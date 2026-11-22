Фото, видео: РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Отсутствие резкого запаха еще не означает, что краситель действует бережнее. Почему обещания производителей не всегда соответствуют реальному эффекту?

С развитием сферы красоты аммиак в красках превратился в синоним испорченных волос. Реклама обещает невероятно бережное, безаммиачное окрашивание, и за такое сегодня готовы сильно переплачивать.

Но так ли страшен аммиак на самом деле и правда ли, что безаммиачная краска — это всегда синоним здоровья и безопасности волос? Парикмахер и колорист Алена Сиротина эксклюзивно для 5-tv.ru ответила на эти вопросы красоты и здоровья с точки зрения химии.

Разрушает ли аммиак волосы

Опаснее ли краски для волос с аммиаком безаммиачных Фото www.globallookpress.com/Koyama Joel

«Правда ли, что он разрушает волосы? Нет. По своей природе аммиак — это летучий газ», — объяснила Сиротина.

Аммиак можно сравнить с курьером службы доставки. Он приехал по адресу, открыл дверь, занес посылку с новым цветом внутрь квартиры, развернулся и ушел. Курьера в квартире больше нет. Аммиак работает абсолютно так же: приоткрывает чешуйки волоса, помогает цвету зайти вовнутрь, а затем просто испаряется в воздух.

«Как только мы смываем краску водой в мойке, в структуре вашего волоса аммиака не остается. Он честно выполнил свою работу и бесследно улетучился», — подчеркнула колорист.

Но есть важный нюанс. Чтобы курьер смог занести посылку, аммиак разрыхляет кутикулу — приоткрывает чешуйки волоса. И когда он испаряется, эти двери остаются открытыми. Если их так и оставить, волос будет путаться, терять влагу и ломаться.

Поэтому после аммиачного красителя критически важно грамотно завершить химический процесс в мойке, использовать специальные технические шампуни и бальзамы, которые нейтрализуют реакцию, плотно закрывая чешуйки обратно.

Почему производитель красок для волос старается избавиться от аммиака в составе

Опаснее ли краски для волос с аммиаком безаммиачных? Фото: www.globallookpress.com/moodboard

Исторически проблема заключалась вовсе не в волосах клиентов, а в самих мастерах. Ведь стоять над креслом с утра до вечера и постоянно дышать аммиачными парами непросто — начинает першить в горле, слезятся глаза.

Крупные косметические бренды решили озадачиться здоровьем мастеров: им нужно было срочно убрать едкий запах и сделать работу в салоне комфортной.

Для этого летучий аммиак заменили на другие компоненты — аминоспирты. Самый популярный из них — ноламин. Резкий запах действительно исчез, краски стали называться безаммиачными. А дальше в игру вступил гениальный маркетинг: раз краска вкусно пахнет цветочками, значит, она безвредная. Безаммиачные красители стали позиционировать чуть ли не как лечебные процедуры.

«Нам продали иллюзию абсолютной безопасности, опираясь только на приятный аромат. Но чудес в химии не бывает», — предупредила Сиротина.

Что не так с красками для волос без аммиака

Опаснее ли краски для волос с аммиаком безаммиачных? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Чтобы искусственный пигмент проник внутрь волоса и проявился в краске, необходим щелочной агент. Его главная задача — разрыхлить кутикулу, приоткрыть те самые двери волоса и запустить химическую реакцию с окислителем. Только так цвет может закрепиться.

И здесь кроется главная разница. В отличие от летучего аммиака, аминоспирты никуда не улетают — они вообще не умеют испаряться. Это довольно тяжелые органические соединения.

«Возвращаясь к нашему примеру, курьер занес посылку и остался жить в вашей квартире», — пояснила колорист.

Аминоспирты глубоко проникают в структуру волоса и оседают там. Причем изначально эти вещества оказались даже агрессивнее для кожи, чем старый добрый аммиак. И тут производители сделали еще один хитрый ход — добавили в краску масла.

Но если безаммиачная краска обогащена питательными маслами, это далеко не значит, что она подарит спа-уход.

«Масла там добавлены по строгим законам химии. Чтобы тяжелые аминоспирты не раздражали кожу, их нужно было с чем-то связать», — рассказала специалист.

