Десять лет счастья и полвека тоски: главная любовь Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: Кадр из фильма "Они сражались за Родину", режиссер Сергей Бондарчук, 1975г.

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Актриса пыталась построить счастье и с другими мужчинами, но никто из них так и не смог заменить Василия Шукшина.

В ее фильмографии более восьмидесяти ролей, у нее есть звание народной артистки и всенародная любовь, но только не личное счастье.

На экране Лидия Федосеева-Шукшина играла влюбленных женщин и была такой сама, но судьба не позволила звезде долго быть с любимым.

Пять официальных браков, один из которых сама актриса называла ошибкой, и одна любовь, затмившая все остальное. Почему сердце Федосеевой-Шукшиной так и осталось разбито?

Встреча, изменившая жизнь

Кадр из фильма "Сверстницы", режиссер Василий Ордынский, 1959г.

С любовью всей жизни — Василием Шукшиным — Лидия познакомилась в университете. Ничего романтичного: Шукшин, возглавлявший комсомольскую организацию во ВГИКе, резко отчитал первокурсницу Лиду Федосееву за отказ вступать в комсомол. Девушка сильно перепугалась и впоследствии избегала хмурого старшекурсника.

В период студенчества Федосеева с ним больше не общалась. Она вышла замуж за актера Вячеслава Воронина. В 1960 году у них появилась дочь Анастасия. Федосеева училась, молодые супруги строили актерскую карьеру, но жили в разных городах — Киеве и Москве.

Брак оказался сложным, они много ругались. Казалось, Лидия теперь и мечтать о новой любви не посмеет.

В 1964 году уже окончившая ВГИК Федосеева узнала, что ее партнером по картине «Какое оно, море?» станет Василий Шукшин — тот самый хмурый старшекурсник. Тогда она сильно расстроилась.

Съемочная группа отправилась поездом в Крым, где должны были проходить съемки. К тому времени он уже был востребованным актером и писателем, и у него было место в купе, но Василий решил посидеть в плацкарте с остальной группой. И действительно, посиделки оказались очень душевными. А на утро, уже в автобусе, девушка вдруг получила от Шукшина букет ромашек, который он собрал на остановке.

Тогда-то 26-летняя Лидия и поняла, что влюбляется. Они дуэтом пели песню «Калина красная», а потом проговорили шепотом всю ночь о жизни.

Второй и главный брак

Фотохроника ТАСС

К своим молодым годам у Федосеевой уже был большой житейский опыт, ведь она и замуж успела выйти, и родить дочь, воспитанием которой, впрочем, занималась свекровь. 35-летний Шукшин к тому времени тоже был несвободен: он жил в гражданском браке с односельчанкой, они ждали рождения ребенка. Более того, параллельно развивался бурный роман со студенткой ВГИКа Лидией Александровой. Но и новым чувствам к Лидии Федосеевой Шукшин противиться не стал.

Встреча с Василием Шукшиным перевернула жизнь Федосеевой. После той поездки она пережила тяжелый развод с первым мужем. После расставания их общая дочь осталась в семье отца, а попытки артистки добиться права самостоятельно воспитывать девочку через суд не увенчались успехом. Шукшин тоже развелся.

В 1967 году родилась Мария, через год — Ольга. Эти десять лет совместной жизни Лидия Николаевна до сих пор называет самым счастливым временем.

Шукшин снимал жену в своих главных картинах — «Печки-лавочки» и «Калина красная». Именно на экране, в его фильмах, она раскрылась как актриса, создав образ простой русской женщины, искренней и глубокой.

Непростое счастье

Олег Булдаков/ТАСС

Жили они в Москве в тесной двухкомнатной квартире. Счастье было непростым: поначалу Василий Макарович крепко выпивал, случалось, мог и руку на супругу поднять. Лидия Николаевна вытаскивала его из пьяных компаний, разгоняла собутыльников, буквально приносила домой на руках.

И все равно время рядом с Шукшиным казалось актрисе особенным.

«Я столько пережила, и вдруг Господь дал мне в руки такое счастье!» — говорила она позже на федеральном канале.

Василий Макарович бросил пить после того, как едва не потерял дочь Машу. Отправился с ней на прогулку, встретил приятеля, зашел с ним в рюмочную, а дочку на улице забыл.

Лидия Николаевна на какое-то время ушла из профессии, целиком посвящая себя мужу и детям. Если приглашали на пробы, категорически отказывалась. Да и муж ее был против, ревновал.

Расставание и разлад

Юрий Самолыго/ТАСС

Василий Шукшин снимался в картине «Они сражались за Родину» — именно на съемках этой картины в 1974 году его не стало.

Долгое время вокруг кончины Василия Шукшина циркулировали слухи об отравлении, однако следствие вынесло заключение: сердце писателя остановилось по естественным причинам.

Именно после этой трагедии она взяла двойную фамилию, навсегда связав себя с человеком, которого любила больше всех. И именно его она, по собственному признанию, так и не смогла забыть. Спустя годы она признавалась, что продолжает измерять собственную жизнь памятью о муже.

«Я живу по шукшинскому времени», — говорила актриса.

После смерти Шукшина начались разногласия между членами ее семьи. Страсти кипели вокруг недвижимости и прав на наследие Шукшина. Ольга Шукшина, младшая дочь, которая осталась вместе с матерью и стала ухаживать за ней, неоднократно возмущалась о несправедливом распределении активов.

Попытки выжить после потери

Олег Булдаков/ТАСС

После смерти мужа Федосеева почти год не выходила из дома. Она была настолько подавлена, что всерьез подумывала об уходе в монастырь. Вывел ее из этого состояния режиссер Михаил Агранович, с которым она познакомилась на съемках фильма «Трын-трава» в 1976 году. Поначалу они просто дружили, но затем начался роман, переросший в брак.

Этот союз многие осуждали. Актрису обвиняли в том, что она «предала память» Шукшина, что слишком быстро нашла утешение. С Аграновичем она прожила около десяти лет. Он старался заменить дочерям отца, был надежной опорой, но стать тем, кем был для нее Шукшин, не мог. И их любовь в итоге угасла.

Марек Межеевский, польский художник, был четвертым официальным супругом звезды. Они даже венчались, несмотря на разное вероисповедание. Однако этот брак продержался недолго. В Москве у Межеевского не было работы. Он пил и не стеснялся жить на деньги прославленной жены. Брак распался. После него в личной жизни Федосеевой-Шукшиной наступила долгая пауза, прерванная лишь спустя годы.

Самым скандальным стал союз с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Их роман начался в 90-х, но поженились они гораздо позже — в ноябре 2018 года. Для Алибасова этот брак был пятым.

Казалось, 80-летняя актриса и 71-летний продюсер могли решить связать свои жизни лишь по большой любви, но этот союз закончился разводом и судебными разбирательствами.

Артистка так и не смогла построить отношения.

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