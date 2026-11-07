Квартира, деньги и авторские права: кто получит наследство Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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Что не так с завещанием актрисы?

Смерть народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной вновь привлекла внимание к многолетнему семейному конфликту вокруг ее имущества. Еще при жизни звезды судебные тяжбы рассорили ее дочерей, а споры из-за недвижимости и авторских прав на произведения Василия Шукшина так и не были окончательно урегулированы.

Теперь вопрос о наследстве приобрел особую остроту. Кто из родственников может претендовать на состояние актрисы, что осталось от ее недвижимости и какую роль сыграет завещание, составленное незадолго до смерти, — в материале 5-tv.ru.

Последние недели жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной

Кто получит наследство Лидии Федосеевой Шукшиной? Последние новости. Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

Последние недели жизни народная артистка провела в больнице. 14 октября стало известно о ее госпитализации в столичную клинику. Дочь актрисы Ольга Шукшина объяснила, что причиной стала сердечная недостаточность.

Позднее состояние Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось. 22 октября адвокат и подруга артистки Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что звезда находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи также опасались развития пневмонии.

«К большому сожалению, состояние Лидии Николаевны в данный момент крайне тяжелое. Все, о чем просит семья, — не беспокоить сейчас. Мы надеемся на стабилизацию. Врачи не дают никаких прогнозов», — рассказывала Вербицкая-Линник «МК».

7 ноября стало известно, что сердце актрисы остановилось.

Еще при жизни Лидия Николаевна пыталась решить имущественные вопросы и определить судьбу своих сбережений. Однако часть недвижимости и прав на творческое наследие Василия Шукшина к тому времени уже стала предметом семейных разбирательств.

Кто претендует на наследство Федосеевой-Шукшиной

Кто получит наследство Лидии Федосеевой Шукшиной? Последние новости. Фото: Persona Stars/legion-media

Главными участницами многолетнего имущественного конфликта остаются дочери актрисы — Ольга и Мария Шукшины. Однако круг потенциальных наследников ими не ограничивается.

У Лидии Николаевны также есть старшая дочь от первого брака — Анастасия Воронина-Франсишку. Несмотря на многолетнее отсутствие близких отношений с матерью, она тоже может претендовать на наследство по закону.

Если завещание не охватывает все имущество, наследование оставшейся части происходит в установленном законом порядке. При этом наличие завещания и возможных обязательных наследников способно изменить распределение активов.

Особенно острым остается конфликт между Ольгой и Марией. Еще при жизни матери сестры разошлись во взглядах на распоряжение семейной недвижимостью и правами на произведения Василия Шукшина.

Ольга неоднократно заявляла, что распределение имущества было несправедливым. В частности, она оспаривала сделки, в результате которых часть активов оказалась у Марии.

Скандал с внучкой и проданная квартира

Кто получит наследство Лидии Федосеевой Шукшиной? Последние новости. Фото: Кузьмина Татьяна/ТАСС

Отдельная история связана с внучкой артистки Анной Трегубенко, дочерью Марии Шукшиной.

Лидия Николаевна публично жаловалась, что внучка продала квартиру в Санкт-Петербурге без ее ведома. Анна впоследствии подтвердила факт продажи, объяснив свое решение необходимостью срочно получить деньги.

По словам внучки, недвижимость все равно со временем могла перейти к ней по наследству. Однако сама актриса болезненно восприняла произошедшее.

Ольга Шукшина в этом конфликте поддержала мать. История с квартирой стала еще одной причиной разногласий внутри знаменитой семьи.

Что осталось от многомиллионного состояния актрисы

Кто получит наследство Лидии Федосеевой Шукшиной? Последние новости. Фото: Яцина Владимир/ТАСС

Одним из наиболее обсуждаемых объектов недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной была квартира в Новой Москве.

Ранее она фигурировала в громком имущественном конфликте с участием бывшего супруга артистки Бари Алибасова. Сделки с недвижимостью оспаривались в суде, а вопрос о принадлежности квартиры неоднократно становился предметом публикаций.

Другая история касается квартиры на улице Бочкова в Москве, связанной с памятью Василия Шукшина. Актриса хотела сохранить это место и мечтала о создании мемориального музея.

Однако часть семейной недвижимости была отчуждена еще при жизни Лидии Николаевны. Поэтому окончательный состав наследства будет зависеть от того, какие объекты и имущественные права действительно принадлежали ей на дату смерти.

Помимо недвижимости, наследственное имущество может включать банковские счета, личные вещи, документы и архивы актрисы.

Особое место в семейном конфликте занимают права на произведения знаменитого писателя, режиссера и актера Василия Шукшина.

После его смерти права распределялись между наследниками. Впоследствии Лидия Федосеева-Шукшина передала принадлежавшую ей долю Марии, что стало еще одним поводом для разногласий.

Ольга Шукшина оспаривала справедливость такого распределения.

Однако авторские права, которые были законно переданы другим лицам при жизни артистки, не могут повторно наследоваться после ее смерти.

Какие сложности возникли с завещанием Федосеевой-Шукшиной

Кто получит наследство Лидии Федосеевой Шукшиной? Последние новости. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В августе 2026 года адвокат Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что у актрисы есть завещание, однако его полное содержание публично не раскрывалось.

При этом сама Лидия Николаевна еще при жизни рассказывала, как хотела распорядиться деньгами.

«Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны. Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге», — говорила артистка.

Однако публичное заявление не заменяет нотариально оформленного завещания. Кроме того, пока неизвестно, какая сумма действительно оставалась на счетах артистки на момент смерти.

Теперь наследникам предстоит выяснить состав имущества и содержание последней воли Лидии Федосеевой-Шукшиной.

За долгую жизнь актриса сыграла более сотни ролей и посвятила десятилетия сохранению памяти Василия Шукшина. Но последние годы ее жизни были омрачены не только болезнями, но и затяжными семейными разногласиями.

Удастся ли родственникам договориться после смерти Лидии Николаевны или борьба за имущество приведет к новым судебным разбирательствам — покажет время.