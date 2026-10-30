Дома из 15 тысяч бутылок и старых газет: самые необычные здания в мире

Фото, видео: 5-tv.ru

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Житель Курской области потратил десять лет на строительство необычного жилища. Почему его дом стал достопримечательностью и что говорят архитекторы о таких проектах?

Стеклянные бутылки и старые газеты могут стать строительным материалом. Одни владельцы выбирают их ради экономии, другие превращают строительство в эксперимент. Со временем такие дома становятся достопримечательностями, но их содержание и эксплуатация требуют особого внимания.

Как устроены необычные здания и можно ли зарегистрировать их как жилье — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Дом из 15 тысяч бутылок

5-tv.ru

Житель Курской области Леонид Сырых построил дом из стеклянных бутылок более 30 лет назад. Идея появилась из-за финансовых трудностей: семья искала доступный материал для строительства.

«Бывало, на работе скажут: „Ребята говорят, что ты бутылки собираешь. Сдавать, что ли?“ Их не берут никуда, такие бутылки разные. Я говорю: „Да ладно, годятся“. А потом, когда уже мы стену сделали только первую, вот тогда они только увидели», — рассказал владелец дома из стеклянных бутылок Леонид Сырых.

Бутылки соединяли раствором из извести и песка. Строительство заняло около десяти лет. Рядом хозяева возвели летнюю кухню и беседку, выбрав для них круглую форму.

«Круглые придумали, потому что все квадратные, да квадратные, прямоугольные формы, но мы решили… Давай круглую сделаем», — рассказал Леонид Сырых.

Всего потребовалось примерно 15 тысяч бутылок разных размеров и цветов. Часть из них осталась после свадьбы — из этих бутылок на стене выложили ромбы.

«Это вот остатки уже со свадьбы. Со свадьбы еще дополнительно ромбы сложили вот из этих и синих. Их было мало в то время», — рассказал Леонид Сырых.

По словам хозяина, внутри комфортно и тепло: днем стены нагреваются на солнце, а остывают ночью. В надежности своего дома он тоже уверен.

«Стекло, оно дольше держится, чем кирпич. Вот от мороза там где-то фундамент, хоть любой кирпич, он разрушается. А стекло ведь оно, лишь бы крыша была хорошая. Оно ж никогда не разрушится», — считает Леонид Сырых.

С тех пор жилище Леонида стало местной достопримечательностью. Сюда часто наведываются представители СМИ и любопытные туристы. Мужчина даже не думал, что его детище получит такую известность.

Газетный дом, которому больше ста лет

5-tv.ru

Другой пример необычного строительства находится в американском Массачусетсе. Инженер-механик Элис Стенман использовал газеты как дешевый утеплитель и первоначально собирался обшить здание деревом. Затем решил проверить, насколько долго бумага сохранится без такой отделки. Дом стоит уже больше ста лет и работает как музей.

«Это была летняя дача моих двоюродных дедушки и бабушки. Они проводили здесь несколько летних сезонов. А потом им пришлось отсюда уехать — слишком много людей приходило посмотреть дом. Теперь это наша семейная реликвия», — рассказала внучатая племянница создателя дома Эдна Бодуэн.

Газеты укладывали друг на друга и склеивали. В стенах — до 215 слоев бумаги общей толщиной около двух с половиной сантиметров. Клей Стенман готовил самостоятельно из муки, воды и яблочной кожуры, которую добавлял для большей липкости.

Из газет инженер создавал и предметы обстановки. Пианино осталось исключением: сам инструмент сделан не из бумаги.

«Интересный дом, конечно. Я, когда сюда ехал, думал, что это будет просто модель дома. А это функционирующий жилой дом, не просто дом, включая мебель, предметы обстановки, например, здесь пианино даже есть», — рассказал посетитель дома-музея Александр Езриль.

Работа над бумажной мебелью продолжалась годами.

«Часто это вызывает у меня недоумение: серьезно, зачем вообще было этим заниматься? Двадцать лет сидеть, скручивать газеты, создавать из них мебель… Но, видимо, просто таким человеком он был. Мне очень хотелось бы знать его лично», — рассказала Эдна Бодуэн.

Со временем наружные слои стали хрупкими под воздействием осадков, солнца и грызунов. Два года назад дом обшили деревом — так, как первоначально задумывал его создатель.

Почему необычные материалы не становятся массовыми

5-tv.ru

Конструкции из бутылок, пластиковых крышек, жестяных банок приковывают любопытные взгляды, но обычно воспринимаются как арт-объекты, а не полноценное жилье.

«Нестандартные материалы дают нестандартные решения и нестандартную эксплуатацию. Дальше мы сталкиваемся с такой серьезной проблемой, что стоимость строительства очень высока. Соответственно, и высока стоимость ошибки. Чем выше стоимость ошибки, тем страшнее применять тот или иной нестандартный материал», — говорит руководитель архитектурной мастерской Максим Долгов.

Можно ли зарегистрировать экспериментальный дом

5-tv.ru

По словам Максима Долгова, использование необычного материала само по себе не исключает возможность регистрации здания.

«К жилым домам меньше требований распространяется на материалы. Они должны выполнять требования санитарно-гигиенических норм прежде всего. Вот с созданием микроклимата могут возникнуть вопросы. Если вы докажете, что проживание в нем возможно, проведете расчеты, в которых докажете, что микроклимат, получаемый в помещениях, удовлетворяет требованиям норм, то, ради бога, вы можете его зарегистрировать», — говорит Максим Долгов.

Но продать такой дом будет очень проблематично. Если вы любите экстравагантные решения, но не готовы в будущем превратить свое жилье в музей, задумайтесь, нужен ли вам неординарный ремонт.