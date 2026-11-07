Три дочери раздора и пять мужчин: из-за кого страдала Лидия Федосеева-Шукшина

Фото: legion-media/Persona Stars Performance

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В кино артистка играла женщин, над историями которых зрители плакали. Но и в собственной семье звезда столкнулась с конфликтами, которые годами обсуждала вся страна.

Ее героини на экране были понятны и близки миллионам: простые русские женщины, способные любить, страдать и прощать. Зрители плакали над судьбой героини «Калины красной» и сопереживали матери в «Вам и не снилось». Но за кадром жизнь самой Лидии Федосеевой-Шукшиной, скончавшей в 88 лет, складывалась куда драматичнее, чем любой киносценарий.

Череда браков, трагическая потеря мужа, отчуждение со старшей дочерью и многолетние судебные тяжбы между собственными детьми. Из-за кого и чего страдала звезда советских экранов?

Трагедия личной жизни Федосеевой-Шукшиной

Суды и конфликты семьи актрисы Федосеевой Шукшиной. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лидия Федосеева родилась в Ленинграде в сентябре 1938 года. Ее детство пришлось на тяжелейшие годы: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, эвакуация.

В кино она попала рано — уже в середине 1950-х годов состоялся ее дебют в комедии «Максим Перепелица». Снималась, параллельно училась во ВГИКе.

Еще в период студенчества Федосеева вышла замуж за актера Вячеслава Воронина. В 1960 году у них появилась дочь Анастасия, из-за пропусков после рождения ребенка актрису чуть не отчислили. Федосеева училась, молодые супруги строили актерскую карьеру, но жили в разных городах — Киеве и Москве.

Брак оказался некрепким, но оставил след в сердце звезды. Ведь после расставания девочка осталась в семье отца, а попытки артистки добиться права самостоятельно воспитывать дочь через суд не увенчались успехом.

Со вторым мужем и любовью всей жизни — Василием Шукшиным — Лидия познакомилась на съемках фильма «Какое оно, море?». К тому моменту она находилась в процессе расставания с первым супругом, Шукшин тоже был несвободен.

В браке родились две дочери — Мария в 1967 году и Ольга в 1968-м. 10 лет совместной жизни Федосеева называла самым счастливым временем. Шукшин снимал жену в своих главных картинах — «Печки-лавочки» и «Калина красная».

Однако счастье оборвалось внезапно — в октябре 1974 года Василий Шукшин скончался. Жизнь после потери любимого человека не остановилась, но каждый новый союз не мог сравниться с тем, что был у нее с Шукшиным. Всего она официально выходила замуж несколько раз, и каждый брак оставил свой след.

Третьим мужем актрисы стал режиссер Михаил Агранович. После смерти Шукшина Федосеева находилась в глубокой депрессии, едва ли не подумывала об уходе в монастырь. Именно Агранович помог ей выйти из этого состояния, но их любовь в итоге угасла.

Марек Межеевский, польский художник, был четвертым официальным супругом. Он пил и не стеснялся жить на деньги прославленной жены. Брак распался.

Самым скандальным стал союз с продюсером Бари Алибасовым. Их роман начался в 90-х, но поженились они гораздо позже — в ноябре 2018 года. Казалось, 80-летняя актриса и 71-летний продюсер могли решить связать свои жизни лишь по большой любви, но этот союз закончился разводом и судебными разбирательствами.

Артистка так и не смогла построить отношения.

Трагичная любовь Федосеевой-Шукшиной

Суды и конфликты семьи актрисы Федосеевой Шукшиной. Фото: www.globallookpress.com/Mikola Gnisyuk

Актриса мечтала найти любовь вновь, но не могла забыть Шукшина.

Именно после смерти второго мужа она взяла двойную фамилию — Федосеева-Шукшина, навсегда связав свое имя с именем человека, которого любила больше всех.

При этом в браке все было не так гладко.

Жили они в Москве в тесной двухкомнатной квартире. Счастье было непростым: поначалу Василий Макарович крепко выпивал, случалось, мог и руку на супругу поднять. Лидия Николаевна вытаскивала его из пьяных компаний, разгоняла собутыльников, буквально приносила домой на руках.

Василий Макарович бросил пить после того, как едва не потерял дочь Машу. Отправился с ней на прогулку, встретил приятеля, зашел с ним в рюмочную, а дочку на улице забыл.

Лидия Николаевна на какое-то время ушла из профессии, целиком посвящая себя мужу и детям. Если приглашали на пробы, категорически отказывалась. Да и муж ее был против, ревновал.

После смерти Шукшина начались разногласия между членами ее семьи. Страсти кипели вокруг недвижимости и прав на наследие Шукшина. Ольга Шукшина, младшая дочь, которая осталась вместе с матерью и стала ухаживать за ней, неоднократно возмущалась о несправедливом распределении активов.

Конфликт между Ольгой и Марией касается в том числе и доли в квартире. Не менее драматичная история связана с внучкой актрисы Анной Трегубенко, дочерью Марии. Лидия Николаевна публично жаловалась на то, что внучка тайно продала ее квартиру в Санкт-Петербурге.

Анна, в свою очередь, не стала отрицать этот факт, заявив, что недвижимость все равно со временем перешла бы к ней по наследству, а деньги ей были нужны срочно. Этот поступок вызвал осуждение со стороны Ольги, которая встала на сторону матери.

С тех пор отношения остаются напряженными.

Материнская трагедия Федосеевой-Шукшиной

Суды и конфликты семьи актрисы Федосеевой Шукшиной. Фото: Persona Stars/legion-media

Лишь одна дочь сохранила тесную связь со звездой — Ольга, ведь со старшей дочерью от первого брака Федосеева-Шукшина тоже не сохранила контакт.

Анастасия Воронина-Франсишку давно стала для семьи человеком со стороны. Она родилась в 1960 году, а после развода родителей воспитывалась отцом и бабушкой в Киеве. Впоследствии Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, что пыталась через суд добиться права воспитывать дочь, однако безуспешно. Отношения между ними на протяжении многих лет оставались непростыми.

Что же касается актрисы Марии Шукшиной, средней дочери, она бывает у матери гораздо реже младшей.

«Я много работаю. Когда не работаю, то, конечно, видимся с мамой. В основном общаемся по телефону», — говорила она на федеральном канале.

Дочери актрисы, Мария и Ольга, не общаются уже более 10 лет. Шукшина-младшая прямо заявляет, что сестра отстранилась от заботы.

«Несу этот крест, хочу или не хочу. Я не задаю себе этого вопроса, потому что я верую, что так устроилось исторически, что мне надо быть с мамой, и мама это понимает. На этом примере бы поучиться», — намекала сестре Ольга.

Ситуация усугубляется судебным конфликтом между сестрами из-за прав на наследие. Ольга оспаривает договор, по которому Мария получила долю прав матери на произведения отца, и утверждает, что Мария не переводит Лидии Николаевне причитающиеся отчисления.