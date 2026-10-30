Соседи держат в квартире десятки собак и кошек: что делать и куда жаловаться

Фото, видео: www.globallookpress.com/H. Schmidt-Roeger; 5-tv.ru

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Лай собак с раннего утра и едкий запах из соседней квартиры могут превратить жизнь в кошмар. Куда обращаться, если хозяин животных игнорирует жалобы?

Лай с пяти утра, топот над головой и запах из соседней квартиры — содержание большого количества животных может стать проблемой для всего дома. Иногда договориться с владельцем не удается даже после решения суда.

Как добиться закрытия незаконного питомника, куда обращаться с жалобами и можно ли получить компенсацию морального вреда? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Лай за стеной и запах в подъезде: когда животные мешают всему дому

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жалобы на большое количество животных в квартире связаны не только с шумом. Так, например, в Красноярске соседи годами сообщали о запахе аммиака из квартиры напротив. Во время очередного визита полиции хозяйка не открыла дверь. Позже ее тело нашли в окружении 26 кошек.

«Концентрация аммиака в кошачьей моче достаточно высокая, что может приводить к раздражению слизистой горла, вызывая першение и кашель. Также может вызывать головные боли, тошноту и раздражать слизистую глаз», — объяснила врач Центра острых отравлений Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Надежда Платонова.

Плохие условия содержания могут сопровождаться и распространением инфекций.

«Если собака содержалась в плохих условиях, то она может быть носителем какой-то инфекции, в частности бешенства, лептоспироза или других бактериальных инфекций», — рассказала эксперт.

Котята на продажу, больные животные — волонтерам: изнанка питомников

В Калуге волонтеры обнаружили массовое захоронение собак на территории приюта, где, как заявлялось, лечили бездомных животных.

По словам общественников, владелица зарабатывала на пожертвованиях, но не кормила подопечных и использовала их для привлечения средств.

«Там сидели в клетках вместе собаки разного пола, и они неконтролируемо размножались. И оттуда вывезли, насколько нам известно, как минимум сто щенков уже», — рассказала представитель благотворительного фонда Мария Семенова.

В Энгельсе зоозащитники столкнулись с другой ситуацией. Заводчица сфинксов, ориентированная на американский рынок, просит за котенка почти три тысячи долларов. Животных, которых не удается продать, она передает волонтерам: сначала тридцать, на следующий год — уже сто.

По словам зоозащитников, питомцы поступают истощенными и больными, с поражениями глаз и без зубов. Им требуются лечение и восстановление.

Питомник в соседней квартире: куда обращаться из-за шума и запаха

www.globallookpress.com/Nicolas Armer

Систематический лай собак нарушает закон о тишине. За несоблюдение правил предусмотрен штраф. Если из питомника или приюта в квартире исходит сильный запах — это игнорирование санитарно-эпидемиологических норм. Соседи вправе требовать не только устранения проблемы, но и компенсации морального вреда.

«Есть административная ответственность сперва, которая наступает за неисполнение решения суда, там штраф. И в конце концов у нас существует статья 315 Уголовного кодекса, которая предусматривает даже год лишения свободы за злостное уклонение от исполнения решения суда», — говорит адвокат Александр Сергеев.

Как правило, о тех, кто обижает братьев наших меньших, сообщают в полицию. Но юристы советуют писать в прокуратуру. Там обязаны проверять каждое заявление. Особенно когда жалоба коллективная.

«Существует статья 45 Гражданского процессуального кодекса, которая позволяет прокурору обратиться с самостоятельным иском в суд, если ему необходимо защитить права граждан неограниченного круга лиц», — говорит Александр Сергеев.

На исполнение всех процессуальных норм нужно время. Но ускорить процесс закрытия незаконного питомника все-таки можно. Отдельную жалобу нужно направить в административную комиссию при органах местного самоуправления. Комиссия рассматривает большинство случаев бытовых нарушений и принимает решения о штрафах.

Также необходимо написать заявления в Роспотребнадзор и ветеринарный надзор. Чем больше конкретных фактов будет изложено в каждом письме, тем быстрее последуют санкции. Вплоть до постановления о выселении проблемного жильца.