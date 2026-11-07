Не хотела умирать и мечтала помирить дочерей: последние годы жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: Ольга Зиновская/ТАСС

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Актрисе пришлось пережить семейные конфликты, громкие скандалы и проблемы со здоровьем. Какие испытания выпали на долю народной артистки РСФСР?

В сентябре она просила у судьбы еще времени. В октябре ее жизнь оборвалась… Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умерла в возрасте 88 лет. Последние недели она провела в больнице в тяжелом состоянии, куда попала из-за проблем с сердцем.

«Я хочу прожить как можно дольше. Люблю свою прожитую жизнь и нынешнюю, и не хочу с ней расставаться», — говорила актриса в сентябрьском интервью «МК».

Тогда она рассказывала о книгах, заботе дочери Ольги и московском дворе, на который любила смотреть из окна. В этой квартире когда-то проходила ее жизнь с Василием Шукшиным.

Рядом с ним она стала матерью двух дочерей и сыграла роли, по которым ее узнали миллионы зрителей. В 36 лет осталась вдовой.

Позднее пыталась построить новую семью, переживала разлуку со старшей дочерью и ссоры младших. История ее жизни оказалась сложнее экранных сюжетов: в ней любовь соседствовала с обидами, а забота близких — с публичными спорами.

Отец прочил работу на мясокомбинате — она мечтала об экране

Биография актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной: фильмы, мужья, дети, скандалы, наследство. РИА Новости

Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Ее раннее детство пришлось на блокаду. После войны отец работал в отделе снабжения мясокомбината и обеспечивал семью, а мать занималась детьми — Лидией и двумя ее младшими братьями.

Надежное место на предприятии отец хотел найти и для дочери. Но ее увлекала совсем другая жизнь: занятия во Дворце пионеров, танцы, хор и театральный кружок. Впоследствии она поступила во ВГИК, где училась у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Одну из первых заметных ролей Федосеева получила в картине «Сверстницы», вышедшей в 1959 году. Она сыграла Таню — одну из трех главных героинь. Зрители познакомились с молодой актрисой еще до того, как ее судьба оказалась связана с Шукшиным.

В том же 1959 году она вышла замуж за актера Вячеслава Воронина. В 1960-м родилась дочь Анастасия. Брак распался, девочка осталась с отцом. Впереди у Федосеевой была новая семья, но отношения с первым ребенком так и остались отдельной, болезненной частью ее биографии.

Василий Шукшин сначала ее раздражал

Биография актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной: фильмы, мужья, дети, скандалы, наследство. Олег Булдаков/ТАСС

С Василием Шукшиным Федосеева познакомилась еще во ВГИКе. Он запомнился ей строгим комсомольским активистом, который вызывал ее объясняться: почему не вступала в комсомол? Симпатии такое знакомство не вызвало.

Все изменилось, когда они отправились на съемки фильма «Какое оно, море?». В дороге Шукшин оказался совсем другим: рассказывал истории, пел, увлекал попутчиков. Лидия исполнила «Калину красную» — песню, которая позднее стала названием его знаменитой картины.

«Он попал в мое сердце в 1964-м», — вспоминала актриса.

В 1967 году у них родилась Мария, в 1968-м — Ольга. Семья и работа постепенно стали неразделимы: жена оказалась одной из главных актрис шукшинского кино.

При этом сама Федосеева-Шукшина не изображала их брак безоблачным. В интервью она рассказывала о вспыльчивости мужа, его усталости и переживаниях из-за работы. Дома она занималась детьми и помогала ему.

По словам актрисы, в течение семи лет она отказывалась от предложений других режиссеров и снималась только у мужа. Он объяснял свое нежелание отпускать ее на площадку заботой о дочерях. Она допускала, что причиной могла быть и ревность.

«Я вообще считаю, что любовь должна быть жертвенной, обязательно», — говорила Федосеева-Шукшина.

Свой выбор она объясняла преданностью человеку, чей талант ставила очень высоко. Шукшин, в свою очередь, убеждал ее играть характерные роли.

Именно в его фильмах появились ее Нюра из «Печек-лавочек» и Люба Байкалова из «Калины красной». Спустя десятилетия актриса по-прежнему связывала свое профессиональное становление с мужем.

«Шукшин вырастил во мне личность, сформировал как актрису, подарил амплуа!» — говорила она в интервью к своему 85-летию.

В 36 лет осталась вдовой

Биография актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной: фильмы, мужья, дети, скандалы, наследство. РИА Новости/Галина Кмит

2 октября 1974 года Василий Шукшин умер во время работы над фильмом «Они сражались за Родину». Ему было 45 лет.

