Сил все меньше: что есть осенью, чтобы чувствовать себя бодрее

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

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Короткий световой день, недостаток движения и изменения сна влияют на пищевые привычки. Какие продукты помогут сделать рацион полноценнее?

Осенью все чаще хочется сладкого, а сил не хватает даже на привычные дела? Перемены в самочувствии легко списать на погоду и попытаться исправить витаминами. Но сначала стоит присмотреться к питанию, сну и повседневным привычкам.

Почему в холодный сезон меняется аппетит, какие продукты включить в меню и всегда ли нужны добавки? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Почему осенью меняются аппетит и самочувствие

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Осенью на аппетит влияет сразу несколько факторов:

Становится меньше дневного света;

Меняется режим сна;

Снижается физическая активность;

Питание становится менее разнообразным.

«Чаще всего у нас не хватает витаминов группы В, и это элементарные дефициты, связанные с питанием либо с проблемами желудочно-кишечного тракта», — говорит аллерголог-иммунолог Анна Максимова.

Авитаминоз — одна из причин осенних недомоганий. Страдает иммунитет, обмен веществ.

Какие продукты включить в осеннее меню

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Darius Dzinnik

Чтобы осень оставалась сезоном прогулок, а не временем ограничений из-за проблем с организмом, питание должно оставаться полноценным.

«Необходимую концентрацию витаминов мы можем получать разумным питанием, разумной диетой, из тех продуктов, которые находятся вокруг нас», — говорит терапевт Евгений Григорьев.

Основой разнообразного рациона могут стать овощи, фрукты, орехи и рыба.

Брокколи содержит антиоксиданты, которые продлевают жизнь;

Орех — кладезь селена, цинка и омега-3;

Красная рыба — чистый белок, содержит кальций, фосфор и жирные кислоты;

Гранат богат веществами, которые обеспечивают долголетие, способствуют нормальному кроветворению и сохранению иммунитета;

Тыква — это каротиноиды, антиоксиданты и клетчатка, которая нормализует пищеварение;

А яблоко содержит много калия, магния и кальция.

Осенние БАДы для здоровья

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Когда рацион требует дополнительной поддержки, можно использовать специальные комплексы. Они не только обеспечат высокий уровень энергии, но и позаботятся о суставах.

«Важно, чтобы в состав добавки входил коллаген. Этот белок — основа соединительной ткани. Еще один ценный для организма компонент — хондроитинсульфат, строительный материал для хрящей, связок. Витамин С в составе добавок способствует синтезу коллагена и защищает костную систему. Витамин D3 помогает сохранять здоровье костей, и медь — без нее организм не может вырабатывать коллаген и эластин. От этого элемента зависят состояние сосудов, костей, кожи и волос», — говорит терапевт Кристина Радина.