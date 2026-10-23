Джуна раскрыла дар: какой силой обладает исполнитель хита «Яблоки на снегу» Муромов

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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В свои 75 лет Михаил Муромов удивляет не только физической формой, но и заявлениями о сверхспособностях. Почему артист считает себя особенным, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Исполнитель легендарного хита «Яблоки на снегу» раскрыл секрет своего успеха у женщин! Чем Михаил Муромов покоряет сердца поклонниц даже в свои 75? Какие нетворческие профессии освоил певец? Почему полвека не ходил к врачам? Для чего учится надолго задерживать дыхание? И кто наделил артиста сверхъестественными способностями, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

В середине 1980-х песня «Яблоки на снегу» стала невероятно популярной, как и ее исполнитель, 36-летний Михаил Муромов. Потом были хиты «Странная женщина», «Ариадна» и другие. Они закрепили звездный статус артиста. Спустя 40 лет он все еще на сцене.

«Ой, бесконечно выступаю. Как только с утра просыпаюсь, так и выступаю. Меня спрашивают: «Как вы поете? Вы семечки не едите, едите мороженое?». Я говорю: «Нет, я все ем, у меня все хорошо, потому что я пою животом, желудком», — рассказал певец Михаил Муромов.

«Очень многие песни, они как раз перерождаются со временем, опять становятся известными и популярными, потому что они имеют внутреннее состояние какое-то, душу внутреннюю, человека, который это сочинил. Если песня такая, она обязательно остается», — автор-исполнитель Сергей Куренков.

В непростые 1990-е Муромов не только пел, писал музыку и делал аранжировки. Артист обучался новым профессиям. Будучи инженером по образованию, он освоил искусство массажа, стал разбираться в технике, звуковой аппаратуре и даже научился шить.

«Ну, например, вам хорошие брюки никто не сошьет. Потому что все не умеют кроить хорошо, а я умею», — рассказал Муромов.

Помимо активной гастрольной жизни, в 75 лет Муромов до сих пор играет в футбол! Артист — один из основателей и участников клуба «Старко». Любительская команда из музыкантов появилась в 1991 году. За 35 лет существования через нее прошли более 70 артистов-спортсменов.

«Я не забивающий, я отражающий. Поэтому мимо меня не прошел ни один нападающий. Включая очень известных людей, бургомистров, разных там председателей советов министров и так далее», — поделился Муромов.

Муромов всю жизнь занимается спортом: футбол, плавание, бокс. Артист и сейчас в прекрасной физической форме, регулярно тренируется, повышает выносливость и испытывает возможности организма.

«Суплес, приседания, отжимания, растяжки всякого рода. А самое главное — дыхание. Задержание дыхания. Это просто показывает каждый раз жизненный потенциал. Под водой три минуты — легко. А если продышаться, можно и до пяти догнать», — поделился Муромов.

«Я всегда Михаилу Муромову говорю при встрече: „Михаил, почему я выгляжу старше вас?“ Я тоже стал задерживать дыхание, но он задерживает на полторы минуты, а меня в моем возрасте, я вдвое его моложе, понимаете? И меня хватает только на 40–43 максимум секунды», — рассказал светский журналист Денис Сорокин.

Нестандартный подход у Муромова не только к нагрузкам. С официальной медициной у него сложились весьма натянутые отношения. Почему артист уже 50 лет избегает врачей?

В свои 75 певец выглядит отлично, походы к косметологам и операции отрицает, все списывает на везение.

«Ну, я никому не обращаюсь, я просто выгляжу случайно хорошо, у меня толстая бегемотская кожа, она не морщинится», — объясняет Муромов.

Даже если что-то болит, артист рассчитывает исключительно на себя.

«У меня были серьезные травмы. Колено, голеностопный сустав, плечи. Когда врачи сказали, что это невозможно вылечить, я это вылечил сам. У меня был бурсит (воспаление. — Прим. ред.) очень серьезный. Тоже сказали, надо оперировать, а я вылечил сам», — рассказал Муромов.

«Он мне недавно рассказывал, что он наконец-то нашел какой-то крутой магнит, который давно искал, и вот теперь он его использует. Когда ты в 75 лет выглядишь как Ален Делон в молодости, вы знаете, я лично с удовольствием тоже разыскивал бы магниты, но я просто не умею, а он умеет», — поделился Сорокин.

Секрет певца в некой суперсиле, которая, как он утверждает, помогает не только ему.

«Руками лечу еще как, но не практикую. Не практикую, потому что это не надо делать, у меня нет лицензии», — рассказал Муромов.

«Можно лечить наложением рук. Особенно когда человек прошел какие-то испытания, как Михаил. Я вполне допускаю, что он эту способность получил», — считает визажист Юрий Столяров.

Экстрасенсорные способности певца раскрыла, по его словам, Джуна — известная советская целительница. Михаил говорит, что всегда чувствовал свою «силу».

«Я был всегда тепленький, меня с собой клали женщины в постель, особенно в турпоходах или спортивных лагерях. Тепленький я был не просто так, а потому что магнитные поля», — рассказал Муромов.

Одно время ходили слухи, что у Муромова был роман с Джуной, но Михаил всегда подчеркивал: они просто хорошие друзья, связанные на другом, энергетическом уровне.

«Поля, которые вот здесь, а поля возникают за счет движения крови, а кровь — проводник. И при движении электрического тока любого возникает магнитное поле», — объясняет Муромов.

У Муромова — четверо сыновей. Старший умер шесть лет назад, оторвался тромб. С остальными артист практически не общается. В какой-то момент певец выбрал путь одиночества и совершенствования. Он строг и требователен к себе и другим.

«Вот вы подошли ко мне слишком близко, поэтому у меня короткие ответы будут. Пожалуйста, чуть подальше. Не отодвинулся еще. Вот так хотя бы», — говорит Муромов.

Такой он во всем — не подпускает близко ни журналистов, ни болезни, ни возраст. Человек, которому тесно в одной профессии. Певец, спортсмен, портной и, по его собственным словам, почти целитель.