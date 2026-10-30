Сил все меньше: что есть осенью, чтобы чувствовать себя бодрее
Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra; 5-tv.ru
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Короткий световой день, недостаток движения и изменения сна влияют на пищевые привычки. Какие продукты помогут сделать рацион полноценнее?
Осенью все чаще хочется сладкого, а сил не хватает даже на привычные дела? Перемены в самочувствии легко списать на погоду и попытаться исправить витаминами. Но сначала стоит присмотреться к питанию, сну и повседневным привычкам.
Почему в холодный сезон меняется аппетит, какие продукты включить в меню и всегда ли нужны добавки? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».
Почему осенью меняются аппетит и самочувствие
Осенью на аппетит влияет сразу несколько факторов:
- Становится меньше дневного света;
- Меняется режим сна;
- Снижается физическая активность;
- Питание становится менее разнообразным.
«Чаще всего у нас не хватает витаминов группы В, и это элементарные дефициты, связанные с питанием либо с проблемами желудочно-кишечного тракта», — говорит аллерголог-иммунолог Анна Максимова.
Авитаминоз — одна из причин осенних недомоганий. Страдает иммунитет, обмен веществ.
Какие продукты включить в осеннее меню
Чтобы осень оставалась сезоном прогулок, а не временем ограничений из-за проблем с организмом, питание должно оставаться полноценным.
«Необходимую концентрацию витаминов мы можем получать разумным питанием, разумной диетой, из тех продуктов, которые находятся вокруг нас», — говорит терапевт Евгений Григорьев.
Основой разнообразного рациона могут стать овощи, фрукты, орехи и рыба.
- Брокколи содержит антиоксиданты, которые продлевают жизнь;
- Орех — кладезь селена, цинка и омега-3;
- Красная рыба — чистый белок, содержит кальций, фосфор и жирные кислоты;
- Гранат богат веществами, которые обеспечивают долголетие, способствуют нормальному кроветворению и сохранению иммунитета;
- Тыква — это каротиноиды, антиоксиданты и клетчатка, которая нормализует пищеварение;
- А яблоко содержит много калия, магния и кальция.
Осенние БАДы для здоровья
Когда рацион требует дополнительной поддержки, можно использовать специальные комплексы. Они не только обеспечат высокий уровень энергии, но и позаботятся о суставах.
«Важно, чтобы в состав добавки входил коллаген. Этот белок — основа соединительной ткани. Еще один ценный для организма компонент — хондроитинсульфат, строительный материал для хрящей, связок. Витамин С в составе добавок способствует синтезу коллагена и защищает костную систему. Витамин D3 помогает сохранять здоровье костей, и медь — без нее организм не может вырабатывать коллаген и эластин. От этого элемента зависят состояние сосудов, костей, кожи и волос», — говорит терапевт Кристина Радина.