Лидии незадолго до этого исполнилось 36. Дочери Марии было семь, а Ольге — шесть. В интервью актриса рассказывала, что пережить утрату ей помогла вера: она молилась об утешении для себя и детей.

После смерти мужа ее карьера продолжилась. Она работала с другими режиссерами, снималась в «Ключе без права передачи», «Мертвых душах», «Виват, гардемарины!». В 1984 году получила звание народной артистки РСФСР.

Продолжилась и личная жизнь. Однако попытки снова обрести семейное счастье неизбежно привлекали внимание публики.

Новые браки — и квартира, из-за которой пришлось идти в суд

Биография актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной: фильмы, мужья, дети, скандалы, наследство. www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

После смерти Шукшина актриса была замужем за кинооператором Михаилом Аграновичем, затем — за польским художником Мареком Межеевским.

О реакции на первый брак после вдовства она рассказывала с горечью: окружающие осуждали ее за то, что решила устроить свою жизнь.

В 2018 году, в возрасте 80 лет, Федосеева-Шукшина вышла замуж за продюсера Бари Алибасова. Этот союз закончился разводом и имущественным спором.

Актриса подарила мужу квартиру в Новой Москве, а затем обратилась в суд, чтобы вернуть недвижимость. Ее позиция заключалась в том, что договор она подписала после болезни, под воздействием лекарств, мешавших осознавать свои действия.

12 октября 2020 года Троицкий суд Москвы признал договор дарения недействительным и обязал Алибасова вернуть квартиру. В декабре суд удовлетворил иск актрисы о разводе.

Однако спор с бывшим мужем был лишь одной из имущественных историй. Внутри семьи много лет обсуждали другую недвижимость — квартиру на улице Бочкова, где жил Василий Шукшин.

Три дочери — и обиды, которые не оставались за закрытой дверью

Биография актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной: фильмы, мужья, дети, скандалы, наследство. Саверкин Александр/ТАСС

Самые громкие ссоры в семье были связаны с московской квартирой на улице Бочкова, где Лидия Федосеева-Шукшина жила с Василием Шукшиным. Именно вокруг этого жилья столкнулись интересы нескольких поколений семьи.

Один из конфликтов начался после приезда в Москву Василия — сына младшей дочери актрисы Ольги. Юноша собирался поступать во ВГИК и рассчитывал жить у бабушки. Однако, как утверждала Ольга, остаться в квартире ему не позволили.

Для Ольги это было не только жилищным вопросом. Она считала, что близкие отвергли ее ребенка. Кроме того, по ее словам, ей самой принадлежала половина квартиры, поэтому она не понимала, почему ее сыну там не нашлось места. Ольга вынесла историю на телевидение.

Почему перестали общаться родные сестры Мария и Ольга

Спор вокруг семейного жилья сопровождался разладом между сестрами. В 2022 году Ольга рассказывала, что около десяти лет не общалась с Марией. По ее словам, отношения испортились на фоне конфликта из-за квартиры на Бочкова. Она также упрекала сестру в недостаточном внимании к матери, мол, та не навещела родительницу, когда у нее случился инсульт.

Сама актриса в 2023 году рассказывала, что после инсульта обе дочери навещали ее в больнице: Ольга приезжала ежедневно, Мария — несколько раз.

Несмотря на разногласия с младшей дочерью в прошлом, позднее именно Ольга взяла на себя повседневную заботу о матери. Она помогала ей после болезни и занималась домашними делами.

Биография актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной: фильмы, мужья, дети, скандалы, наследство. www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Еще один конфликт вокруг той же квартиры на Бочкова возник у Федосеевой-Шукшиной с внучкой Анной — дочерью Марии.

В интервью 2023 года актриса рассказывала, что передала Анне свою долю в квартире, но впоследствии сочла это ошибкой и захотела получить долю обратно. По утверждению Лидии Николаевны, внучка обещала вернуть собственность, однако не сделала этого, а затем заблокировала ее и Ольгу в телефоне.

Для актрисы квартира была дорога не только как жилье: она связывала ее с памятью о муже и его творческим наследием. Заниматься сохранением этого наследия, как считала Лидия Николаевна, должна была Ольга. Именно поэтому вопрос о том, кому принадлежала доля, переживался ею так болезненно.

За спорами о собственности стояли накопившиеся семейные обиды. Ольга переживала за сына, актриса — за судьбу своего дома, а отношения между сестрами годами оставались напряженными. Сама Федосеева-Шукшина мечтала об их примирении: хотела, чтобы дочери поддерживали друг друга, а внуки общались между собой.