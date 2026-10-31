Что делать, если застройщик не достроил дом и как вернуть деньги

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Строительные бригады уходят, руководство компании кормит обещаниями, а кредитные платежи продолжаются. Какие действия советуют предпринимать юристы?

Платить за дом, в котором невозможно жить, и искать деньги, чтобы его достроить, — с такой ситуацией сталкиваются заказчики загородного жилья. Подрядчик переносит сроки и обещает закончить работы, а ипотечные платежи и расходы семьи продолжают расти.

Как проверить землю и строительную компанию до сделки? Что делать, если подрядчик получил деньги, но бросил объект, и удастся ли взыскать убытки через суд? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Ипотека за дом без крыши и окон: история обманутого певца Артема Иванова

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Солист группы «Инь-Ян» и финалист «Фабрики звезд-7» Артем Иванов планировал переехать с семьей в коттедж с видом на Клязьму и лес еще два года назад. Однако строительство остановилось.

«У вас арест на земле. Я говорю: как арест? Я же покупал чистую землю, ее же все покупали. И я смотрю, то есть арест был наложен уже после покупки. И в этот же момент прекращается строительство дома. Абсолютно. То есть были возведены стены, ни крыши, ни окон там, ничего нету. Просто вот коробка, по большому счету. И застройщик начинает тоже пропадать», — рассказал Артем Иванов.

Артист смог добиться снятия ареста с участка, но возведение дома с мертвой точки не сдвинулось. Артем до сих пор платит ипотеку — около 70 тысяч рублей в месяц. Певец заказал независимую экспертизу и обратился в суд. Заседание состоится в конце октября, и Иванов надеется на справедливый приговор. Ведь, как выяснилось, компания провела не только его.

«Оказалось, что таких дел от 10 до 15 на этого человека, по Московской области только. В Рузе семейную пару пенсионного возраста этот человек обманул, они платят ипотеку какую-то невероятную», — рассказал Артем Иванов.

Обещали вернуть деньги — оставили с кредитами: 25 миллионов на достройку

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Другая клиентка этой компании, Анна-Мария Реус, столкнулась с остановкой работ после заливки фундамента. По ее словам, на объекте постоянно менялись бригады и прорабы.

«Им не платили зарплату, и они уходили. К нам люди относились по-человечески, и один из прорабов нам сказал, что это не только проблема вашей стройки, что, в принципе, все объекты, которые взяла компания, находятся примерно в такой же стадии, как и у вас», — говорит жительница Московской области Анна-Мария Реус.

Доводить дом до ума пришлось своими силами. На это потребовалось более 25 миллионов рублей! Семья была вынуждена взять кредиты — в фирме заверяли, что вернут всю сумму, но обещаний не сдержали.

«(Из компании. — прим, ред) практически каждый день или несколько раз в неделю мне пишут: „Подожди еще немного, отдамим все деньги“. Но, к сожалению, за последние, наверное, полгода не отдали мне ничего», — говорит Анна-Мария Реус.

Вложила 15 миллионов, но жить негде: семь лет судов певицы Виктории Пьер-Мари

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Певица Виктория Пьер-Мари уже семь лет пытается через суд решить проблему с загородным домом. Она считает, что по вине бывшей председательницы поселка к участку не подвели необходимые коммуникации.

«Газ она подключила у себя и у некоторых членов поселка спустя долгие годы, которые вышли за рамки моего договора. К моему участку не был подведен газ, у меня не было точки подключения электричества», — рассказала Виктория Пьер-Мари.

В здание певица вложила около 15 миллионов рублей. За прошедшие годы оно пришло в запустение.

«Мне надо полностью сносить эти стены и строить заново. То есть мои убытки и ущерб уже исчисляются миллионами. Голая коробка стоит, не отделанная никак. Я не могу ею заниматься без нужных коммуникаций. Я не могу валить деревья и топить дрова. А свет мне откуда брать, как его законно оплачивать?» — рассказала Виктория Пьер-Мари.

Певица готова здесь жить, ведь, как она говорит, выбирала участок сердцем. Но еще одно ее опасение: дом, по ее словам, находится в природоохранной зоне, поэтому она боится сноса.

Виктория до сих пор надеется выиграть суды и получить компенсацию.

«Пьер-Мари, прежде чем заключать договор, должна была проверить именно коммуникации, проверить землю, значения, границы. Конечно, в наше время, сейчас это обязательно нужно изучить», — говорит юрист Илона Гуськова.

Офис съехал, долги остались: что говорят в строительной компании

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Журналисты «Стройнадзора» приехали по адресу, где находился офис компании, с которой заключили договоры Артем Иванов и Анна-Мария Реус. На месте выяснилось, что фирма съехала около года назад в неизвестном направлении.

Новые арендаторы показали оставшиеся документы. Согласно представленным бумагам, долг прежних съемщиков за аренду составлял 2,5 миллиона рублей.

До руководства строительной компании удалось дозвониться. В ответ на вопрос о доме Иванова заявили, что договорные обязательства выполнены почти полностью.

«Нам скрывать нечего, все, что по договору было, мы там и выполнили. Только осталось… вроде окна… Что-то осталось одно достроить — и все. Дом стоит, каким он должен быть по договору», — заявили в компании.

Ни дома, ни денег: куда обращаться, если застройщик кормит обещаниями

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Нечистому на руку застройщику бывает выгодно не пропадать окончательно и постоянно кормить обещаниями обманутых заказчиков?

«Это одна из тактик — не получить какие-то ограничительные меры, например подписку о невыезде, запрет заниматься определенной деятельностью, домашний арест. То есть это меры, которые применяются к лицам, которые дают основание полагать, что они сбегут. А если лицо появляется, с ним проводятся следственные действия, очные ставки и так далее, но не применяется, например, домашний арест или помещение в СИЗО», — говорит адвокат Петр Арешев.

«Стройнадзор» уже направил запросы в полицию и Следственный комитет, чтобы выяснить, какой общий ущерб своим клиентам нанесла компания и будет ли возбуждено именно уголовное дело. А также — при каких обстоятельствах наложат арест на имущество руководства. Ведь нередко люди выигрывают суд, но деньги вернуть не могут, если у застройщика пустые счета и нет ничего во владении.

«Есть норма, которая позволяет добросовестному собственнику, когда он попал в такую беду, обратиться с требованием к Министерству финансов и получить кадастровую стоимость потерянной квартиры или потерянного нового недвижимого имущества. Это долгая процедура, но она есть и нередко спасала семьи, которые попали в такую трудную ситуацию», — говорит Петр Арешев.

Юристы советуют сразу заявлять в правоохранительные органы и суд. Если застройщик одумается, иск можно отозвать. Но в случае исчезновения компании или банкротства — это единственный способ не остаться без денег и жилья.