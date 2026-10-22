Мать скрывала правду 12 лет: как Елена Борщева нашла родного отца

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В детстве Елена Борщева не знала своего настоящего отца, а спустя годы сама отправилась на его поиски. Как эта история привела к смене отчества, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Была Елена Борщева, стала Елена Хулиовна! Почему актриса в 45 лет сменила отчество? Зачем еще в детстве начала учить испанский? Что у нее общего с государством Панама? И какого предложения она ждала 20 лет, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«На самом деле, вот у меня как-то всегда отчество Сергеевна, оно как-то было вот как не мое», — актриса Елена Борщева (девичья фамилия. — Прим. ред.).

Родители Елены познакомились в 1970-х в Москве, когда оба были студентами. Мама Татьяна приехала из Нальчика, а папа Хулио Санта-Мария Герра — из Панамы. У них закрутился роман. Татьяна забеременела. Хулио звал ее с собой в Центральную Америку, но был женат, и Татьяна приняла решение вернуться в родной город. Назвала дочку Елена Сергеевна и долго скрывала от дочери правду.

«Мама сказала, когда мне было 12 лет», — рассказала Борщева.

«Она настояла и говорит: «Мама, давай рассказывай, кто отец. Что папа там — моряк, уехал, это уже проехали», — рассказал бодибилдер, супруг Елены Борщевой Валерий Юшкевич.

Елена решила во что бы то ни стало найти его. Мама сказала, что Хулио Санта-Мария Герра вернулся на родину — в Панаму. Борщева начала учить испанский, после школы поступила в лингвистический университет. Дальше события развивались как в кино.

«Написала консулу сразу: „Хулио, это мой отец, я хотела бы с ним встретиться.“ Там еще прикольно, они Лене ответили так: „Вы знаете, мы узнали, он жив, с ним все в порядке. Но у него другая семья, и мы вот у него спросим, этично или нет, дать его координаты вам“», – вспоминает Юшкевич.

«Да, и его нашли, дали мне адрес, мы уже начали общаться», — добавила Борщева.

Хулио нашли в Голландии, где он получал докторскую степень. Елена поехала к нему. Свободное владение испанским ей очень пригодилось. С тех пор они постоянно поддерживали связь. Были поездки в Панаму, знакомство с большой семьей — у Санта-Мария Герры жена и трое сыновей.

«Мой отец не бизнесмен, он ученый. Если там ты получаешь докторскую степень, то ты уже можешь рассчитывать на определенный хороший уровень дохода», — рассказала Борщева.

Поначалу супруга отца отнеслась к появлению внебрачной дочери мужа с опаской. Но Елена смогла завоевать доверие открытостью, искренностью и бескорыстием.

«Она насторожена вначале, она не понимала. А потом она уже поняла, что мы тут далеко, мы состоятельные люди. И реально, это Лены отец. И она всю жизнь хотела его найти, она его нашла. И очень рада, что у нее есть отец, они общаются», – рассказал Юшкевич.

«Если у них получилось действительно наладить отношения с отцом, то я считаю, что это, наоборот, прекрасно. У нее просто шикарная поддержка в лице ее мужа и в лице ее детей. И муж ее максимально поддерживает, что дает определенный стимул быть лучше и быть увереннее в себе и забывать про все травмы, которые были», — считает актер Егор Чураков.

Борщева стала частью панамской семьи, и однажды за обедом Хулио сказал слова, которые Елена ждала 20 лет.

«Отец в последнюю нашу встречу предложил мне все-таки узаконить наши отношения. Говорит: „Давай я тебя усыновлю наконец-таки в 45 лет“. Я говорю: „А давай“. Поэтому я теперь официально Елена Хулиовна!» — поделилась Борщева.

«Мне кажется, что это прям ее отчество. Учитывая все-таки, что она комедийная девушка у нас, то для нее это отчество подходит идеально», — считает фигуристка Анастасия Гребенкина.

«Прикольное такое, да, необычное. Ну, вы знаете, прикольно, ничего плохого здесь нет, так классно. Мне кажется, чем оно круче, чем оригинальней, тем тебя быстрее могут запомнить. Особенно в артистической профессии», — считает актриса Лилия Сайфуллина.

Оформление заняло девять месяцев: письма из Панамы, доверенности. Потом — замена всех документов. Даже сотрудники ЗАГСа запутались.

«Выдали новое свидетельство о рождении, но когда я принесла его, говорю: „Меняйте мне паспорт на основании…“ Они говорят: „Ну, по этому документу вы будете Борщева Елена Хулеовна“. Я говорю: „Так подождите, я же замужем уже“. Тогда сначала надо поменять свидетельство о браке, то есть восстановить всю цепочку, а потом уже только паспорт», – рассказала Борщева.

Сейчас все бюрократические хлопоты позади, Елена привыкает к новому отчеству и собирается в новую поездку в Панаму.