Разозлил будущую тещу: какие тайны всплыли о женихе дочери Любови Успенской

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Еще недавно Любовь Успенская восхищалась избранником дочери, а теперь грозит лишить его статуса будущего зятя. Что заставило певицу изменить мнение, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Успенская передумала выдавать дочь замуж за ее нового возлюбленного! Чем молодой искусствовед разозлил королеву шансона? Какие поступки Артема вызвали подозрения у подписчиков Татьяны? И почему знаменитая мать снова волнуется за девушку, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Еще недавно ради Артема Москвина дочь Любови Успенской была готова не только отложить все дела, но и расстаться со своими картинами. Татьяна долгое время не решалась выставлять работы на продажу. Ведь с каждой из них ее связывали определенные воспоминания. Но когда возлюбленный собрался открывать аукционный дом, девушка без раздумий согласилась привезти туда самые любимые полотна.

«Я устала за них держаться. Мне хочется, чтобы они висели, украшали дома других людей. У меня такое желание. Все-таки я же рисовала их для людей, не для себя, поэтому я хочу их уже отпустить, плюс заработать и отдать часть какую-то в благотворительность», — рассказала дочь народной артистки РФ Любови Успенской Татьяна.

Татьяна и Артем начали встречаться почти год назад. На всех мероприятиях они держались за руки, обнимались и признавались друг другу в любви.

«Он очень тонкий, тонко чувствующий человек. Он и веселый, и серьезный. То есть в нем много на самом деле таких качеств. С ним можно быть разной. С ним можно проживать эту жизнь совершенно по-разному, и мне с ним просто так интересно, что… Вот, ни злой, ни подлый, ни альфонс», — поделилась Татьяна Успенская.

«Я не могу без Тани провести (время. — Прим. ред.). Я все время звоню по видеосвязи. Я попросил Таню сегодня приехать на четыре часа раньше, и Таня приехала. А мне просто хорошо, когда Таня рядом — мне хорошо! И все идет легче, лучше, быстрее», — рассказал искусствовед Артем Москвин.

Но недавно ситуация изменилась. Таня вдруг удалила все фото с парнем из своих соцсетей. Больше никаких совместных видео и выходов в свет. Что же произошло?

Многие уверены: расстаться с Артемом девушке посоветовала мама. Первое время Любовь Залмановна расхваливала Москвина. Умный, начитанный, разбирается в живописи и скульптуре. Идеальный спутник для ее Тани! Но потом заговорила по-другому.

«Если он не перестанет себя так вести, я уволю его с должности зятя в будущем», — рассказала Любовь Успенская.

«Скорее всего, Любовь поняла, что этот молодой человек может пускать тень на репутацию всей семьи. И тоже, может, сказала дочке, что «Таня, с кем ты связываешься, подумай, этот человек не для тебя. Найдем тебе другого», – считает журналист Антон Беккужев.

Причиной гнева звезды эстрады стал совместный прямой эфир Артема и Татьяны. В ответ на язвительные комментарии в адрес Успенской-младшей Москвин разразился тирадой, где звучали слова, которые не ожидаешь услышать от культурного и воспитанного юноши.

«Как говорил актер великий и покойный (Александр. — Прим. ред.) Ширвиндт: «Я не ругаюсь матом, я на нем разговариваю», — говорил Москвин.

Подписчикам Татьяны стало не до смеха. Они начали намекать: возможно, молодой человек — не тот, за кого себя выдает. И лишь строит из себя интеллигента, чтобы стать частью звездной семьи.

«Люба — это „number one, best of the best“ (номер один, лучшая из лучших. — Прим. ред.), как говорится, и без всяких шуток. Ну и, конечно же, у Любы хорошо. И с Любой хорошо. Где Люба, там счастье. А со мной что? Со мной тоже хорошо, (с милым. — Прим. ред.) рай в шалаше... На Патриарших», — рассказал Москвин.

«Изначально, возможно, она была вот так очарована Артемом, а потом, впоследствии, когда она уже, может быть, его получше изучила, узнала какие-то факты о нем, посмотрела на его реакцию, на его импульсивный характер, там ходят слухи о том, что он принимал на свою карту оплату за картины Тани. Может быть, Артем был нечист на руку, и Любовь Успенская об этом узнала. То есть, наверное, много всплыло факторов, и Любовь Успенскую все это смутило», — отметил Беккужев.

По данным СМИ, семья Артема испытывает серьезные финансовые трудности. По данным сайта судебных приставов, за отцом молодого человека числится задолженность более 30 миллионов рублей. А сам жених Татьяны оказался вовсе не Москвиным, а Иващенко. Взять псевдоним он решил после переезда в столицу.

«Конечно, как человеку, который не был до этого в медиапространстве, особенно как искусствоведу, может быть, как человеку с хрупкой душевной организацией, ему было трудно принять, что сейчас его будут по косточкам обсуждать, искать какие-то факты из его жизни, которые, возможно, он пытался скрыть. И вот у него все это и вылезло наружу. И тут же наружу вышли все его эмоции, вся его злость», — считает Беккужев.

На одном из мероприятий сама девушка призналась: они с Артемом сходятся не во всем. Например, ее очень раздражают музыкальные вкусы любимого.

«Да, я люблю что-то такое очень арт-хаусовское, когда он иногда включает там…» — поделилась Татьяна Успенская.

«Я (Сергея. — Прим. ред.) Наговицына люблю послушать, (Михаила. — Прим. ред.) Круга там. Кого там еще? Катю Огонек», — рассказал Москвин.

Вероятно, все это смущало Успенскую. На вопрос журналистов про свадьбу она резко ответила, что говорить об этом пока рано.

«Да подождите, я еще не знаю. Может, Артем еще не подойдет нам. Пусть он еще докажет. Брак — это такое серьезное дело», — прокомментировала Любовь Успенская.

Певица волнуется за дочь, которая и так прошла много испытаний. Авария, в которой Таня лишилась зубов, лечение от зависимостей и депрессии, публичные скандалы с матерью, побег из дома. И все это под прицелом телекамер и на глазах у всей страны!

«У нее другой был путь. Он намного… Мне кажется, хуже, намного несчастнее, но она свое уже пережила. Я думаю, она достойна жить счастливой жизнью, творить, радовать и добиваться успехов», — говорит Любовь Успенская про дочь.

Артистка делится: у них с Татьяной сейчас, впервые за долгие годы, прекрасные отношения. Девушка даже сменила фамилию с Плаксиной на Успенскую.

«Просто с осознанием того, что мама — самый близкий человек в моей жизни. Плюс я поняла, как фамилия влияет на судьбу человека. То есть Плаксина — это будешь плакать, а Успенская — это успех», — считает Татьяна Успенская.

«Я просыпаюсь очень рано. Она спускается ко мне на мой этаж в семь-восемь утра, когда услышит телевизор, я включила новости, она тут же уже заходит. И первое, конечно, это поцелуи, обнимашки. И она говорит: «Мам, я не могу день начать, пока я тебя не увижу», — поделилась Любовь Успенская.

Больше всего на свете Любовь боится, что неудачный роман может спровоцировать новый срыв.

«Ей очень много попортили, попили крови люди, негодяи, которые использовали ее. И вы знаете, это человек был, которого я не узнавала», — говорит Любовь Успенская про дочь.

Друзья Татьяны переживают не меньше Успенской. И надеются, что Татьяна скоро встретит человека, который будет ее по-настоящему достоин. И понравится маме.