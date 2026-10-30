Как увеличить доход на пенсии и случайно не отдать накопления мошенникам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Деньги под подушкой обесцениваются, а рискованные вложения грозят потерями. Какие варианты сбережений доступны людям старшего возраста?

Как увеличить доход, если живете на одну пенсию? Какие способы сбережения средств существуют и на что смотреть при выборе вклада? И как не стать жертвой мошенников под видом инвестиционных консультантов? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Как мошенники оставляют пенсионеров без денег и квартир

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Пенсионерка Татьяна Николаевна получила по электронной почте ссылку на бесплатный онлайн-семинар и решила больше узнать о финансовой грамотности. Женщина рассчитывала освоить инвестиции, но в итоге продала две квартиры и влезла в долги.

В такой схеме мошенники часто приставляют к жертве бесплатного «наставника», который обещает постоянно быть на связи. В приложении показывают несуществующие суммы: якобы вложения приносят доход, который непрерывно растет.

Поверив этим цифрам, жертва вкладывает все свои деньги, а затем берет кредиты. Вместо заработка остаются долги.

Как заработать на одной пенсии

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Еще одна пенсионерка Вера Матвеева тоже хотела увеличить сбережения. Ее беспокоило, что деньги лежат «под подушкой» и их съедает инфляция.

«Они должны приносить какой-то доход и какое-то удовольствие», — говорит пенсионерка Вера Матвеева.

Женщина сделала ставку на пенсионные накопления, и теперь увеличивает свои сбережения на одну лишь пенсию.

Пенсионный фонд вкладывает деньги в надежные государственные облигации, средняя доходность которых около 12–15% в год.

«Все эти средства пенсионных накоплений гражданин может получить либо единовременно, либо получать накопительную пенсию», — говорит начальник управления организации и мониторинга пенсионного процесса ОСФР по городу Москве и Московской области Екатерина Ильина.

Есть и третий вариант — срочная выплата. Сумму добровольных взносов можно получать равными частями в течение десяти лет.

Как пенсионерам выбрать банковский вклад

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Эксперты советуют выбирать понятные финансовые инструменты с заранее известными условиями, например банковский вклад. Доход по нему предсказуем: вы сразу видите ставку и можете точно рассчитать, сколько получите к концу срока.

При этом пенсионерам банки могут предлагать специальные условия по вкладам, а оформить такой продукт сегодня можно дистанционно через мобильное приложение без похода в офис.