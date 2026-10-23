Вплоть до онкологии: на какие опасные болезни указывает температура без простуды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Температура около 37 градусов иногда держится долго и не сопровождается другими жалобами. Почему врачи советуют не игнорировать такой симптом?

Термометр показывает повышенную температуру, а признаков простуды нет. Или наоборот: бросает в жар, выступает пот, но температура остается нормальной. Эти состояния легко спутать, хотя причины у них могут быть разными — от стресса до гормональных изменений и заболеваний.

Почему температура держится без очевидной причины? Чем лихорадка отличается от прилива и когда стоит обратиться к врачу? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Почему повышается температура

www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Белому медведю не страшны полярные морозы: благодаря густому меху и толстому слою подкожного жира температура его тела держится в районе 38 градусов. У человека же даже небольшое, но стойкое повышение температуры может сигнализировать о серьезных заболеваниях.

«Например, туберкулез, ВИЧ-инфекция могут давать длительное повышение температуры. Это грибковые инфекции, которые могут давать длительный субфебрилитет. Это, конечно же, онкологические заболевания и болезни системы крови, которые тоже могут не иметь на начальных стадиях никакой симптоматики, кроме повышения температуры», — объяснила терапевт Мария Рудницкая.

При инфекциях повышение температуры может быть частью защитной реакции организма. Изменение температурного режима влияет на работу иммунной системы и размножение некоторых возбудителей.

Однако высокая температура сама по себе не гарантирует уничтожения инфекции, а ее снижение не означает, что организм перестал бороться с заболеванием.

«Любой микробный агент живет в определенной температуре окружающей среды. И как только эта температура начинает повышаться, белок, который входит в состав клеточной стенки бактерий либо вируса, просто распадается на мелкие частички, на аминокислоты. И это приводит к тому, что бактерии либо вирус либо погибают совсем, либо просто замедляется их размножение, очаг инфекции уменьшается, и человек выздоравливает», — рассказала Рудницкая.

При этом не стоит ориентироваться исключительно на цифру на термометре и ждать, пока температура достигнет определенной отметки.

Необходимость приема жаропонижающих зависит от самочувствия, возраста, сопутствующих заболеваний и других обстоятельств. Если температура держится долго или сопровождается тревожными симптомами, важно обратиться к врачу.

Температура на фоне стресса: что такое термоневроз

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Жар может возникать и без инфекции. Например, после интенсивной физической нагрузки, длительного пребывания в душном помещении или сильного эмоционального потрясения.

«Термоневроз — это когда у человека повышается температура тела до 37–38 градусов, когда он находится в стрессе, но при этом у него нет признаков инфекционного заболевания», — объяснила гинеколог-эндокринолог Ирина Калачева.

В подобных случаях важно установить причину повышения температуры, а не пытаться самостоятельно лечить предполагаемую инфекцию. Если жар связан со стрессом, могут помочь техники расслабления и спокойное дыхание.

Однако стойкое повышение температуры требует медицинской оценки, даже если человек связывает его с эмоциональным напряжением.

Кто горячее — мужчины или женщины

www.globallookpress.com/Erik Reis — IKOstudio

На ощущение жара и особенности терморегуляции влияют не только внешние условия, но и гормональный фон. У женщин температура тела и теплоотдача могут меняться в зависимости от фазы менструального цикла. Гормоны также участвуют в регуляции иммунных процессов. Но шутки про мужской грипп имеют долю правды.

Мужчины действительно более восприимчивы к лихорадке из-за действия тестостерона. Впрочем, бывает, что гормоны и вовсе вводят организм в заблуждение. При некоторых эндокринных заболеваниях человек может ощущать жар даже при нормальных показателях термометра.

«При некоторых заболеваниях, например при тиреотоксикозе — заболевании щитовидной железы, при заболеваниях надпочечников и изменении гормонального фона может меняться ощущение температуры. Человек может испытывать жар, при этом температура тела его может быть в норме», – отметила Калачева.

Поэтому ощущение перегрева не всегда означает настоящую лихорадку. Если оно возникает регулярно, сопровождается сердцебиением, потливостью или другими необычными симптомами, стоит обсудить это с врачом.

Приливы в период менопаузы: почему внезапно становится жарко

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

С приливами жара сталкиваются многие женщины в период перименопаузы и менопаузы. По мере снижения уровня эстрогенов меняется работа системы терморегуляции, из-за чего даже небольшие колебания температуры окружающей среды могут спровоцировать внезапное ощущение жара.

«Это резкие волнообразные скачки жара от нескольких секунд до нескольких минут. Это волнами происходит. И также сопровождается выраженной потливостью, потоотделением, покраснением лица, шеи. Человек себя очень плохо в этот момент чувствует», — объяснила акушер-гинеколог Идилия Орфанова.

Приливы могут сопровождаться ночной потливостью, нарушением сна и ухудшением самочувствия.

Фитоэстрогены при гормональной перестройке у женщин: что важно знать

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Одним из вариантов поддержки в период возрастных гормональных изменений могут быть средства с фитоэстрогенами. Это вещества растительного происхождения, способные взаимодействовать с эстрогеновыми рецепторами.

«Нужно понимать действие фитоэстрогенов. Это не гормональные препараты. Это — гормоноподобные вещества растительного происхождения. И, конечно, они нам помогают. Нет приливов, нет ночной потливости. Это улучшает эмоциональный фон. В целом улучшается качество жизни. Раннее назначение фитоэстрогенов может замедлить развитие сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказала гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Нюржанна Хаджиева.

Однако они не являются гормональными препаратами и не гарантируют устранения приливов или других проявлений менопаузы. При этом эффективность фитоэстрогенов зависит от конкретного средства, а данные об их влиянии на симптомы менопаузы различаются.

«Это не экспресс-метод, а часть комплексной поддерживающей стратегии», — подчеркнула Хаджиева.

Даже небольшое повышение температуры или регулярно возникающие приливы не стоит оставлять без внимания, если они ухудшают самочувствие. Важно выяснить причину симптомов и вместе с врачом подобрать подходящий способ лечения или поддержки.