышащих гор — 300–400 миллионов тонн в год. А в результате деятельности человека — 35–40 миллиардов.

«В среднем человек за год — углеродный след составляет от пяти до десяти тонн CO₂. Это в среднем. В целом, если мы говорим про глобальные выбросы, то ежегодно образуется порядка 57 гигатонн CO₂», — говорит научный сотрудник отдела исследования процессов стабилизации ФГБУ ИГКЭ им. Ю. А. Израэля Владислав Лытов.

Углеродный след оставляют целые страны, предприятия и отдельные люди. Он есть у каждого промышленного продукта или услуги — и у футболки, и у авиаперелета.

Сокращение выбросов помогает смягчить последствия изменения климата — и это одна из главных задач современности. Внести свой вклад может каждый.

Меньше поездок и лишних покупок: как сократить свой углеродный след

www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

«Примерно треть этих выбросов — это транспортные услуги. То есть меньше использования личного транспорта и отдание предпочтений в сторону общественного транспорта.

На втором месте находится энергопотребление. Если мы сократим потребление электроэнергии, теплоэнергии либо системы кондиционирования, это также даст эффект в сокращении выбросов. И на третьем месте находится осознанное потребление», — говорит Владислав Лытов.

Пылесос для атмосферы: как ученые извлекают CO₂ из воздуха

www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Атмосфера Венеры почти полностью состоит из CO₂, и температура на ее поверхности достигает четырехсот шестидесяти градусов Цельсия. Эту планету рассматривают как наглядный пример того, к чему может привести неуправляемый парниковый эффект. Поэтому ученые думают, как избавиться от излишков CO₂.

Крупнейшая в мире установка по фильтрации воздуха вот уже два года работает в Исландии. Ее мощность — порядка тридцати шести тысяч тонн в год. Комплекс работает как гигантский пылесос: вентиляторы прогоняют воздух через систему, где сорбенты задерживают молекулы газа. Похожие очистительные станции уже строят в Китае и США.