Слишком сыро или слишком сухо: как наладить микроклимат в квартире

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

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Из-за избытка влаги в доме появляются плесень и конденсат, а зимой воздух может пересыхать из-за отопления. Какие приборы помогут справиться с проблемами и почему одного проветривания недостаточно?

Окна запотевают, на стенах появляется плесень, а постель кажется влажной? Или, наоборот, сохнет кожа и рассыхается деревянная мебель? Избыток и недостаток влаги могут испортить и самочувствие, и ремонт. Но прежде чем покупать прибор для воздуха, нужно разобраться в причинах проблемы.

Как понять, какая влажность в квартире, когда нужен увлажнитель, а когда — осушитель? Почему эти устройства не заменяют вентиляцию? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Плесень и мокрицы: чем оборачивается сырость в квартире

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

В квартире Ксении Сергейчевой плесень появилась в нескольких местах.

«Первые очаги плесени мы увидели наверху и внизу немного. Потом, когда отодвинули холодильник, там уже до пола практически все это было. Вот очень большой очаг», — рассказала владелица квартиры.

По словам хозяйки, основные проблемы начались после затопления соседней кладовой. На окнах скапливается влага, повреждены кухонные фасады и ламинат. Проветривание заметного результата не дало.

«Влажный очень, воздух тяжелый. Когда спишь, это очень сильно ощущается, потому что постельное, оно прям влажное, даже сама кожа другая. Дышать тяжело. Мы проветривали все время окна, то есть по переменке открываем в одной комнате, в другой, но ситуация особо не меняется», — рассказала Ксения Сергейчева.

Хозяйка регулярно вызывает мастеров из управляющей компании. В квартире уже переклеивали обои, меняли полы и обрабатывали поверхности средством от плесени. Обращения к застройщику, по ее словам, не помогли. Теперь Ксения намерена подать иск.

«Дело в том, что специалисты, которые приходили к нам вот время от времени по окнам, по ламинату, устранять те или иные проблемы, каждый нам говорил: „Продавайте квартиру“. А нам некуда идти», — рассказала женщина.

Другая героиня, Диана Дружинина, столкнулась с мокрицами. По ее словам, они проникают в квартиру на первом этаже из подвала через щели у плинтусов.

«Их было порядка 40 штук! За сутки! В квартире! Это был один день, такое прямо нашествие-нашествие. Во время сна по руке проползла мокрица. Я проснулась от этого, убила ее», — рассказала владелица квартиры Диана Дружинина.

Девушка отмечает, что в самой квартире членистоногие не живут и довольно быстро погибают. Сейчас она ждет, когда специалисты в очередной раз проведут дезинсекцию цокольного помещения — это устраняет проблему, но только на время. А в будущем Диана собирается обработать герметиком все плинтусы.

Что используют при избытке влаги в квартире

www.globallookpress.com/Viola Lopes

Победить сырость поможет другой прибор — осушитель.

Кроме того, есть дешевые уловители влаги — пакетики, в которых содержатся гранулы силикагеля, хлорида кальция или другой абсорбент. Их размещают в шкафах, ванных комнатах при необходимости.

Кожа сохнет, двери рассыхаются: почему зимой не хватает влаги

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Оптимальный уровень влажности в доме — 40–60%. Если показатель выше, появляются плесень и пылевые клещи. А у человека падает иммунитет, чаще возникают ОРВИ. При содержании водяного пара в воздухе ниже 30% рассыхаются деревянные изделия, деформируются дверные проемы. А у людей пересыхают слизистые и кожа. Особенно остро эта проблема стоит в холодный сезон.

«Зимой воздух наружный, он содержит очень мало влаги, и, соответственно, попадая к нам домой, он нагревается, и относительная влажность резко падает. Поэтому зимой мы легко можем получить дома 15–20% влажности, иногда даже меньше. И здесь надо понимать, что чем выше вентиляция, то тем, соответственно, ниже этот уровень влажности будет падать», — говорит генеральный директор компании по производству систем форсуночного увлажнения воздуха Владислав Судаков.

Влияние влажности в квартире на высыхание предметов ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин продемонстрировал на ткани.

«В одном контейнере у нас очень влажный воздух (поскольку туда поместили чащу с водой. — Прим. ред.), это видно по гигрометру, а во втором очень сухой, потому что мы туда поместили силикагель. Ждем пару часов и проверяем, какая тряпка быстрее высохнет», — говорит он.

По итогам опыта ткань в контейнере, где находилась чаша с водой, осталась мокрой.

«А в коробке с силикагелем влажность воздуха никак не изменилась, а ткань высохла. Точно так же, как сохнет наша кожа и слизистая. Поэтому обязательно используйте увлажнители воздуха в отопительный сезон», — посоветовал Филипп Курочкин.

Влажность под контролем: как работают увлажнители и зачем нужна вентиляция

ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

Самый старый метод для повышения владности в квартире — развесить мокрую ткань на батареях или поставить емкости с водой. Однако это совсем неудобно.

Увлажнитель — компактный прибор, который упростит задачу. А современные форсуночные устройства подключаются к центральному водоснабжению и обладают намного большим функционалом.

«Допустим, мы установили 40%. Влажность опустилась ниже заданного значения, и система включилась. Достигла необходимого уровня, и система прекратила увлажнение. А в многозональной системе это может происходить вообще независимо друг от друга в разных комнатах. Поэтому автоматика здесь — это не дополнительная опция, это обязательно часть нормальной системы», — объяснил Владислав Судаков.

Существуют паровые и адиабатические комплексы. Первые нагревают воду, и она превращается в пар. Вторые работают по другому принципу — капля воды разделяется на очень мелкие частицы, которые попадают в воздух. Поэтому важна хорошая система фильтрации.

«У нас, например, вода проходит многоступенчатую подготовку, это две ступени обратного осмоса, объемная ультрафиолетовая стерилизация, а магистраль строится кольцом, благодаря чему вода может возвращаться обратно в центральный модуль, проходить повторную обработку, и сама магистраль автоматически промываться», — рассказал Владислав Судаков.

Специалисты отмечают, что комплексы вентиляции и увлажнения тесно связаны, но не являются полноценной альтернативой друг другу.

«Есть специальные энтальпийные системы, они возвращают влагу. Но это все равно не заменяет полноценную систему увлажнения, естественно. Это просто помогает сохранять более высокий уровень влажности», — объяснил генеральный директор компании по монтажу систем вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха Алексей Грачев.