Вы сами «выращиваете» косточку на стопе: какая обувь портит ноги
Остеопат Агапэ: ношение узкой обуви приводит к росту косточки на ноге
Фото, видео: www.globallookpress.com/A. G. Holesch; 5-tv.ru
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Деформация большого пальца развивается постепенно. Остеопат объяснил, какие привычки усиливают дискомфорт и как снизить нагрузку на стопу.
Халюс вальгус — одна из самых распространенных проблем со стопой. Большой палец отклоняется в сторону, сустав выпирает, обувь начинает давить, а со временем появляется боль.
Врач-остеопат Олег Агапэ эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, как связаны деформация и обувь, чем опасен узкий носок, когда нужна индивидуальная пара и какие методы коррекции действительно работают.
Что такое халюс вальгус и почему на ноге растет косточка
Халюс вальгус — это деформация первого пальца стопы, при которой он отклоняется наружу, а сустав у основания начинает выпирать. Врач называет это состояние одной из форм деформации, которая развивается со временем. Основная причина — обувь с узким носком.
«Вся современная обувь, которая с узким носком или даже с приподнятой пяткой, как женщины любят, выше четырех сантиметров, это все травматичная дань моде. То есть мы видим, что со временем возникает деформация большого пальца стопы, мизинца, скручивания пальцев», — говорит эксперт.
Проблема не только женская. Мужчины, которые носят офисную обувь с узким носом по дресс-коду, страдают не меньше.
«Поэтому мужчины также страдают подобными заболеваниями», — отмечает специалист.
Как узкая колодка приводит к деформации стоп
Механизм простой: если обувь узкая, пальцы скучиваются, и на большой палец и мизинец приходится дополнительная нагрузка. Со временем это приводит к стойким изменениям.
Деформация развивается постепенно. Сначала человек чувствует дискомфорт, потом замечает, что палец начал отклоняться, а затем обувь становится тесной в привычном размере. И если на этом этапе не изменить подход к выбору обуви, процесс продолжается.
Что делать при первой и второй степени халюса вальгуса
Если деформация уже началась, но выражена умеренно, врач советует придерживаться базовых рекомендаций по выбору обуви:
- Широкая колодка;
- Гибкая подошва;
- Фиксация пятки и запас по длине.
То есть та же обувь, что подходит для здоровой стопы, но с особым вниманием к ширине носка.
Когда нужна индивидуальная обувь при халюсе вальгусе
При выраженной деформации стоп обычная обувь перестает подходить.
«Если деформация уже большая, то здесь мы рекомендуем индивидуальный подбор ортопедической обуви, потому что, когда у нас есть сильная деформация, человек просто не может нормально поместить стопу в обычную обувь. И тогда ее делают ему под заказ с очень широкой колодкой или, возможно, даже с какими-то определенными анатомическими сгибами», — объясняет остеопат.
Индивидуальная пара учитывает особенности стопы и снижает давление на проблемную зону. Но такая обувь стоит дороже и требует времени на изготовление.
Не у всех есть возможность заказать ортопедическую обувь. В этом случае врач советует искать максимально широкую колодку.
«Если у человека нет возможности сделать индивидуальную пару, то тогда нужно брать максимально широкую колодку, для того чтобы давление на вот это пространство большого пальца было минимальное. В идеале все-таки сходить к ортопеду и сделать индивидуальную стельку и сделать разделитель для большого пальца для того, чтобы максимально разгрузить этот сустав», — говорит эксперт.
Разделитель помогает удерживать палец в более физиологичном положении, а стелька перераспределяет нагрузку по всей стопе.
Почему жесткие стельки могут навредить
Отдельно врач предупреждает: при халюс вальгусе не стоит надеяться на жесткие стельки, которые насильно ставят стопу в «правильное» положение.
«Это как будто бы, по сути, как камень у тебя в ботинке, который говорит: „Ты, стопа, должна быть вот так“. И она уже ни туда, ни сюда не может делать. То есть она полностью потеряла свою функциональность», — поясняет медик.
Жесткая фиксация лишает стопу подвижности и амортизации. Вместо этого нужны мягкие функциональные стельки, которые поддерживают свод, но не блокируют движение.
Что действительно помогает при халюсе вальгусе
Первое — упражнения.
«Грубо говоря, ЛФК либо правильно подобранные упражнения, они это восполняют», — перечисляет занток.
Второе — ортопедические изделия: мягкие функциональные стельки и правильно подобранная обувь. Главное, чтобы они не были супержесткими.
Третье — мануальные методы: остеопатия, массаж, мануальная терапия, физиопроцедуры.
И только на четвертом месте — тейпирование и другие физиотерапевтические методы.
«Именно в такой последовательности мы должны выстраивать наше лечение. То есть сначала упражнения и мануальные методы, если у нас функция стопы сильно потеряна, ортопедические изделия подключить. Если нам требуется, то мы можем ситуативно применять дополнительные методы в виде тейпирования», — объясняет врач.
Движение и функциональность стопы — первоочередное. Никакая стелька или тейп не заменят работу мышц.
Халюс вальгус и плоскостопие
Деформация большого пальца часто сочетается с другими изменениями стопы. И при коррекции важно смотреть на всю стопу, а не только на один палец.
«Если мы видим, что у человека есть боль в стопах, если есть отечность, если есть болезненность в вышележащих суставах, коленных, тазобедренных, пояснице, мы обязательно должны учитывать плоскостопие в динамике этого состояния», — отмечает Олег Агапа.
То есть при халюс вальгусе стоит проверить и состояние свода стопы, и осанку, и работу коленных и тазобедренных суставов.
Профилактика халюса вальгуса
Главная профилактика — правильная обувь. Широкая колодка, гибкая подошва, небольшой каблук или его отсутствие, фиксация пятки. И отказ от постоянного ношения узких моделей.
«Если у вас есть возможность отдавать предпочтение более физиологичным моделям, где помещаются все ваши пальцы, где нет большого подъема пятки, я вам крайне рекомендую пользоваться более безопасной обувью для вашей стопы, потому что это важно для здоровья», — советует Олег Агапа.
Мода постепенно меняется, и все больше брендов делают обувь шире, возвращая анатомичность. Но выбор всегда остается за покупателем.