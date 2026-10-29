Чипсы из гречки, сыра и даже курицы: вкусные рецепты снеков, от которых не потолстеешь

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что запечь в духовке, чтобы получить идеальный хруст без масла и химии?

Магазинные снеки давно заслужили репутацию продукта, в котором мало пользы и много соли, жира и непонятных добавок. От них портится фигура, еще и все руки в масле.

Зачем тратить деньги на вредный перекус, когда можно приготовить хрустящую закуску дома? И за основу сойдут не только овощи.

Чтобы полезные чипсы точно пришлись по вкусу, 5-tv.ru собрал самые оригинальные рецепты.

Овощные чипсы

Простые и вкусные рецепты домашних чипсов в духовке, полезные снеки. Фото: www.globallookpress.com/Marius Schwarz

Самый очевидный рецепт — запечь тонкие ломтики корнеплодов. Главное правило здесь — нарезка. Чем тоньше и ровнее кусочки, тем выше шанс получить равномерный хруст, а не подгоревшие края с сырой серединой. Для этих целей удобно использовать овощерезку-мандолину, но подойдет и хорошо заточенный нож.

Кстати, разные овощи можно превратить в снек за один подход. Вкус не пострадает, и заодно получится выбрать любимый вариант.

Ингредиенты:

Свекла — 1 крупная;

Морковь — 2 штуки;

Цукини — 1 штука;

Оливковое масло — 1 столовая ложка;

Соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Овощи очистить и нарезать тонкими ломтиками. Слегка смазать маслом, посолить и поперчить. Разложить в один слой на противне с пергаментом. Запекать при 130–150 градусах, переворачивая каждые 15 минут, до полного высыхания и хруста.

В целом, можно сделать и классический картофельный вариант. Домашние чипсы все равно получатся гораздо полезнее. Картофель требует более высокого жара: при 230 градусах он дойдет до кондиции за 25–30 минут. Батат готовят при 150 градусах, переворачивая через 20 минут.

Капустные чипсы

Простые и вкусные рецепты домашних чипсов в духовке, полезные снеки. Фото: 5-tv.ru

Листовая капуста кейл не требует ножа. Ее листья тонкие от природы, поэтому в духовке они быстро теряют влагу и превращаются в легкие, почти невесомые чипсы.

Единственный нюанс: перед запеканием листья нужно очень хорошо высушить полотенцем. Оставшаяся вода будет мешать хрусту.

Рецепт прост: стебли удаляют, листья рвут руками, сбрызгивают маслом и отправляют в духовку при 150 градусах на 10–15 минут.

Только важно не передержать — тонкие края подгорают мгновенно.

Чипсы из лаваша

Простые и вкусные рецепты домашних чипсов в духовке, полезные снеки. Фото: 5-tv.ru

Тонкий лаваш — еще один доступный вариант.

На чипсы его нарезают на прямоугольники или треугольники, смазывают маслом и посыпают специями. Но есть и более интересный вариант: смазать лист лаваша смесью сметаны и мелко рубленого укропа.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 1 лист;

Растительное масло — 2 столовые ложки;

Паприка — 1 чайная ложка;

Сушеный чеснок — 1 чайная ложка;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Лаваш нарезать на порционные куски. Смешать масло со специями и смазать заготовки. Выложить на противень в один слой. Запекать при 180 градусах около пяти минут до золотистого цвета. Лаваш становится хрустящим за считанные минуты, поэтому лучше не отходить от духовки.

Сырные чипсы

Простые и вкусные рецепты домашних чипсов в духовке, полезные снеки. Фото: 5-tv.ru

Для тех, кто следит не только за маслом, но и за количеством углеводов, существуют рецепты, богатые белком.

Сырные чипсы делаются элементарно: твердый сыр вроде пармезана или чеддера натирают на мелкой терке, выкладывают небольшими горками на пергамент и запекают при 180 градусах около пяти минут. Сыр плавится, растекается, а после остывания застывает в тонкую хрустящую пластинку.

Главное — не передержать: как только края стали золотистыми, противень нужно доставать.

Куриные чипсы

Простые и вкусные рецепты домашних чипсов в духовке, полезные снеки. Фото: 5-tv.ru

Куриные чипсы требуют чуть больше времени, но результат того стоит. Такая закуска содержит минимум жира и максимум белка.

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 штука;

Соль — 1 чайная ложка;

Паприка — 1 чайная ложка;

Черный перец — половина чайной ложки;

Приправа для курицы — по вкусу.

Приготовление:

Грудку промыть, обсушить и измельчить блендером. Добавить специи и перемешать до однородности. Распределить массу тонким слоем на пергаменте, сделать насечки ножом. Запекать при 160–170 градусах 25–30 минут. Остудить и разломать по насечкам.

Гречневые чипсы

Простые и вкусные рецепты домашних чипсов в духовке, полезные снеки. Фото: 5-tv.ru

Крупы тоже могут стать основой для снека.

Вареную гречку измельчают блендером или протирают через сито, чтобы получить однородную массу. Ее тонко распределяют по силиконовому коврику и подсушивают в духовке при 100 градусах в течение трех-пяти часов.

После этого подсушенные пласты можно быстро обжарить в масле в течение 10–15 секунд — получаются хрустящие чипсы, которые нужно сразу выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Этот рецепт также помогает спасти вчерашнюю кашу.

Чем вредны магазинные чипсы

Простые и вкусные рецепты домашних чипсов в духовке, полезные снеки. Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Домашнее приготовление не делает продукт автоматически низкокалорийным, но этот вариант хорош тем, что количество масла и соли можно свести к минимуму или вовсе отказаться от них в пользу специй.

Овощные чипсы промышленного производства часто содержат столько же жира, сколько и картофельные, а иногда и больше соли. Промышленные снеки редко делают из цельного картофеля. Зачастую основой служит крахмал, мука и соевые компоненты, а вкус бекона, икры или сыра формируют усилители и ароматизаторы.

Главная опасность кроется в способе приготовления: обжарка в большом количестве масла запускает образование акриламида — соединения, которое врачи называют потенциальным канцерогеном и нейротоксином.

Отдельного внимания заслуживают трансжиры. Их потребление связано с ростом холестерина, а сочетание углеводов, соли и глутамата натрия в чипсах из магазина заставляет мозг вырабатывать гормоны счастья, формируя стойкую привычку, из-за которой полезная еда начинает казаться пресной.

Регулярное присутствие такой закуски в рационе перегружает желудочно-кишечный тракт, повышает нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь.

Почему начос не лучше картофельных чипсов

Простые и вкусные рецепты домашних чипсов в духовке, полезные снеки. Фото: www.globallookpress.com/imago.studio via www.imago-image

Кукурузные чипсы часто воспринимаются как более здоровая альтернатива, но это заблуждение.

Однако начос содержат множество трансжиров, избыток соли и нередко искусственные ароматизаторы и красители. Хотя в них действительно меньше насыщенных жиров, чем в картофельных, по трансжирам картина обратная — их в кукурузных чипсах почти в десять раз больше.

В порции начос около 0,2 грамма трансжиров, при регулярном употреблении эти дозы накапливаются и создают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки.

Калорийность начос также не внушает оптимизма: от 480 до 510 килокалорий на 100 граммов, при этом жиры составляют почти половину энергетической ценности. Да и кукуруза после жарки во фритюре теряет немногочисленные полезные свойства.