Попадая в сильную щелочную среду красителя, масло омыляется — грубо говоря, превращается в мыло. Это химический буфер, подушка безопасности, которая смягчает действие спиртов, а вовсе не уход за локонами.

Какая краска для волос безопаснее

Опаснее ли краски для волос с аммиаком безаммиачных? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Из-за того, что аминоспирты остаются внутри волоса, при неправильном и бесконтрольном использовании они могут вытеснить оттуда влагу. Если постоянно агрессивно красить волосы плотными безаммиачными красителями, может наступить гидротоксикоз — обезвоживание волоса изнутри.

«Именно поэтому безаммиачный краситель категорически нельзя смывать на скорую руку обычным бытовым шампунем, как мы это привыкли дома», — отметила Сиротина.

Раз эти химические компоненты плотно сидят внутри волоса, их нужно оттуда грамотно вытягивать. В салоне это делают с помощью специальных технических шампуней и плотных жирных масок, которые полностью останавливают химическую реакцию. Компоненты такой маски работают как магнит: притягивают к себе остатки аминоспиртов и помогают бережно, но полностью вымыть их из структуры волоса.

Грамотный мастер знает эти химические законы и правильно совершает реакцию в мойке. Главное правило колористики: нет абсолютно хороших или абсолютно плохих красителей. И аммиачные, и безаммиачные краски могут быть как невероятно мягкими, так и очень агрессивными. Все зависит от того, для каких целей они созданы и с чем работают в паре.

Огромную роль играет процент ввода щелочного агента — то есть сколько именно аммиака или этаноламина производитель налил в тюбик. Бывают аммиачные краски с таким минимальным процентом ввода, что они работают максимально бережно и сохраняют качество волос ничуть не хуже деликатных безаммиачных аналогов. А бывают безаммиачные продукты с такой гигантской дозой аминоспиртов, что они буквально взрывают волос изнутри.

Колоссальную роль играет и окислитель. Сама краска в тюбике — это только половина процесса. Именно от того, какой процент окислителя взят, зависит сила реакции. Мягкую безаммиачную краску можно превратить в жесткую смесь, если взять высокий процент. И наоборот: аммиачный краситель на минимальном оксиде сработает деликатно и чисто.

Безопаснее ли безаммиачные порошки обычных осветляющих

Опаснее ли краски для волос с аммиаком безаммиачных Фото www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

В аммиачных осветляющих порошках работает персульфат аммония — самый мягкий из всех персульфатов. Он обычно запускает работу и плавно дорабатывает. А вот в модных безаммиачных порошках аммиака нет, и производителям приходится использовать больший процент персульфата калия — а это уже самый сильный и агрессивный компонент.

«Поэтому устоявшееся мнение, что безаммиачный порошок безопаснее, ошибочно. На практике он может оказаться куда жестче, чем аммиачный», — заявила Сиротина.

Поэтому будь то порошок или тюбик с краской, продукт всегда нужно подбирать строго индивидуально. Волосы у всех абсолютно разные: бывают плотные жесткие азиатские, а бывают мягкие тонкие славянские; бывают пористые или идеально гладкие, натуральные или уже многократно обесцвеченные. И задачи, с которыми приходят в салон, тоже совершенно разные. Кому-то нужно создать яркий сочный оттенок, а кому-то — нежно-постельный.

Одной клиентке необходимо плотно закрасить седину, а другой — только обновить текущий цвет. Кому-то нужно осветлить волосы, а кому-то наоборот — уйти в затемнение.

Под каждую из этих задач с учетом исходного состояния волос грамотный мастер должен индивидуально подобрать продукт и создать правильные условия: выбрать, кто сегодня справится лучше — аммиачный краситель или безаммиачный состав, точно рассчитать процент окислителя и провести процедуру так, чтобы сохранить здоровье волос.

«Никакой магии не существует. Аммиак предельно честен: он резко пахнет, но быстро уходит. Безаммиачные продукты пахнут цветами, и они незаменимы для своих целей, если знать, как правильно с ними работать», — подытожила колорист.

И те, и другие — это просто инструменты, как скальпель в руках хирурга. Ими можно спасти жизнь, а можно и навредить.