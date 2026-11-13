Вы сами «выращиваете» косточку на стопе: какая обувь портит ноги

Фото, видео: www.globallookpress.com/A. G. Holesch; 5-tv.ru

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Деформация большого пальца развивается постепенно. Остеопат объяснил, какие привычки усиливают дискомфорт и как снизить нагрузку на стопу.

Халюс вальгус — одна из самых распространенных проблем со стопой. Большой палец отклоняется в сторону, сустав выпирает, обувь начинает давить, а со временем появляется боль.

Врач-остеопат Олег Агапэ эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, как связаны деформация и обувь, чем опасен узкий носок, когда нужна индивидуальная пара и какие методы коррекции действительно работают.

Что такое халюс вальгус и почему на ноге растет косточка

Халюс вальгус: почему растет косточка на ноге, как выбрать обувь и стельки, профилактика и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Халюс вальгус — это деформация первого пальца стопы, при которой он отклоняется наружу, а сустав у основания начинает выпирать. Врач называет это состояние одной из форм деформации, которая развивается со временем. Основная причина — обувь с узким носком.

«Вся современная обувь, которая с узким носком или даже с приподнятой пяткой, как женщины любят, выше четырех сантиметров, это все травматичная дань моде. То есть мы видим, что со временем возникает деформация большого пальца стопы, мизинца, скручивания пальцев», — говорит эксперт.

Проблема не только женская. Мужчины, которые носят офисную обувь с узким носом по дресс-коду, страдают не меньше.

«Поэтому мужчины также страдают подобными заболеваниями», — отмечает специалист.

Как узкая колодка приводит к деформации стоп

Халюс вальгус: почему растет косточка на ноге, как выбрать обувь и стельки, профилактика и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Jeremy Maude

Механизм простой: если обувь узкая, пальцы скучиваются, и на большой палец и мизинец приходится дополнительная нагрузка. Со временем это приводит к стойким изменениям.

Деформация развивается постепенно. Сначала человек чувствует дискомфорт, потом замечает, что палец начал отклоняться, а затем обувь становится тесной в привычном размере. И если на этом этапе не изменить подход к выбору обуви, процесс продолжается.

Что делать при первой и второй степени халюса вальгуса

Халюс вальгус: почему растет косточка на ноге, как выбрать обувь и стельки, профилактика и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Stefan Arendt

Если деформация уже началась, но выражена умеренно, врач советует придерживаться базовых рекомендаций по выбору обуви:

Широкая колодка;

Гибкая подошва;

Фиксация пятки и запас по длине.

То есть та же обувь, что подходит для здоровой стопы, но с особым вниманием к ширине носка.

Когда нужна индивидуальная обувь при халюсе вальгусе

Халюс вальгус: почему растет косточка на ноге, как выбрать обувь и стельки, профилактика и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Georgiy Rozov

При выраженной деформации стоп обычная обувь перестает подходить.

«Если деформация уже большая, то здесь мы рекомендуем индивидуальный подбор ортопедической обуви, потому что, когда у нас есть сильная деформация, человек просто не может нормально поместить стопу в обычную обувь. И тогда ее делают ему под заказ с очень широкой колодкой или, возможно, даже с какими-то определенными анатомическими сгибами», — объясняет остеопат.

Индивидуальная пара учитывает особенности стопы и снижает давление на проблемную зону. Но такая обувь стоит дороже и требует времени на изготовление.

Не у всех есть возможность заказать ортопедическую обувь. В этом случае врач советует искать максимально широкую колодку.

«Если у человека нет возможности сделать индивидуальную пару, то тогда нужно брать максимально широкую колодку, для того чтобы давление на вот это пространство большого пальца было минимальное. В идеале все-таки сходить к ортопеду и сделать индивидуальную стельку и сделать разделитель для большого пальца для того, чтобы максимально разгрузить этот сустав», — говорит эксперт.

Разделитель помогает удерживать палец в более физиологичном положении, а стелька перераспределяет нагрузку по всей стопе.

Почему жесткие стельки могут навредить

Отдельно врач предупреждает: при халюс вальгусе не стоит надеяться на жесткие стельки, которые насильно ставят стопу в «правильное» положение.

«Это как будто бы, по сути, как камень у тебя в ботинке, который говорит: „Ты, стопа, должна быть вот так“. И она уже ни туда, ни сюда не может делать. То есть она полностью потеряла свою функциональность», — поясняет медик.

Жесткая фиксация лишает стопу подвижности и амортизации. Вместо этого нужны мягкие функциональные стельки, которые поддерживают свод, но не блокируют движение.

Что действительно помогает при халюсе вальгусе

Халюс вальгус: почему растет косточка на ноге, как выбрать обувь и стельки, профилактика и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Pierre Pavot

Первое — упражнения.

«Грубо говоря, ЛФК либо правильно подобранные упражнения, они это восполняют», — перечисляет занток.

Второе — ортопедические изделия: мягкие функциональные стельки и правильно подобранная обувь. Главное, чтобы они не были супержесткими.

Третье — мануальные методы: остеопатия, массаж, мануальная терапия, физиопроцедуры.

И только на четвертом месте — тейпирование и другие физиотерапевтические методы.

«Именно в такой последовательности мы должны выстраивать наше лечение. То есть сначала упражнения и мануальные методы, если у нас функция стопы сильно потеряна, ортопедические изделия подключить. Если нам требуется, то мы можем ситуативно применять дополнительные методы в виде тейпирования», — объясняет врач.

Движение и функциональность стопы — первоочередное. Никакая стелька или тейп не заменят работу мышц.

Халюс вальгус и плоскостопие

Халюс вальгус: почему растет косточка на ноге, как выбрать обувь и стельки, профилактика и лечение. Фото: www.globallookpress.com/Michael Memminger / CHROMORANGE

Деформация большого пальца часто сочетается с другими изменениями стопы. И при коррекции важно смотреть на всю стопу, а не только на один палец.

«Если мы видим, что у человека есть боль в стопах, если есть отечность, если есть болезненность в вышележащих суставах, коленных, тазобедренных, пояснице, мы обязательно должны учитывать плоскостопие в динамике этого состояния», — отмечает Олег Агапа.

То есть при халюс вальгусе стоит проверить и состояние свода стопы, и осанку, и работу коленных и тазобедренных суставов.

Профилактика халюса вальгуса

Халюс вальгус: почему растет косточка на ноге, как выбрать обувь и стельки, профилактика и лечение. Фото: www.globallookpress.com/XYZ PICTURES

Главная профилактика — правильная обувь. Широкая колодка, гибкая подошва, небольшой каблук или его отсутствие, фиксация пятки. И отказ от постоянного ношения узких моделей.

«Если у вас есть возможность отдавать предпочтение более физиологичным моделям, где помещаются все ваши пальцы, где нет большого подъема пятки, я вам крайне рекомендую пользоваться более безопасной обувью для вашей стопы, потому что это важно для здоровья», — советует Олег Агапа.

Мода постепенно меняется, и все больше брендов делают обувь шире, возвращая анатомичность. Но выбор всегда остается за покупателем.