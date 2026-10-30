Печень под ударом: чем опасен чайный гриб для здоровья

Фото, видео: legion-media/Alamy; 5-tv.ru

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За безобидным видом чайного гриба могут скрываться опасные микроорганизмы. Какие признаки должны насторожить?

Комбучу, или привычный чайный гриб, сегодня пьют миллионы. Поклонники ЗОЖ уверены: это идеальный пробиотик.

Но так ли это на само деле? От чего зависит безопасность комбучи, какие изменения на поверхности гриба должны насторожить и кому напиток может не подойти? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Чем может быть опасен домашний чайный гриб

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Thiago Santos

Комбуча давно стала привычным напитком. Ее делают из подслащенного чая с помощью культуры микроорганизмов, которую называют чайным грибом.

Но при нарушении технологии банка с комбучей превращается в неуправляемый биореактор, в котором хозяйничать начинают смертельно опасные грибки.

«Есть аспергилловые грибы, которые выделяют афлатоксин. Афлатоксин является одним из самых мощных на планете Земля канцерогенов», — говорит терапевт, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

По словам специалиста, зелено-серые пятна на поверхности — повод отказаться от дальнейшего использования культуры.

«Если вы видите зелено-серые пятна, вы должны понимать, что ваш гриб сегодня заражен, и, к сожалению, механизма лечения не существует», — объясняет Дмитрий Еделев.

При появлении плесени содержимое банки следует выбросить.

Но даже чистая комбуча подходит далеко не всем. Напиток с избытком кислот и гистаминов способен вызвать тяжелые приступы у людей с хроническими болезнями.

«Если есть проблема с печенью, то ни в коем случае потреблять эти вещества нельзя», — говорит Дмитрий Еделев.

Что обнаружили в магазинной, крафтовой и домашней комбуче

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/jose hernandez

«Страна советов» передала в лабораторию три образца: бюджетную комбучу из магазина, крафтовый напиток из кафе и домашний — из трехлитровой банки.

В магазинном образце, на этикетке которого было указано «живой пробиотик», микроорганизмов не обнаружили.

«Проба номер один полностью мертвая. Никаких микроорганизмов в ней нет. По-видимому, это пастеризованный напиток», — рассказал генеральный директор испытательной лаборатории Антон Ястребцев.

В более дорогой крафтовой комбуче живые микроорганизмы присутствовали, но результаты вызвали вопросы к составу напитка.

«Но вряд ли это кого-то обрадует, потому что в нем большое количество кандида и дрожжеподобные грибы, а также немного кишечной палочки», — рассказал Антон Ястребцев.

В домашнем образце ничего вредного эксперты не нашли. Правда, и полезного тоже.

«Наиболее живая — это та, которая в стеклянной банке с фрагментами гриба, домашнего приготовления, потому что там огромное количество кандида. Кандида альбиканс — это дрожжеподобные грибы. Это действительно напиток с брожением», — объяснил Антон Ястребцев.

Кому не стоит пить чайный гриб и как хранить напиток

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/jose hernandez

Чтобы ферментированные продукты приносили только пользу, запомните простые правила. Заметили на чайном грибе серый или зеленый пушок — безжалостно выбрасывайте всю банку, ведь ядовитый аспергилл уже внутри.

Готовую комбучу держите только в холодильнике, иначе она продолжит бродить и наберет градус. И главное — полностью откажитесь от продуктов экстремальной ферментации при аллергии, подагре и заболеваниях печени.